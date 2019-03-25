PROКОСМОС 2019 в Петербурге: «Гелиоракетоплан», «Луна-3» и «Луноход-2»

В Санкт-Петербурге на Васильевском острове, на площади в 1200 кв.метров в пространстве Nautilus Space, открылась масштабная выставка PROКОСМОС «Межпланетные путешествия».

На открытии присутствовал космонавт, герой СССР и Российской Федерации - Сергей Крикалев. Он лично рассказал об одном из экспонатов, о «Возвращаемой баллистической капсуле», доставленной на станцию «Мир» грузовым транспортным кораблем «Прогресс Н-9» 31 августа 1991 года. Спустя месяц с помощью капсулы на Землю вернулись оперативные результаты экспериментов, которые выполнила на борту «Мира» 9-я основная экспедиция в составе которой был и сам Сергей Крикалев. На станцию «Мир» было доставлено 9 баллистических капсул, которые позже были спущены на Землю. Масса капсулы – 350 кг. Масса возвращаемого груза – до 150 кг

Большая часть экспонатов предоставлена государственным музеем истории Космонавтики им. К.Э Циолковского (г.Калуга.) Поэтому тем, кто увлечен историей космонавтики, будет интересно посмотреть такие экспонаты, как «Ракета Константина Эдуардовича Циолковского» (1927 год) - ее макет был выполнен по рисункам и описаниям ученого организаторами Первой мировой выставки межпланетных аппаратов и механизмов, проходившей в Москве в 1927 году. Также, из исторических экспонатов посетители увидят «Гелиоракетоплан» - макет космического корабля, предложенный основоположником жидкостного ракетного двигателестроения Валентином Петровичем Глушко в 1929 году. По его проекту космический корабль должен был использовать солнечную энергию для работы электротермического двигателя, рабочим телом которого была металлическая проволока или электропроводящая жидкость.

Также музей Калуги предоставил ту самую автоматическую станцию «Луна-3», которая ровно через два года после запуска первого спутника, была отправлена в космос и с помощью фототелевизионной аппаратуры «Енисей», установлена на станции. Вскоре Луну удалось сфотографировать на расстоянии 60-70 тыс. км от поверхности. Впервые в истории станция не только осуществила фотографирование, но и передала на Землю изображение обратной стороны Луны. А 7 октября 1959 года можно считать днём рождения космического телевидения, ведь со станции, к тому же, впервые удалось передать телевизионный сигнал.

Кроме того, нам показали автоматическую станцию «Луна-10» - первый в истории искусственный спутник Луны и самоходный аппарат «Луноход-2», совершивший прилунение в районе восточной окраины Моря Ясности, в кратере Лемонье 16 января 1973 года. Он предназначался для комплексных научных и научно-технических исследований на поверхности Луны. В общей сложности «Луноход-2» проехал около 37 километров. До сих пор ни один лунный самоходный аппарат не смог побить этот рекорд.

Еще один запоминающийся экспонат - “Спускаемый аппарат автоматической станции «Венера-9»”, который 22 октября 1975 года совершил мягкую посадку на освещённой стороне Венеры и впервые в истории передал на Землю телевизионное изображение поверхности планеты.

Не менее интересными оказались экспонаты, предоставленные Московский музеем Космонавтики. Среди них и корабль «Восток» – советский космический корабль, первый в мире аппарат для пилотируемых полётов на околоземной орбите. 12 апреля 1961 года на таком корабле космонавт Юрий Алексеевич Гагарин совершил одновитковый полёт вокруг Земли; макет долговременной лунной базы - первый план создания лунной базы, который предполагал использовать в качестве укрытия естественные пещеры в горных местностях Луны; жилой отсек долговременной лунной базы; автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и доставки на Землю лунного грунта - грунтозаборное устройство АМС «Луна-24», а также , грунтозаборное устройство «Венера-13» , предназначенное для бурения грунта Венеры.

Но больше всего автору сего текста понравился «космический мотоцикл» - средство передвижения космонавтов для работы в открытом космосе, представляющий собой кресло, в котором размещался космонавт в скафандре «Орлан ДМА». Фактически это был маленький космический аппарат с реактивной двигательной установкой на сжатом газе, а также собственными системами энергопитания, управления и радиосвязи. Ну и сам скафандр «Орлан – ДМА», предназначенный для выхода в открытый космос из орбитальной станции «Мир» тоже представлен на выставке. В отличие от предыдущих моделей скафандров, «Орлан – ДМА» можно было использовать без электрического кабеля, который связывал его с бортовыми системами «Мира».

Посетители, интересующиеся падающими звездами могут, если не потрогать, то точно близко рассмотреть разные метеориты, предоставленные Музеем истории мироздания. Это и лунный камень Northwest Africa , найденный на территории Западной Сахары в Марокко и одноименный марсианский камень метеорит Northwest Africa.

А для любителей интерактива будет интересно поуправлять настоящим марсоходом и взвеситься на “космических весах” - специальном приборе для измерения массы тела в невесомости.

Выставка продлится с 01 марта по 10 мая 2019 года.