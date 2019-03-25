Петербургские военкоматы собирают у горожан фотографии фронтовиков

1418 – именно столько дней и ночей длилась Великая Отечественная война. И именно столько шагов нужно будет сделать, чтобы пройти «Дорогой памяти» у Храма Вооруженных сил России. Его возведут в 2020-м году в подмосковном парке «Патриот» в честь 75-летия Победы. По периметру дороги развернется огромная галерея – с фотографиями и историями участников войны. Именно поэтому со всех концов страны собирают данные о фронтовиках. Петербург – не исключение.

Все районные военкоматы Северной столицы принимают от горожан фото родственников – участников Великой Отечественной. Информацию о сражавшихся за Родину специалисты внесут в базу данных для того, чтобы затем увековечить память о них в галерее.

– Петербуржцам нужно прийти в военкомат с фотографией, указать дату и место рождения своих родственников, где они проживали, откуда призывались, рассказать об их дальнейшей судьбе, какие награды они имеют, – рассказал «КП-Петербург» начальник отделения планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов военного комиссариата Центрального района Павел Мищенко. – А мы будем вносить данные в определенную книгу. Этот процесс запущен абсолютно во всех районных военкоматах. Но пока к нам фотографии и истории не приносят.

Акция под девизом «Расскажи историю своих предков» только набирает обороты, а впереди у петербуржцев еще есть время, чтобы разобрать семейные архивы.

МИЛЛИОНЫ СУДЕБ

Старые кадры в военкоматах оцифруют и вернут владельцам. Кстати, из тех сведений о фронтовиках, которые хранятся сегодня в архивах военкоматов, специалисты в Петербурге обработали уже 144 тысячи документов. Среди них учетные карточки солдат, сержантов и личные дела офицеров, призванных на военную службу в годы Великой Отечественной войны, отметили в пресс-службе Западного военного округа. Но, например, фотографии – это редкость. Помочь дополнить информацию могут петербуржцы.

Предполагается, что всю экспозицию «Дороги памяти» составят около 33 миллионов фотографий. Увидеть справку о своем родственнике среди такой масштабной галереи помогут технологии – проект мультимедийный. Найти фронтовика можно будет по фамилии, дате рождения, году призыва или другим данным.

– Собранные в течение акции материалы будут увековечены в галерее «Дороги памяти», станут ее непосредственным содержанием и подлинным национальным достоянием, прославляющим подвиг нашего народа в годы Великой Отечественной войны, – говорят в благотворительном фонде «Воскресение», который был создан в поддержку строительства Главного храма Вооруженных Сил России.

НА ЗАМЕТКУ

Рассказать о своих родственниках можно также на сайте фонда «Воскресение» в разделе «Мы – наследники победы».

СКАЗАНО

Юрий КЛЕНОВ, секретарь Общественного совета при ЗВО, руководитель регионального представительства Национальной Ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) в СЗФО и ЗВО:

– В Петербурге Общероссийская патриотическая акция под девизом «Расскажи историю своих предков» проходит очень активно. Люди всех возрастов уже пишут о своих родственниках, сражавшихся за Родину, шлют нам фотографии, дополняя проводимую в этом направлении работу военных комиссариатов. Информация размещается на сайте благотворительного фонда «Воскресение». В середине апреля при поддержке командования ЗВО мы расскажем в окружном Доме офицеров армейской молодежи, студентам и школьникам, как проходит акция, и дадим возможность выступить ее участникам.

СПРАВКА «КП»

Храм Вооруженных Сил России возведут в подмосковном парке «Патриот». Он должен стать главной церковью православных военнослужащих и одним из самых масштабных религиозных сооружений страны. По своей высоте церковь уступит только храму Христа Спасителя, поднявшемуся на 103 метра, и Исаакиевскому собору – на 101,5 метр. Шестикупольный храм в парке «Патриот» составит в высоту 95 метров, а его площадь развернется на 11 тысячах квадратных метров. В ансамбль, центром которого он станет, войдет также музейно-выставочный комплекс, «Дорогая памяти» и просторный сад. Строить церковь будут на пожертвования и средства меценатов. В планах у Минобороны возвести храм к 9 мая 2020-го года – к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.