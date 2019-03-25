2019-03-26T16:52:48+03:00
Досуг

В Международный день театра «Балтийский дом» проведет грандиозный арт-флешмоб «Мы любим театр»

27 марта сотни людей соберутся вместе в Александровском парке, чтобы выстроить слово «ТЕАТР»
Степан СТЕПАНОВ
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27 марта во всем мире поклонники театрального искусства и служители Мельпомены отмечают День театра. Праздник был учрежден в 1961 году, и вот уже 58 лет он проходит под единым девизом: «Театр как средство взаимопонимания и укрепления мира между народами».

Театр-фестиваль «Балтийский дом» и общественное движение «Энергия жизни» делает подарок всем, кто любит театр и кто преданно служит искусству Мельпомены. Впервые и те, и другие соберутся вместе, чтобы принять участие в грандиозном арт-флешмобе «Мы любим театр».

Только представьте: сотни людей в режиме реального времени выстроят слово «ТЕАТР». Подобного в нашей стране еще не было! По своей масштабности арт-флешмоб будет претендовать на Рекорд России.

Принять участие в арт-флешмобе может каждый желающий, предварительно пройдя регистрацию.

Также к участию приглашены творческие команды всех театров города и творческих учебных заведений.

Приглашаем вас не только осветить данное событие, но и стать его частью, частью театральной истории Санкт-Петербурга.

Начало флешмоба: 17.00

Место проведения: площадь перед Театром-фестивалем «Балтийский дом». Александровский парк, 4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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