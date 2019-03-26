2019-03-26T14:19:05+03:00
Происшествия

«Я потратил на нее 32 миллиона рублей»: Испанский миллионер пытался убить содержанку из Петербурга, когда та его бросила

Иностранец помог купить русской красотке три машины и квартиру, возил ее по самым дорогим отелям, а потом приревновал к американскому любовнику
Роман ЛЯЛИН
Поделиться:
Комментарии: comments33
Красавица свела с ума испанцаКрасавица свела с ума испанцаФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Скотч, веревка и черные мешки для тела. С таким необычным «подарком» 65-летний испанский бизнесмен Николас Мартинес (имена изменены – прим.ред.) поехал к своей 40-летней красавице-любовнице из Омска Оле Климовой. За плечами пожилого бизнесмена два брака и трое детей. Но перед русской знойной брюнеткой он не устоял. Богатого иностранца не остановил даже ребенок Ольги. Ее сына коммерсант сделал своим крестным, а Ольгу стал осыпать дорогими подарками, показав, что такое настоящая «дольче вита». Испанец содержал русскую красотку долгих 14 лет. Но вместо – «грасиас» и «аморе» Николаса ждал сухое «адьёс».

ОТДЫХ В ИСПАНИИ И ЭМИРАТАХ

- Мы познакомились с Николасом четырнадцать лет назад, я в тот момент жила еще в Бишкеке, - вспоминает Ольга. – Я была вместе с друзьями в ресторане. А он сидел за соседним столиком. К нам в страну он приехал по своим делам, связанным с бизнесом. Подошел ко мне попытался начать разговор. Так между нами и завязался роман.

Горячему испанцу с аргентинскими корнями было чем охмурить русскую красотку. Текстильная фирма Николаса работает в Южной Америке и Европе, он очень состоятельный человек.

Испанский миллионер ездил с русской возлюбленной по курортам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Испанский миллионер ездил с русской возлюбленной по курортамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Николас после знакомства стал приезжать ко мне, ухаживать, - продолжает Климова. – Возил меня заграницу: в Эмираты, Испанию. Познакомил со своими детьми, а я его со своим сыном. Поэтому в Турции мы отдыхали уже семьями.

Николас осыпал Ольгу дорогими подарками и помогал ей устроить свою жизнь. Но девушка хотела большего.

- Роман между нами длился три года, - утверждает Ольга. – Потом я перестала его любить. Если понимаешь, что человек ничего серьезного строить не собирается, то ты меняешь свое отношение к нему. Так и случилось. Кстати, я даже не знаю, был ли он женат на тот момент. Знала только, что у него трое детей.

"ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЕВРО В МЕСЯЦ"

Сам же Николас считает, что роман с русской красавицей все это время у него не прекращался. Удивленный иностранец сейчас лишь разводит руками и пытается подсчитать, сколько денег он истратил на роковую брюнетку.

- Николас говорит, что за четырнадцать лет потратил на Ольгу 450 тысяч евро (32 миллиона рублей – прим.ред.), такую сумму он заявил и на допросе, - делятся российские следователи. - Он дарил ей и ее детям подарки, помогал снять квартиру, а затем и купить жилье. У Ольги теперь трехкомнатная квартира в Омске. Сделал ей ремонт, помог с покупкой трех машин. Раньше, например, у нее был Nissan Qashqai, а сейчас Hyundai ix35 (стоит около 800 тысяч рублей, - прим. ред.).

Иностранец утверждает, что помог купить возлюбленной три машины Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Иностранец утверждает, что помог купить возлюбленной три машиныФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Ольги после знакомства с Николасом дела пошли в гору. Из Бишкека она перебралась в Омск, а потом в Петербург.

- Николас содержал ее все четырнадцать лет, - рассказывают знакомые Мартинеса. - Высылал ей деньги ежемесячно от двух до четырех тысяч евро! Покупал телефоны, гаджеты – штук десять. Ольга умело жаловалась ему на плохую жизнь, а он ее жалел. Всегда с ней ездил в отпуск, отдыхал в самых дорогих отелях и ни в чем не отказывал. А она сама содержанка. Лишь в последнее время стала подрабатывать в Петербурге риэлтором. Получала около двадцати тысяч рублей. Но на это разве проживешь?

«АМЕРИКАНЕЦ ЗВАЛ МЕНЯ ЗАМУЖ»

Все эти четырнадцать лет Николас не мог забыть свою сибирскую любовь. Но Оля такой преданностью не отличалась. Через три года романа с испанцем, она вернулась к отцу своего ребенка и родила от него дочку. А потом охмурила еще одного иностранца, к которому уж очень сильно ревновал Мартинес.

- Это было три года назад, - подтверждает Ольга. - Я познакомилась с американцем в интернете. Он приехал ко мне на неделю, почти меня не знал и сразу же сделал мне предложение! Роман у нас с ним длился около года. Но потом я поняла, что он психопат и прекратила с ним отношения.

Сейчас в отношениях экс-любовников разбираются следователи Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сейчас в отношениях экс-любовников разбираются следователиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Николас изо всех сил пытался вернуть русскую красотку, но та ему отвечала отказом. В итоге ревность, потраченные деньги и безответная любовь сделали свое дело. Мартинес решил расставить все точки над «i» и отправился к Ольге в Омск (девушка жила на два города).

- Мы с Николасом в последние годы просто общались, между нами уже не было отношений, - вздыхает Ольга. – Он давал мне небольшие суммы: 100-200 евро. На машину он мне немного добавил денег, но квартиру я купила сама. Продала жилье в Бишкеке. Мартинес предлагал возобновить отношения, но я отказывалась. В Омск ко мне он прилетел просто в гости. Никаких ссор не было.

«ХОЧУ ЗАБЫТЬ И НЕ ВСПОМИНАТЬ»

Когда Мартинес собрался обратно, он арендовал машину, чтобы доехать до аэропорта. Сам сел за руль. Но ехал так медленно, что Ольга предложила поменяться местами. Мартинес сел назад и, по версии следствия, накинул девушке на шею веревку и начал душить. Сибирячке удалось вырваться и убежать. Сразу же после нападения она пошла в полицию. В арендованном авто быстро нашли черные мешки, скотч и веревку. Мартинес улетел в Петербург, где его ждала пересадка до Испании. В Пулково на иностранца и надели наручники.

- Естественно, он не признает свою вину, - недоумевают адвокат Мартинеса. – Он говорит, что не трогал Олю, а все произошедшее она подстроила. По дороге в аэропорт он объявил ей, что больше не будет платить ей деньги. Та начала психовать, бить его руками, а потом сбежала. А синяки, наверное, она специально поставила, чтобы инсценировать нападение и заполучить компенсацию.

Этот человек, по словам женщины, пытался ее убить Фото: предоставлено потерпевшей

Этот человек, по словам женщины, пытался ее убить Фото: предоставлено потерпевшей

Сейчас Мартинес требует, чтобы врачи проверили любовницу на вменяемость.

- Я хочу забыть про это и не вспоминать, - признается Ольга. - У меня до сих пор страх. Я захожу домой и смотрю по углам, чтобы никого не было.

P.S. За «покушение на убийство» Мартинесу грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас испанский миллионер находится в СИЗО. Ну а Оля теперь устраивает свою жизнь в Северной столице. На вопрос есть ли у нее новый ухажер, красавица ответила: «Можно я не буду вам говорить об этом?».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Я потратил на нее 32 миллиона рублей»: Испанский миллионер пытался убить содержанку из Петербурга, когда та его бросила
Иностранец помог купить русской красотке три машины и квартиру, возил ее по самым дорогим отелям заграницей, а потом приревновал к американскому любовнику
«Неужели в доме убийца?» Что случилось с блондинкой из Самары Линой Сторожевой, труп которой нашли на козырьке ее подъезда
Корреспонденты «Комсомолки» разбирались, почему тело пропавшей осенью женщины не могли все это время обнаружить соседи, и кто может быть виноват в ее смерти
Мошенники представились родственниками давно умершего человека и попытались снять с его счета 11,5 миллионов рублей
Службе безопасности «Сбербанка» показались подозрительными двое мужчин, которые пришли забирать внушительную сумму якобы своего родственника
Новости 24
В Ленобласти водитель «Ауди» устроил самоподжог в машине, но его спасли полицейские
Малоимущим петербуржцам помогут купить приставку для цифрового ТВ
Не такси: в Петербурге начал работу сервис «Яндекс.Шеф»
Следователи проверят стоматологию на Новочеркасском проспекте, где пострадали три пациента
Вторник, 26 марта, оказался одним из самых холодных дней месяца
Бизнесмен устроил стрельбу из охотничьего ружья в Петербурге
Следственный комитет завел дело в отношении баскетбольного тренера, подозреваемого в педофилии
Хитрый петербуржец украл у 86-летней пенсионерки 100 тысяч, представившись ее сыном
В СПбГУ могут закрыть кафедру ихтиологии и гидробиологии
«Ктулху, невское чудовище или прорыв трубы»: Петербуржцы гадают происхождение загадочных бурлений на Неве
282 семьи Выборгского района поселят в новые дома
Распространитель детского порно из Петербурга насиловал свою 11-летнюю дочь
В Петербурге прошел утиный митинг против луж
Школьница из Петербурга сорвалась, спускаясь с балкона по собачьему поводку
Два «Лексуса» стоимостью более пяти миллионов рублей угнали в Петербурге
«Профессия для настоящих мужчин»: Пореченков показал съемки нового фильма
На Пулковском шоссе образовалась пробка на въезд в Петербург