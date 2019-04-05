Как подготовить кожу лица к лету: Косметолог порекомендовала петербуржцам делать домашние маски

На календаре весна. Кажется, самый трудный период для кожи мы пережили. Однако ж, почему она не лучится здоровьем? Да и вообще, лицо выглядит так, будто мы не спали все три месяца… О красоте в Северной столице мы поговорили с косметологом Еленой Клоковой. Специалист рассказала, как ухаживать за кожей после "зимней спячки".

- Кожа лица сама по себе после зимы не восстановится, - говорит косметолог Елена Клокова. – Сухой воздух, морозный ветер, перепады температур, натопленные помещения, - все это не придает нам красоты. И даже, если вы всю зиму ухаживали за лицом, оно все равно будет выглядеть хуже, чем нам хотелось бы – тускло и обезвожено.

К счастью, все эти процессы – обратимы. Немного усилий, и вы снова будете прекрасно выглядеть. Главное, соблюсти несколько нехитрых правил.

- Уход за кожей лица ранней весной базируется на трех «китах», - говорит наш эксперт: это очистка, увлажнение и питание – важными витаминами и микроэлементами.

Под питанием Елена имеет в виду не только маски: о них мы поговорим отдельно. В первую очередь на состояние кожи влияет то, что мы едим. В рацион необходимо включить свежие овощи, фрукты, а сладкое и жареное – наоборот исключить.

- В день нужно выпивать не менее двух литров чистой воды, - говорит косметолог. – Подчеркиваю: чистой! Соки, морсы, супы не считаются.

А еще Елена предупреждает: пересушенная кожа очень легко получит солнечный ожог. Поэтому, первое время подставлять лицо солнечным лучам можно, исключительно лишь нанеся предварительно солнцезащитный крем. Причем, чем светлее кожа, тем выше должен быть SPF-фактор.

Следующий важнейший пункт – очищение кожи. Два раза в день, как «Отче наш», гели, лосьоны с легкой структурой, молочко. Не забывайте и про народные средства: утром лицо протирать кубиками льда, а вечером умываться не водой из-под крана, а травяным отваром.

Ну и самое главное – увлажнение и питание. Чем чаще, тем лучше.

- Помните, мы объясняли, что зимой нельзя наносить увлажняющий крем сразу перед выходом на улицу? – говорит Елена Клокова. – Так вот, с наступлением тепла запрет – отменяется. Так что утром пользуемся увлажняющими средствами, а вечером – питательными.

В помощь красоте – маски, сыворотки, концентраты. На последних двух лучше не экономить и покупать профессиональную косметику. Она содержит вещества, которые вряд ли будут у вас всегда под рукой: эфирные масла, коллаген, экстракты растений, и так далее. А вот маски можно сделать и в домашних условиях. Самые популярные – банановые, огуречные, клубничные. Еще в число постоянных ингредиентов входят овсяные хлопья, лимонный сок, мед, оливковое масло.

- Делая маски сначала надо всегда проверить, не вызывают ли у вас ее ингредиенты аллергии, - предупреждает косметолог. – Многие считают: мол, если я спокойно ем клубнику, то и маска из нее будет мне полезна. Но очень часто кожа по-своему реагирует на привычный для организма продукт. – Поэтому нужно сначала попробовать нанести маску на небольшой участок и подождать – в идеале сутки. Если вы пятен, покраснения, зуда, шелушения не появилось, значит все в порядке. Смывать маски нужно теплой водой без мыла. Делать маски можно 2-3 раза в неделю, лучше чередовать состав, чтобы не было привыкания. И очень важно: смешивать компоненты ни в коем случае нельзя металлическими ложками, нужны деревянные.

КОНКРЕТНО

Как сделать дома маску для лица для жирной кожи

Кефирная

Состав: укроп, петрушка, кефир, овсяные отруби – всего по чайной ложке. Смешать до пастообразного состояния. Наносить на лицо на 20 минут.

Медово-овсяная

Состав: овсяные хлопья – две столовых ложки, немного теплого молока или воды, мед – чайная ложка, по пол чайной ложки лимонного сока и оливкового масла. Хлопья размочить в молоке до кашицы, добавить мед, сок, масло. Наносить на лицо теплой.

Творожная

Состав: творог – две чайные ложки и ложка свежевыжатого сока (любого). Перемешать, нанести на 20 минут.

Яблочная.

Состав: половинка яблока, оливковое масло, мед – по чайной ложке. Яблоко натереть на мелкой терке, перемешать с медом и маслом. Работает, как скраб, поэтому через 20 минут перед тем, как снять маску, кожу надо немного помассировать.

Маски для сухой кожи

Овсяно-укропная

Состав: мелко порубленный укроп, растительное масло, молотые овсяные хлопья. Всего по чайной ложке. Перемешать до состояния кашицы, нанести на лицо на 20 минут.

Желтковая

Состав: один желток, по пол чайной ложки меда и лимонного сока, немного оливкового масла. Чайная ложка молотых овсяных хлопьев. Взбить желток с медом, маслом и соком до появления пены, добавить хлопья.