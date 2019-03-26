2019-03-26T16:45:13+03:00
Здоровье

Княжна Оболенская презентовала больнице Марии Магдалины в Петербурге уникальные хирургические инструменты

Ими можно делать сложнейшие операции даже новорожденным
Сергей ВОЛЧКОВ
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Княжна Вера Оболенская посетила больничные корпуса и пообщалась с главным врачом Автандилом Георгиевичем Микавой.Княжна Вера Оболенская посетила больничные корпуса и пообщалась с главным врачом Автандилом Георгиевичем Микавой.
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Во вторник Детскую больницу №2 святой Марии Магдалины посетили необычные гости – французские благотворители и особы благородных кровей Вернее, это нам такой визит кажется необычным. В самой больнице отмечают – с Ассоциацией святого Владимира учреждение на Васильевском острове связывает многолетняя крепкая дружба.

- Ассоциация святого Владимира – это одно из крупнейших в Европе благотворительных сообществ, - рассказывает пресс-секретарь больницы Полина Гринер. – Основанное еще в 1988 году в Париже, оно вот уже тридцать лет активно занимается поддержкой российских детских домов, школ, детских садов и больниц. Нашу больницу с Ассоциацией связывает особая история: когда-то, еще до революции, на территории современной больницы располагались сначала приют и богадельня, а потом и больница для неимущих, основанные французским благотворительным обществом. Вот такая получается преемственность поколений.

По словам нашего собеседника, отношения больницы и Европейской Ассоциации начались еще в девяностые годы прошлого века. За это время французские благотворители не раз помогали врачам и руководству с покупкой инструментов, оборудования, лекарств, расходных материалов, игрушек. И даже транспорта: одним из первых подарков стал автомобиль «Волга», с появлением которого возить маленьких пациентов из одного корпуса в другой - со второй линии Васильевского острова на четырнадцатую и обратно – стало намного удобнее и проще.

В этом году представители Ассоциации тоже приехали в Детскую больницу не с пустыми руками. Очередным крайне важным и нужным подарком стали несколько десятков наборов хирургических инструментов – щипцов, зажимов, оптики, аппаратов для сшивания тканей и прижигания сосудов. Инструменты не простые: они предназначены для малоинвазивных вмешательств – то есть, таких, которые проходят с минимальным повреждением кожи и мышц. Ими можно делать сложнейшие операции даже новорожденным - разрез получается диаметром всего в несколько миллиметров, а после быстро, легко и без следа заживает. В больнице святой Марии Магдалины отмечают: раньше в Петербурге такое оснащение имели только хирурги клиники Педиатрического университета.

Как и во все предыдущие годы, вместе с делегацией в стационар прибыла княжна Вера Оболенская, руководитель представительства Ассоциации святого Владимира в Санкт-Петербурге. В ходе визита она посетила больничные корпуса и пообщалась с главным врачом Автандилом Георгиевичем Микавой.

Все, кому довелось беседовать с княжной лично, уверяют – несмотря на французское происхождение и принадлежность к старинному дворянскому роду, Вера Сергеевна – человек очень простой и душевный.

- Никакой заносчивости, никакого высокомерия, никаких лишнего – ни в поведении, ни в одежде, ни в общении, - рассказывает Полина Гринер. – Она всегда приезжает к нам сама, всегда внимательно выслушивает все наши проблемы и просьбы, всегда интересуется состоянием маленьких пациентов. Она искренне радеет за дело, которым занимается. Международные благотворительные миссии – непростое дело. Но, по счастью, трудности наших друзей и партнеров не пугают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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