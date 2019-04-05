2019-04-05T17:31:58+03:00
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Все о детском льготном питании: Кого будут бесплатно кормить в школах Петербурга

Также разбираемся, чем в Петербурге заменили выдачу каш и смесей
Александра СУРИС
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Льготное питание школьникам, конечно, положено. Но не всем и не во всех случаяхЛьготное питание школьникам, конечно, положено. Но не всем и не во всех случаяхФото: Иван ТИМОФЕЕВ
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- Мой старший сын в этом году идет в первый класс. Есть еще двое младших детей. Положены ли ребенку льготы по питанию?

Анна Орлова, Пушкинский район

- Да, так как у вас многодетная семья. В начальной школе ваш сын будет бесплатно получать получать завтрак и обед. Его стоимость полностью компенсируется за счет городского бюджета. С 5 по 11 класс бесплатными – по выбору родителей – будут завтрак и обед, либо комплексный обед.

Кстати, бесплатным питанием в школах обеспечивают не только детей из многодетных семей. Согласно Социальному кодексу такая поддержка оказывается также ученикам из малообеспеченных семей, школьникам из коррекционных школ или коррекционных классов обычных школ, детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, школьникам-инвалидам, а также ученикам профессиональных образовательных учреждений, осваивающим основную образовательную программу среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих или основную образовательную программу профессионального обучения.

Добавим, что совсем недавно к этим категориям добавили и детей-сирот, которые находятся на государственном обеспечении, то есть тех, кто проживает в государственных центрах. Кроме того, в отдельных случаях бесплатно кормят в школах и колледжах детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Обратите внимание, если семья имеет право на несколько разных мер поддержки, питание назначается по одному из оснований, которое предусматривает более высокий размер компенсаций.

- Дочка перешла в шестой класс спортивный класс общеобразовательной школы. Положено ли ей льготное питание?

Александр Михайлович, Санкт-Петербург

- Да, ученики спортивных и кадетских классов в обычных школах имеют право на компенсацию в размере 70 процентов. В начальной школе такая предоставляется и на завтрак, и на обед, но, так как ваш ребенок уже в средней школе, вы можете выбрать, на что будет скидка: завтрак и обед или комплексный обед.

Такая же льгота положена школьникам, которые состоят на учете в противотуберкулезном диспансере или страдают рядом хронических заболеваний (перечень утверждается правительством города – прим. авт.).

- Сын-первоклассник на домашнем обучении по состоянию здоровья. Могу ли я получить какую-то компенсацию на питание?

Юлия, Фрунзенский район

- Социальный кодекс Петербурга устанавливает выплату на питание для детей, которые обучаются на дому. Размер зависит от того, к какой категории льготников вы относитесь. Если у вас – многодетная, малообеспеченная семья, или какая-то иная ситуация, ребенок-инвалид, числится в коррекционной школе и так далее, вам возместят с 1 по 4 класс сто процентов стоимости завтрака и обеда в школе, далее – завтрак и обед или комплексный обед.

Если ребенок, который учится на дому, состоит на учете в противотуберкулезном диспансере или имеет определенное хроническое заболевание, компенсируется 70 процентов от стоимости питания.

- Если наш ребенок из самой обычной семьи и не имеет никаких дополнительных льгот, сколько нам придется платить за еду в школе?

- Олег и Евгения Скворцовы, Купчино

- Любой ученик начальной школы получает в школе завтрак. Из городского бюджета родителям компенсируют 70 процентов его стоимости, еще тридцать – вы оплачиваете ежемесячно по квитанции. Если ребенок остается на продленку, ему нужно приобрести талоны на обед.

В 2019 году стоимость льготных завтраков для воспитанников школ и средних профессиональных учебных заведений составляет 59 рублей в день, обедов – 102 рубля в день, комплексных обедов – 161 рубль в день.

- Переехали в Петербург из Саратова – там маленьким детям выдавали бесплатное питание: смеси, каши. Можно ли здесь оформить такое же, дочке еще нет двух лет?

-Инна, проспект Большевиков

- В Петербурге детское питание не выдают. Вместо него родители получают из городского бюджета денежные выплаты. Они зачисляются на пластиковую карту «детская» и потратить эти средства можно только на продукты детского питания и детские товары в определенных магазинах.

Выплаты эти бывают двух видов: единовременная (дают при рождении малыша) и ежемесячная. Размер единовременной выплаты приятно радует: 31 104 рубля - при рождении первого ребенка, 41 475 рублей - при рождении второго ребенка, 51 842 рубля - при рождении третьего и последующих детей.

Ежемесячные выплаты в свою очередь назначаются малоимущим или многодетным семьям, неполным семьям, где есть еще ребенок в возрасте до трех лет. Кроме того, они положены на ребенка до трех лет, если есть медицинские показания – то есть, например, он может есть только определенную противоаллергическую смесь. Также на ребенка из семьи, где есть ребенок-инвалид, ВИЧ-инфицированный ребенок, а также на ребенка, страдающего целиакией.

Сумма компенсации зависит от жизненной ситуации. Для примера, размер пособия на ребенка до 1,5 лет - на приобретение товаров детского ассортимента и продуктов детского питания – составляет 3 462 рублей - при рождении первого ребенка, 4 467 рублей - при рождении второго и последующих детей, в том числе в семье, в которой имеется ребенок-инвалид, 3 910 рублей - при рождении первого ребенка в неполной семье или в семье военнослужащего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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