«Я потратил на нее 32 миллиона рублей»: Испанский миллионер пытался убить содержанку из Петербурга, когда та его бросила

Скотч, веревка и черные мешки для тела. С таким необычным «подарком» 65-летний испанский бизнесмен Николас Мартинес (имена изменены – прим.ред.) поехал к своей 40-летней красавице-любовнице из Омска Оле Климовой. За плечами пожилого бизнесмена два брака и трое детей. Но перед русской знойной брюнеткой он не устоял. Богатого иностранца не остановил даже ребенок Ольги. Ее сына коммерсант сделал своим крестным, а Ольгу стал осыпать дорогими подарками, показав, что такое настоящая «дольче вита». Испанец содержал русскую красотку долгих 14 лет. Но вместо – «грасиас» и «аморе» Николаса ждал сухое «адьёс».

ОТДЫХ В ИСПАНИИ И ЭМИРАТАХ

- Мы познакомились с Николасом четырнадцать лет назад, я в тот момент жила еще в Бишкеке, - вспоминает Ольга. – Я была вместе с друзьями в ресторане. А он сидел за соседним столиком. К нам в страну он приехал по своим делам, связанным с бизнесом. Подошел ко мне попытался начать разговор. Так между нами и завязался роман.

Горячему испанцу с аргентинскими корнями было чем охмурить русскую красотку. Текстильная фирма Николаса работает в Южной Америке и Европе, он очень состоятельный человек.

Испанский миллионер ездил с русской возлюбленной по курортамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Николас после знакомства стал приезжать ко мне, ухаживать, - продолжает Климова. – Возил меня заграницу: в Эмираты, Испанию. Познакомил со своими детьми, а я его со своим сыном. Поэтому в Турции мы отдыхали уже семьями.

Николас осыпал Ольгу дорогими подарками и помогал ей устроить свою жизнь. Но девушка хотела большего.

- Роман между нами длился три года, - утверждает Ольга. – Потом я перестала его любить. Если понимаешь, что человек ничего серьезного строить не собирается, то ты меняешь свое отношение к нему. Так и случилось. Кстати, я даже не знаю, был ли он женат на тот момент. Знала только, что у него трое детей.

"ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ ЕВРО В МЕСЯЦ"

Сам же Николас считает, что роман с русской красавицей все это время у него не прекращался. Удивленный иностранец сейчас лишь разводит руками и пытается подсчитать, сколько денег он истратил на роковую брюнетку.

- Николас говорит, что за четырнадцать лет потратил на Ольгу 450 тысяч евро (32 миллиона рублей – прим.ред.), такую сумму он заявил и на допросе, - делятся российские следователи. - Он дарил ей и ее детям подарки, помогал снять квартиру, а затем и купить жилье. У Ольги теперь трехкомнатная квартира в Омске. Сделал ей ремонт, помог с покупкой трех машин. Раньше, например, у нее был Nissan Qashqai, а сейчас Hyundai ix35 (стоит около 800 тысяч рублей, - прим. ред.).

Иностранец утверждает, что помог купить возлюбленной три машиныФото: Личная страница героя публикации в соцсети

У Ольги после знакомства с Николасом дела пошли в гору. Из Бишкека она перебралась в Омск, а потом в Петербург.

- Николас содержал ее все четырнадцать лет, - рассказывают знакомые Мартинеса. - Высылал ей деньги ежемесячно от двух до четырех тысяч евро! Покупал телефоны, гаджеты – штук десять. Ольга умело жаловалась ему на плохую жизнь, а он ее жалел. Всегда с ней ездил в отпуск, отдыхал в самых дорогих отелях и ни в чем не отказывал. А она сама содержанка. Лишь в последнее время стала подрабатывать в Петербурге риэлтором. Получала около двадцати тысяч рублей. Но на это разве проживешь?

«АМЕРИКАНЕЦ ЗВАЛ МЕНЯ ЗАМУЖ»

Все эти четырнадцать лет Николас не мог забыть свою сибирскую любовь. Но Оля такой преданностью не отличалась. Через три года романа с испанцем, она вернулась к отцу своего ребенка и родила от него дочку. А потом охмурила еще одного иностранца, к которому уж очень сильно ревновал Мартинес.

- Это было три года назад, - подтверждает Ольга. - Я познакомилась с американцем в интернете. Он приехал ко мне на неделю, почти меня не знал и сразу же сделал мне предложение! Роман у нас с ним длился около года. Но потом я поняла, что он психопат и прекратила с ним отношения.

Сейчас в отношениях экс-любовников разбираются следователиФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Николас изо всех сил пытался вернуть русскую красотку, но та ему отвечала отказом. В итоге ревность, потраченные деньги и безответная любовь сделали свое дело. Мартинес решил расставить все точки над «i» и отправился к Ольге в Омск (девушка жила на два города).

- Мы с Николасом в последние годы просто общались, между нами уже не было отношений, - вздыхает Ольга. – Он давал мне небольшие суммы: 100-200 евро. На машину он мне немного добавил денег, но квартиру я купила сама. Продала жилье в Бишкеке. Мартинес предлагал возобновить отношения, но я отказывалась. В Омск ко мне он прилетел просто в гости. Никаких ссор не было.

«ХОЧУ ЗАБЫТЬ И НЕ ВСПОМИНАТЬ»

Когда Мартинес собрался обратно, он арендовал машину, чтобы доехать до аэропорта. Сам сел за руль. Но ехал так медленно, что Ольга предложила поменяться местами. Мартинес сел назад и, по версии следствия, накинул девушке на шею веревку и начал душить. Сибирячке удалось вырваться и убежать. Сразу же после нападения она пошла в полицию. В арендованном авто быстро нашли черные мешки, скотч и веревку. Мартинес улетел в Петербург, где его ждала пересадка до Испании. В Пулково на иностранца и надели наручники.

- Естественно, он не признает свою вину, - недоумевают адвокат Мартинеса. – Он говорит, что не трогал Олю, а все произошедшее она подстроила. По дороге в аэропорт он объявил ей, что больше не будет платить ей деньги. Та начала психовать, бить его руками, а потом сбежала. А синяки, наверное, она специально поставила, чтобы инсценировать нападение и заполучить компенсацию.

Этот человек, по словам женщины, пытался ее убить Фото: предоставлено потерпевшей

Сейчас Мартинес требует, чтобы врачи проверили любовницу на вменяемость.

- Я хочу забыть про это и не вспоминать, - признается Ольга. - У меня до сих пор страх. Я захожу домой и смотрю по углам, чтобы никого не было.

P.S. За «покушение на убийство» Мартинесу грозит до 10 лет тюрьмы. Сейчас испанский миллионер находится в СИЗО. Ну а Оля теперь устраивает свою жизнь в Северной столице. На вопрос есть ли у нее новый ухажер, красавица ответила: «Можно я не буду вам говорить об этом?».