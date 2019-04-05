Садовая побелка и дренаж участка: Что пора сделать на дачах в Ленобласти перед летним сезоном

Уже в марте самые нетерпеливые дачники отправились осматривать свои владения. Даже сейчас там много работы: нужно понять, как участок пережил серьезные снегопады, расчистить его от мусора, посмотреть, все ли готово к активным весенним работам. Это кажется, что на улице голо и холодно, а на самом деле, сад уже просыпается. Что можно и нужно сделать в это время, разбираемся вместе с нашим экспертом – петербургским садоводом с 35-летним стажем Георгием Марковым.

- Надо ли убирать весь снег с участка? Знаю, что снежный покров полезен для растений, но его в этом году столько, что он до лета будет сам таять.

Игорь Сергеевич, Колпино

- Снег, действительно, большой друг для растений. Он защищает растения от морозов, а ранней весной прячет их от ожогов солнечных лучей. А талые воды вдоволь напитывают почву как раз тогда, когда влага ей просто необходима. Но – с другой стороны – снег может и навредить. Мартовский – сырой и липкий – ломает ветки деревьев, ледяная корка, образовавшаяся из-за «температурных качелей», губит траву, ее под таким настом нечем дышать. А еще он рушит крыши теплиц и сводит к нулю весь наш труд. Кроме того, растения, спрятавшиеся под сугробами, зацветут позднее, чем их собрать, потому что земля там не оттаивает.

Так что же сейчас делать со снегом на участке? Весь убирать нельзя – март может быть и очень морозным. Мокрый – надо стряхнуть с ветвей деревьев и кустарников. Если веточки сковало льдом, надо их аккуратно освободить. Быстрее будет, если посыпать его тонким слоем торфа, перегноя или золы. Также разрушаем и ледяную корку на траве. Вокруг деревьев снег тоже надо взрыхлить, он за зиму спрессовался и лежит слишком плотным слоем. А над маленькими хвойными от солнца рекомендуют поставить тент.

Но при этом надо сделать так, чтобы талая вода не ушла вся с участка и не унесла с собой плодородную почву. От такой напасти страдают хозяйства, расположенные на склонах. Садоводы советуют прокопать горизонтальные канавки, которые немного задержат весенние ручьи.

А те, у кого участки в низинах, наоборот вынуждены избавляться от лишней талой воды. Здесь надо делать дренаж участка и не позволять снегу скапливаться там, где почва плохо впитывает воду. Обязательно надо очистить от снега дорожки и междурядья.

- Спорим с соседкой: она говорит, в марте под деревья надо нагрести побольше снега, а я наоборот – хотела бы уже все расчистить. Кто прав?

Инга Александровна, Шушары

- На самом деле это целая снежная «теория», у которой есть и сторонники и противники. Часть огородников уверена, что в начале марта под деревья нужно навалить сугробы, да еще и поплотнее их утрамбовать. Мол, если вернутся заморозки, то так можно уберечь растения от них. Возможно, ваша соседка тоже придерживается такого мнения. Но, представьте себе: на улице тепло, на ветках уже почки, листочки, а земля до сих пор не оттаяла. Откуда дереву взять воду?

Но по этой же причине и не надо убирать из-под него полностью весь снег. Можно даже, наоборот, если земля голая, насыпать туда рыхлого (это принципиально!) снега, который быстро растает и напитает почву.

- У меня на участке много молодых растений. Зиму пережили, теперь надо как-то защитить их от постоянного перепада температур Какой способ лучше?

Юрий, Каменностровский проспект

- Вы абсолютно правы: частая резкая смена погоды – от заморозков к оттепели и обратно – вредит растениям и в первую очередь деревьям. Они получают, так называемый, «солнечный ожог»: сначала кора перегревается, потом резко замерзает и лопается. Дерево пытается затянуть «рану» молодой корой, но и она лопается. В итоге ствол на всю жизнь получает трещины. Но это не самое страшное. Страшнее – болезни, которые могут из-за этого развиться. Например, дерево заселится грибами, которые будут разрушать его изнутри. Кора может отмерзнуть, разовьется некроз – все как у людей. А еще есть черный рак – это грибное инфекционное заболевание, из-за которого у плодовых деревьев усыхает крона.

В группе риска молодые деревья, деревья с тонкой корой и деревья, которые посажены на солнечных местах.

Самый простой и эффективный способ защиты – садовая побелка. Если вы не сделали это осенью, то поспешите. Для побелки подойдет известковое молоко или водоэмульсионная краска. Если же у вас деревья уже побелены ранее, то проверьте не обсыпалась ли где побелка и подправьте ее.

Можете считать удачей, если вы оказались на даче, как раз в момент резкого похолодания без солнца. Тогда дерево можно опрыскать обычной водой. Получится тонкая ледяная корка, которая защитит ствол.

А о зиме следующего года позаботьтесь заранее: с осени укутайте стволы. Можно специальными циновками, можно обычной мешковиной. Важно – материал должен быть обязательно тканый! В противном случае к растению не будет попадать воздух.

А вариантом для хвойных растений может стать притеночная стенка. Она рассеивает и отражает лучи солнца, не сохраняет тепло, пропускает воду и воздух.

- Когда нужно начинать обрезку деревьев и снимать зимние укрытия? Когда будет выше ноля? Или уже сейчас?

Семья Колосовых, Пушкин

- Формировать весенний облик деревьев обычно начинают, когда на улице теплее -5 градусов. Если будет холоднее, древесина замерзнет и ее будет сложно резать. При обрезке нужно удалить все больные и засохшие ветви, а также немного проредить крону, там, где она чересчур густая. Жалеть дерево не надо – обрезка – важное условие для того, чтобы дерево и дальше плодоносило. Начинать надо с морозостойких деревьев. Последними обрезать самые теплолюбивые.

Со снятием укрытий немного сложнее. Делать это надо постепенно, слой за слоем. Начинать просто с проветривания, чтобы – при похолодании – снова можно было укрыть. Растения должны привыкнуть к новым условиям, иначе это будет для них большим стрессом. В любом случае, в Ленобласти это делать еще рано. Нужно, чтобы по ночам не было сильных заморозков и растаял снег. Скорей всего это произойдет не раньше середины апреля.