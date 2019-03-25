Чтобы справиться с лейкозом Ксюше Казанцевой очень нужна ваша помощь

Ксюше Казанцевой 11 лет, она выросла в Челябинске, но вот уже 2 года борется с болезнью в Санкт-Петербурге вместе с врачами клиники НИИ Р. М. Горбачевой и своей мамой. В 5 лет девочке диагностировали острый лимфобластный лейкоз. Было многое пережито: несколько тяжёлых курсов химиотерапии, три рецидива, две пересадки костного мозга. Но несмотря ни на что, Ксюша сражается и верит, что когда-нибудь сможет пойти в обычную школу и жить полноценной жизнью, в которой больше не будет больничной палаты.

- Моя дочь добрая, весёлая и отзывчивая девочка, - рассказала «КП»-Петербург» мама Ксюши Алена Казанцева. - Увлекается рисованием и музыкой, хочет поступить в художественную и музыкальную школу. Она мечтает о загородном доме рядом с речкой для рыбалки. Иногда дочь очень расстраивается, что из-за своей болезни не все ее мечты сбываются. Но мы очень верим, что со временем она поправится, и все сможет наверстать.

Чтобы мечты Ксюши осуществились, сейчас ей необходимы дорогостоящие препараты: «Траклир» и «Ревацио». Какое-то время семья сама приобретала эти лекарства, но в связи с продолжительностью тяжелой болезни ребенка, больше такой возможности нет.

Всего нужно 222 тыс. рублей: 168 тыс. рублей на одну упаковку «Траклира» и 54 тыс. рублей на три упаковки «Ревацио». Благотворительный фонд «Наташа» помогает родителям Ксюши собрать необходимую сумму. Если вы тоже хотите помочь девочке справиться с болезнью, вы можете сделать пожертвование на сайте фонда «Наташа» или по банковским реквизитам:

Благотворительный фонд помощи больным с заболеваниями легочной системы «Наташа»

ИНН 7817047217 / КПП 781701001 / ОГРН: 1087800001190

Р/счет в рублях РФ: 40703810900600000207 в ПАО Банк «Александровский»

К/с 30101 810000000000755, БИК 044030755

В назначении платежа обязательно указывать «Благотворительная помощь для Казанцевой Ксюши».