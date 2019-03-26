2019-03-26T18:21:22+03:00
Звезды

Клад Нарышкиных, стоимостью 190 млн рублей, передали в Царское село

Самую ценную находку России представят публике в конце года [фото, видео]
Алена ЧИЧИГИНА
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Клад Нарышкиных, стоимостью 190 млн рублей, передали в Царское селоКлад Нарышкиных, стоимостью 190 млн рублей, передали в Царское селоФото: Артем КИЛЬКИН
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Апрель 1834 года. Петербург. Весь высший свет собрался в особняке Трубецких-Нарышкиных. Еще бы, ведь там давали бал по случаю совершеннолетия молодого императора Александра II, наследника царя Александра Николаевича. Современники потом вспоминали, что на этом событии присутствовало почти 1500 человек! И это был единственный зал в городе, который мог принять такое большое количество гостей сразу. Надо ли говорить, что стол украшала самая изящная посуда, которая только могла быть в царской России: столовое серебро, блюда с позолотой и даже платиной.

Казалось бы, все богатства семьи перешли в хранилища. Но нет, в XXI веке выяснилось, что это не так! Фото: Артем КИЛЬКИН

Казалось бы, все богатства семьи перешли в хранилища. Но нет, в XXI веке выяснилось, что это не так!Фото: Артем КИЛЬКИН

ТАЙНА СОКРОВИЩ

После этих событий много чего произошло в стране: революция, смена власти, развал. Потомки Нарышкиных в 1917 году спешно покинули родину, прихватив с собой самое дорогое. А большинство ценностей из их особняка на улице Чайковского после национализации передали в коллекции Эрмитажа и Русского музея. Казалось бы, все богатства семьи перешли в хранилища. Но нет, в XXI веке выяснилось, что это не так!

И вот тут закручивается настоящий сюжет для детектива. 27 марта 2012 года во время реконструкции особняка рабочие случайно обнаружили… клад. Просто разбирали строительный мусор в тайной комнате и среди хлама обнаружили ценнейшую находку - раритетную коллекцию вещей конца XVIII - начала XX века, среди которых было то самое столовое серебро с главного приема 1834 года.

Позже этот клад признали самым дорогим в новой России - его оценили в 189 миллионов рублей! Фото: Артем КИЛЬКИН

Позже этот клад признали самым дорогим в новой России - его оценили в 189 миллионов рублей!Фото: Артем КИЛЬКИН

Это стало настоящей сенсацией, ведь никто и не предполагал, что в доме осталось еще что-то ценное, а тут - позолоченные сервизы, столовые приборы, канделябры и даже украшения и награды. Более двух тысяч предметов, в общей сложности 410 кг серебра! На место сразу выехали эксперты-историки, под пристальным вниманием полицейских они перевезли все коробки на склад и сделали опись.

- Стоит отметить, что все предметы в идеальном состоянии, блестят, как будто их только вчера начистили, - говорят эксперты. - Все было очень аккуратно завернуто в газету «Русская воля» 1917 года. Мы разве что пыль с канделябров смахнули и немного их почистили.

Больше всего внимания достойны парные канделябры руки мастера Игнатия Сазикова весом под 20 кг. Они стоят по 2,2 миллиона рублей каждый. Фото: Артем КИЛЬКИН

Больше всего внимания достойны парные канделябры руки мастера Игнатия Сазикова весом под 20 кг. Они стоят по 2,2 миллиона рублей каждый.Фото: Артем КИЛЬКИН

СЕМЬ ЛЕТ НА ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ

Позже этот клад признали самым дорогим в новой России - его оценили в 189 миллионов рублей! Больше всего внимания достойны парные канделябры руки мастера Игнатия Сазикова весом под 20 кг. Они стоят по 2,2 миллиона рублей каждый.

- На большинстве предметов - княжеский герб семьи Нарышкиных, на некоторых - герб Сомовых, - рассказала главный хранитель ГМЗ «Царское Село» Татьяна Серпинская. - Предполагаемый последний владелец ценностей семьи - поручик лейб-гвардии Гусарского полка Сергей Сергеевич. Он был женат на Наталье Васильевне Нарышкиной - дочери владельца того самого особняка. Позже Сергей Сомов, как и вся семья, эмигрировал во Францию. Умер в 1976 году в Париже, а через два года умерла его супруга. Наследников у них не осталось. Претендовать на сокровища никто не может. Коллекция уникальная, во-первых, потому, что это вещи наивысшего качества лучших отечественных мастеров. Во-вторых, потому, что это полные комплекты: в сервизе есть все - от ситечка до серебряных 5-килограммовых самоваров. Таких не найти ни в одной стране мира!

Все предметы в идеальном состоянии, блестят, как будто их только вчера начистили Фото: Артем КИЛЬКИН

Все предметы в идеальном состоянии, блестят, как будто их только вчера начистилиФото: Артем КИЛЬКИН

Семь лет ушло на то, чтобы уладить чисто юридические вопросы: как оформить эту находку и где она будет храниться. И вот накануне драгоценности передали в музей «Царское Село». Специалисты составили подробный каталог по каждому предмету, и к концу года ценности представят широкой публике.

Спустя ровно семь лет после обнаружения находку передали в музей «Царское село» Фото: Артем КИЛЬКИН

Спустя ровно семь лет после обнаружения находку передали в музей «Царское село»Фото: Артем КИЛЬКИН

ИСТОЧНИК KP.RU

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