«Она всю ночь шла на звук шоссе»: 11-летняя школьница пропала в лесу Ленобласти после лыжной прогулки

Весь вечер 24 марта и всю ночь 25 марта сотрудники МЧС, работники лагеря и неравнодушные волонтеры прочесывали лес возле деревни Лемболово Всеволожского района Петербурга в поисках пропавшего ребенка. 11-летняя Алина Овчинникова накануне около пяти часов вечера отправилась на прогулку на лыжах вместе с группой из 20 человек и тремя тренерами. Однако к ужину школьница не вернулась.

Работники лагеря забили тревогу примерно в восемь часов вечера в воскресение, 24 марта.

- Это была не тренировка, а ознакомительная прогулка на лыжах, - пояснили «Комсомольской правде – Петербург» в лагере «Пионер», откуда и пропала девочка. – Дети только заехали и был организован выход за территорию лагеря с целью ознакомления дистанции.

Группа вместе с тренером спортивного ориентирования прошли по маршруту. Возвращаясь в лагерь, тренер ускорил темп, для того, чтобы все успели к ужину. Однако в этот момент, около восьми часов вечера, он заметил, что Алины не видно. Передав детей в лагерь, тренер сразу же развернулся и отправился на поиски девочки. Через какое-то время к нему уже подключились другие работники лагеря, а также родители школьницы, сотрудники МЧС и волонтеры из отряда «Лиза Алерт».

Всю ночь сотни людей прохаживали каждый метр леса в области Лемболово, где пропала Алина. Уже почти на рассвете 25 марта девочку все же нашли. Замерзшую, уставшую, но живую и здоровую.

- Ее нашли недалеко от места, где станция в районе Лемболово, недалеко от лагеря. Все службы задействовали, - рассказали в лагере.

Как оказалось, маленькая Алина мужественно боролась за свою жизнь всю ночь. Девочка уже три года занимается спортивным ориентированием, она не новичок. Вероятно, именно эти навыки ей и помогли не растеряться и выйти к людям. Всю ночь она прислушивалась и шагала на звук шоссе.

Сейчас девочка находится в больнице. По словам родителей ребенка, она находится в стабильном состоянии, в сознании под присмотром медиков.

- Когда ее еще везли в больницу, она уже тогда маме сказала, что хочет вернуться в лагерь, - отметили в оздоровительном учреждении.

Как только Алина придет в себя, то вернется в лагерь, как только закончатся уроки. Несмотря на страшное происшествие этой ночью, девочка готова дальше погружаться в спорт.