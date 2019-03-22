2019-03-22T20:02:25+03:00
Здоровье

«Из мальчика в девочку»: В Петербурге провели уникальную операцию 8-месячному ребенку

Малышка родилась с патологией половых органов
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
В Петербурге провели операцию по "смене пола" восьмимесячному ребенкуВ Петербурге провели операцию по "смене пола" восьмимесячному ребенкуФото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Врачи детской больницы святой Марии Магдалины в Петербурге сегодня, 22 марта, провели уникальную операцию, «поменяв пол» маленькому ребенку. Восьмимесячную малышку необходимо было отправить под нож для того, чтобы избавить ее от мужских половых органов. Точнее, очень похожих на мужские.

Специалисты говорят, что в петербургской больнице провели сложнейшую операцию «бесполому» маленькому пациенту. Сделать из маленького ребенка похожего на мальчика, девочку – большого стоит.

- Не совсем корректно говорить, что из мальчика сделали девочку. Она родилась генетически девочкой. У нее были патологии с половыми органами, - пояснили «КП»-Петербург в больнице святой Марии Магдалины.

Малышка родилась с набором хромосом девочки, а выглядит как мальчик. При этом внешние и внутренние половые органы ребенка полностью или частично отсутствуют. Как оказалось, данную операцию крайне важно было сделать именно тогда, пока ребенок еще совсем маленький. Дело в том, что половая идентификация у детей начинается с двух лет. Поэтому, если у малышки остались «промежуточные половые органы», это могло бы крайне негативно повлиять на ее психику.

Уникальную операцию провел хирург, заведующий Уроандрологическим центром Детской городской больницы №2 святой Марии Магдалины Руслан Батрутдинов. Все прошло удачно. Ребенок чувствует себя хорошо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Лучшее кокосовое масло для лица от морщин
В омолаживающем арсенале царицы Клеопатры и других представительниц древнего Египта было одно универсальное средство, которое одновременно разглаживало морщины, снимало кожные воспаления и защищало лицо от летнего зноя
Новости 24
Петербурженка очнувшись после ДТП, заплакала
В субботу в Петербурге шторма не будет: В МЧС опровергли прогноз
Рекультивацию полигона «Красный Бор» завершат до конца 2024 года
Школьники-гангстеры устроили вооруженный налет на офис микрозаймов в Купчино
Проблемы обманутых дольщиков в Петербурге решат до 2020 года
«Газель» на проспекте Ударников провалились в асфальт
В Эрмитаже второй день подряд ищут бомбу
На трассе Петродворец-Кейкино произошло очередное смертельное ДТП
Петербуржцам разрешили собирать валежник
Из Петербурга вышлют граждан Шри-Ланки, которые собирались бежать в Европу
Следующими на ремонт после метро «Академическая» уйдут «Маяковская», «Московская» и «Технологический институт»
ФСБ проводит обыски в Петербурге по делу о хищениях средств гособоронзаказа
21 марта из-за «минеров» пришлось эвакуировать почти 24 тысячи человек
В Выборге школьника засосало в глиняную жижу