Юлия Пересильд показала красавиц-дочерей от Алексея Учителя

У российской актрисы театра и кино Юлии Пересильд образовался небольшой отпуск после съемок картины «Однажды на Галафесте», авторства студентов ВГИКа, мастерской Алексея Учителя и клипа «Темная, как ночь» на музыку Бориса Гребенщикова. В обоих проектах Пересильд исполнила главные роли.

А у дочерей актрисы Анны и Марии как раз наступили школьные каникулы. Воспользовавшись совместными выходными, мама решила отвезти детей к морю. «Друзья, на пару дней пропадаю и даже не ищите... Я со своими «подружками» убежала ото всех. Всем хорошей недели!», - написала Юлия в микроблоге Instagram.

juliaperesild #каникулы#дети @ankaperesild #лучшиеподружки Друзья на пару дней пропадаю и даже не ищите... я со своими подружками убежала ото всех... если что- то прям ооочень срочное пишите и звоните Наташе всем хорошей недели!!!!

Поклонники поразились столь явному сходству старшей Анны с мамой, а младшей Маши с отцом, режиссером и продюсером Алексеем Учителем. «Дочери просто копии мамы и отца. Красавицы!», - заметили они в комментариях и пожелали девочкам приятного отдыха.

К слову, Юлия Пересильд родила дочерей в 2009 и 2012 годах в неофициальном браке с Алексеем Учителем. Развод с первой женой Кирой Саксаганской, режиссер еще не оформил официально. От этого брака у Учителя есть сын Илья (1992 г.), который, как и отец получил профессию режиссера.

Напомним, Алексей Учитель родился и вырос в Ленинграде. Окончив в 1975 году ВГИК, долгое время работал на Ленинградской студии документальных фильмов. Дебютом в качестве режиссера игрового кино для него стала «Мания Жизели» в 1990-м. Далее последовали «Дневник его жены», «Космос как предчувствие», «Матильда». В данный момент он является президентом кинофестиваля «Послание к Человеку», который ежегодно проходит в Санкт-Петербурге.