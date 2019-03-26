Как книги, песни и игры помогают детям выздороветь

Болеть страшно. Лечиться порой тоже. Особенно если ты ребенок, лежишь в больнице один и целыми днями принимаешь лекарства, делаешь процедуры и ждешь, пока тебя навестят родные. Как быть? Сделать больничные будни яркими и интересными во всех смыслах! Тем более что опыт в этом у нас есть: «Комсомолка» уже не первый раз проводит для пациентов детской городской клинической больницы № 5 имени Филатова марафон добрых дел, который называется «Чтение с увлечением». На этот раз мы вместе с партнерами два дня подряд радовали ребят не только интересными и очень необычными книгами, а еще и песнями с играми. Но обо всем по порядку.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ:

Волшебная история о чуде

Мы все любим сказки, потому что сказка - это волшебство, чудо. И неважно, ребенок ты или взрослый: волшебные истории все мы слушаем, затаив дыхание, потому что в них добро побеждает зло.

Сказки бывают смешными, страшными, а еще они могут быть… полезными. Именно такую книжку - «Полезные сказки» - каждому маленькому пациенту детской больницы № 5 подарили представители компании «Арла Фудс» (бренд Arla Natura®). Несколько лет назад компания решила простым и понятным языком рассказать детям и их родителям о пользе кальция, который содержится в молочных продуктах, и особенно в сыре, и для этого объявила конкурс авторской сказки. Дети сочиняли интересные истории о молоке, сыре и витаминах, а профессиональное жюри конкурса выбрало несколько лучших, которые и вошли в книгу «Полезные сказки». Авторами красочных картинок в книге стали воспитанники детских домов. Но самое интересное случилось потом.

- Деньги, полученные от продажи этой книги, были переданы на лечение маленькой девочки Полины Исаевой, которая жила в детском доме и страдала от тяжелого недуга. Спасти ее могла только сложная и дорогостоящая операция. Разумеется, малышка этого не знала. Она просто верила, что все у нее будет как в сказке: сначала она выздоровеет, а потом ее найдет мама. И вы знаете, ребята, так и случилось! - рассказала представитель компании «Арла Фудс» Галина Ролбина.

Оказывается, когда Полину привезли в Москву на лечение, в больнице она познакомилась с женщиной, которая очень хотела иметь детей. Малышка и ее новая знакомая много общались и так привыкли друг к другу, что решили больше не разлучаться. Полину удочерили, теперь она окончательно выздоровела и живет в настоящей семье.

Актриса Анастасия Мельникова и представитель компании «Арла Фудс» Галина Ролбина порадовали ребят интересными и полезными историями.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Чтобы случалось волшебство и магия, не нужны заклинания и волшебная палочка. Чтобы в нашей жизни происходили чудеса, надо быть добрым, отзывчивым и помогать другим, - напомнила маленьким пациентам Галина Ролбина.

После того как ребята узнали интересную историю из жизни, пришло время почитать. И раз уж начали мы с «Полезных сказок», то и продолжить чтение тоже решили с пользой. Выбрали рассказ из книги Издательского дома Комсомольская правда - «Фиксики. Касперский», в котором говорилось о правилах безопасности в Интернете. А читала его известная петербургская актриса Анастасия Мельникова. Причем читала так интересно, что ребята попросили прочесть сразу две главы.

- Мы сегодня не представляем себе жизни без Интернета. Он нам очень помогает. Но надо быть внимательными и осторожными, особенно общаясь в социальных сетях. Никогда не знаешь, кто находится по ту сторону экрана - хороший человек или плохой, поэтому не делитесь ни с кем личной информацией и не рассказывайте о себе незнакомцам, - посоветовала ребятам Анастасия Мельникова.

На память сделали красочное селфи.Фото: Андрей ГАШЕВ

Ну а после того, как поучительная и образовательная части нашей встречи закончились, наступило время развлечений. Наши хорошие знакомые - аниматоры из творческой гостиной «Абракадабра» - подготовили для ребятишек танцевальные конкурсы и розыгрыши.

ДЕНЬ ВТОРОЙ:

Интересно и полезно

Мы не первый раз едем в гости к больным детям, поэтому прекрасно понимаем, что, когда болеешь, не всегда хочется веселиться. Но если происходит что-то очень интересное и познавательное, ребенок отвлекается, а на его лице появляется улыбка.

Настольные игры дарят детям радостные впечатления, удовольствие и, конечно же, пользу.Фото: Андрей ГАШЕВ

Не секрет, что современных детей мало чем удивишь. Занятие должно быть необычным, но при этом понятным. Поэтому на второй день вместе с нашими партнерами - представителями Сбербанка, мы решили провести мини-лекцию о финансовой грамотности «Юный финансист». Это такой урок, на котором профессионалы «в сфере денег» в игровой форме и простым доступным языком знакомят детей с основами финансовой грамотности.

Ведущие рассказали маленьким пациентам больницы, как научиться быть умным покупателем товаров и услуг, распознавать рекламные ловушки и изощренные уловки мошенников. Ребята получили представление о планировании личного и семейного бюджета, о формировании сбережений. И если вы думаете, что дети скучали на этом, казалось бы, взрослом занятии, то сильно ошибаетесь! Ребята с интересом участвовали в играх, тестах и отвечали на вопросы, получая за это приятные сувениры. А потом разбились на команды и сыграли в увлекательную настольную игру, тоже финансовую. Так что теперь мы уверены: юные пациенты детской больницы имени Филатова знают, для чего мы платим налоги, как научиться грамотно экономить и почему никому нельзя говорить ПИН-код своей банковской карты. Кстати, даже взрослые не всегда правильно отвечают на эти вопросы.

«Юный финансист» - такой урок, на котором профессионалы «в сфере денег» в игровой форме знакомят детей с основами финансовой грамотности.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Когда ребенок болеет, лучшее лекарство для него - это внимание и забота. Мы рады принять участие в этом добром проекте. С пользой поиграть и пообщаться с детьми на важные темы о том, как ценить и с ответственностью относиться к своим первым деньгам, научиться планировать траты, ставить цели и делать сбережения, - поделился заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков.

Кстати, занятие Сбербанка пришлось по душе не только детям, но и взрослым. Некоторые мамы и папы увлеченно подсказывали своим детям, а кое-кто даже делал для себя пометки в телефоне.

Сочиняем и поем

Получив порцию полезной информации, дети сами стали спрашивать, что же мы сегодня будем читать. И очень удивились, когда узнали, что, кроме чтения, они будут… сочинять музыку! Ведь в гости к ним пришла руководитель детского музыкального театра «Радуга», автор Музыкального театра детей, композитор песен к любимым детьми и взрослыми мультфильмам «Смешарики» и «Летающие звери» Марина Ланда.

Композитор Марина Ланда не только прочитала сказку, но и спела маленьким пациентам.Фото: Андрей ГАШЕВ

- Обязательно почитаем, но сначала давайте сочиним пару композиций, - предложила ребятам Марина Ланда. - Вы знаете, как это делать? Очень просто!

Поделив всех присутствующих на группы и дав каждой отдельную команду, что делать (хлопать, топать или подпевать), композитор в считанные минуты организовала настоящий концерт. Может быть, не совсем профессиональный, но очень забавный. А потом с удовольствием ответила на вопросы любителей мультиков. Оказывается, один артист может озвучивать сразу несколько мультяшных героев. А сочинить песню можно за несколько минут, главное, чтобы было вдохновение.

Кстати, рассказ для чтения Марина Ланда выбрала сама. Она специально привезла с собой из дома свою любимую детскую книгу Корнея Чуковского «Мойдодыр». Чтение получилось очень необычным, ведь Марина некоторые отрывки не читала, а пела. Совсем как в старом и любимом многими мультфильме.

После чтения ребята получили красочные комиксы от магазина «Двадцать восьмой». Подарок, что называется, со смыслом: если ребенок не очень любит читать, то яркая красивая увлекательная книга с интересным, но не очень большим текстом его обязательно заинтересует. Многие дети после этого понимают, что чтение - не скучный процесс, а новое приключение.

Но на этом сюрпризы не закончились. Маленьких пациентов больницы ждало выступление фокусника - участника шоу «Минута славы» Романа Шуроле.

Иллюзионист Роман Шуроле устроил в больнице представление ничуть не хуже, чем в шоу «Минута славы».Фото: Андрей ГАШЕВ

Ребята, затаив дыхание, наблюдали за умелыми действиями иллюзиониста и пытались выпытать у него секреты некоторых фокусов. Даже мы, взрослые, окунулись в мир радостей и волшебства. А глядя на улыбки детей, пообещали себе обязательно продолжить марафон добрых дел.