Дневник порнорежиссера: «Стоп, камера, отвратительно!»

Александру (имя изменено по просьбе героя публикации) двадцать четыре. Он окончил режиссерский факультет в Университете кино и телевидения, работает креативным директором в солидной конторе, два года как женат и вполне счастлив в браке. Вот только есть у него за душой маленький секрет: во времена студенческой молодости Александр работал оператором, а после и режиссером на одной из питерских порно-студий. Специально для «КП-Санкт-Петербург» он согласился раскрыть закулисье, пожалуй, самого прибыльного бизнеса в Северной столице.

Здесь и далее – рассказ от первого лица.

«По документам – модельное агентство»

В этот бизнес я пришел, можно сказать, случайно. Знакомый попросил подменить его на работе. На вопрос «что за работа?», ответил, что ничего серьезного – так, прийти и тексты попечатать.

Работой оказался вебкам. Нужно было переводить моделям, чего от них хотят зрители, а зрителям – что им якобы отвечают модели. Да-да, вместо полуобнаженной красотки с заокеанскими любителями клубнички, как правило, общается толстый бородатый мужик вроде меня.

Впечатлений поначалу особо никаких и не было. Ну бизнес и бизнес, никто никого ни к чему не принуждает, все на добровольных началах. Вроде как даже отчасти легально: студия, на которой я работал, по документам проходила как модельное агентство, и все девушки имели настоящие трудовые договоры.

Недельный «гонорар» популярных веб-моделей может доходить до 30 тысяч рублей.Фото: СОЦСЕТИ

А потом я как-то втянулся. Молодость, надо все попробовать и так далее. Ну и то, что я за неполных две недели переводчиком-наборщиком заработал почти пятьдесят тысяч, тоже сыграло свою роль.

Когда знакомый, которого я подменял, вернулся, я подошел к администратору и сказал, что хочу поработать еще, но только на должности повеселее. Слово за слово – он узнал, что я оканчиваю режиссерский факультет, умею обращаться с камерой, и поставил меня оператором.

«Сплошь одинокие и усталые люди»

Снимали мы много, снимали разное. Самой легкой была работа с девушками-«соло». Дело в том, что почти у каждой модели, которая нравится зрителям, появляются «мемберы». Это люди, которые постоянно зовут девушку в приват, платят ей деньги, даже находят в соцсетях и предлагают познакомиться поближе. А некоторые начинают ревновать и требуют, чтобы с ними их любимая модель была более откровенна, чем с остальными. Для таких-то я поначалу и работал. Занятие простейшее – ставишь две камеры, чтобы они снимали девушку с двух разных ракурсов, а дальше она все делает сама. Потом отсматриваешь материал и склеиваешь лучшие куски в один ролик. Тоже прибыльно, ненапряжно, но скучно.

Есть люди, которые готовы платить деньги за то, что девушка на камеру просто ест.Фото: СОЦСЕТИ

Спустя какое-то время меня перевели на съемки уже «классического» порно, с парочками. Вот это уже было намного интереснее и намного сложнее.

Во-первых, аппаратура. Камеры старые – спасибо, что не пленочные – софиты старые, годов еще, наверное, девяностых. Не столько светят, сколько греют. А съемки могли идти по несколько часов – представляете, какая в комнатке к концу дня стояла вонь?

Во-вторых, сами «актеры». Люди, которые работают «соло», и люди, которые снимаются в «классическом» порно, отличаются кардинально. Вебкам-модели почти все к своему занятию относятся легко и с юмором. А вот парочки… не знаю, мне их было жалко. Когда секс – занятие, которое априори должно приносить тебе удовольствие, превращается в рутину… мне кажется, это почти сплошь очень одинокие и усталые люди.

Это и есть «фуд-порно».Фото: СОЦСЕТИ

«Главное придумать правильный образ»

Так я проработал еще пару недель, а потом началось самое интересное. Вот вы знали, что есть люди, которые готовы платить деньги за то, что девушка на камеру просто ест? Она может быть даже полностью одетой – их привлекает сам процесс поглощения еды. Называется это направление «фуд-порно». По отношению ко всему остальному порно-бизнесу это своего рода государство в государстве – максимально закрытое, максимально обособленное и с очень хорошей капитализацией. Модели, которые «качают», способны в неделю зарабатывать до тысячи евро! И это только их личный доход, не считая того, что берет студия – а берет она всегда как минимум половину.

Как ни странно, но платили не только полуобнаженным девушкам, которые едят суши или пиццу, но и режиссеру.

Здесь я из оператора превратился в режиссера. Я еще на предыдущей «должности» понял, что девушку делает в первую очередь ее образ. У нас среди вебкам-моделей было много фриков, которые старались привлечь к себе внимание «оберткой» - делали татуировки, стрижки, красили волосы в яркие цвета. Но если за всем этим нет истории, нет запоминающегося персонажа, «качать» такая модель не будет. Наглядный пример: я работал с девушкой, которая страдала анемией. У нее была очень бледная кожа и темные круги под глазами. Мы придумали ей образ бедной студентки, которая вебкам совмещает с учебой, постоянно не высыпается, сильно устает. И у этой девушки вскоре появился личный мембер, который чуть ли не каждый день брал с ней приват на пятнадцать-двадцать минут, чтобы она просто поспала. Минута привата, чтобы ты понимал, стоит десять долларов.

И с фуд-порно такая же история. У нас было три модели, которые пользовались бешеной популярностью – полненькая кореянка, «большая мамочка», которую природа в 22 года наградила грудью шестого размера (учительница младших классов, кстати), и просто девчонка, которая могла есть, как не в себя. Всех троих «раскручивал» я. Интереснее всего было с кореянкой. Мы ее тоже сделали несчастной студенткой, которая переехала в Питер, работает и учится одновременно, ест что попало и на почве стрессов начала набирать вес. Сработало – у нее появилась куча поклонников, которые постоянно заказывали новые видео. Она сама такого не ожидала. На первый недельный «гонорар» - тридцать тысяч – эта девушка купила пылесос. Когда я спросил, на кой он ей нужен, она ответила, что просто испугалась таких больших денег.

Девушка может быть даже полностью одетой.Фото: СОЦСЕТИ

«Работа до последнего зрителя»

Всех затягивают деньги. Представь: условная девушка, только-только начавшая самостоятельную жизнь. Она идет работать в общепит, пашет, как лошадь, и за месяц получает тридцать тысяч рублей. Идет в вебкам – и получает двести. Да, кому-то поначалу стыдно, кому-то страшно, но тяга к деньгам в конце концов перевешивает.

Обычно студия набирает людей двумя способами: либо наугад пишет красивым девушкам в соцсетях, либо размещает объявления о поиске моделей для фотосессий и «работы на камеру». При этом, как я уже говорил, никто никого ни к чему не принуждают. Девушке, которая только-только пришла работать, объясняют, что это вебкам, предлагают попробовать и «сажают» в чат. Какое-то время она пытается просто общаться со зрителями, рассказывает о себе, о своих увлечениях. Потом видит, что «не качает», не падают деньги. А вот девочке из соседней комнаты падают, да еще какие. Тут ее и начинают потихоньку «обрабатывать» - советуют, например, в следующий раз немного приподнять блузку, расстегнуть рубашку, пофлиртовать и так далее. Деньги начинают падать, девушка втягивается, потом появляются мемберы, потом ей предлагают сняться в порно – так все обычно и происходит. Потом многие либо уходят, накопив капитал (при мне одна модель, уволившись, вскоре открыла собственный маникюрный салон), либо отправляются работать в ивент-агентства.

Но это палка о двух концах. Работать что в вебкаме, что в порно тяжело и морально противно. Что скрывать! В вебкаме мы приезжали в студию к четырем-пяти утра – в это время в странах, на которые велась трансляция, как раз наступает вечер – и работали до последнего зрителя. Многие просто не выдерживали такого ритма. Самое страшное – это если девушка-модель во время чата засыпала перед камерой. Ее же нельзя просто разбудить, клиенты же не знают, что она на студии, а не у себя дома. Приходится отключать трансляцию, а это означает потерю денег. За такое назначались огромные штрафы. Многие, чтобы не сломаться, садились на стимуляторы – сначала безобидные, вроде кофе и таблеток, потом доходило и до наркоты. Но с такими студия прощалась быстро.

Так я проработал почти год. В это время я встречался с девушкой, и когда мы решили пожениться, я понял, что пора уходить. Просто если ты хочешь в жизни чего-то настоящего – отношений, работы – то нужно рано или поздно самому становиться серьезным. Так что я «уволился», оборвал все контакты и, ты знаешь, не жалею. Сейчас все это воспринимается как какой-то странный сон. Я же говорю – иногда я просто не верил, что снимаю, как полуобнаженные девушки едят суши или пиццу, и мне за это платят столько, сколько я бы в другом месте никогда не заработал.

С деньгами, конечно, было трудно расставаться. Но хорошо, что я по жизни человек такой - легко пришли, легко ушли.

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