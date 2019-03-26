Уроки «Зимней вишни»

ПОСЛЕДНИЕ ЗВОНКИ

Любая трагедия должна осмысляться и спасать жизни. Падает самолет, тонет корабль — после расследования авиакомпании и судовладельцы получают подробные инструкции, как уберечься в будущем. О леденящем душу кошмаре в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня», унесшем год назад 60 жизней, и говорить нечего — этот страшный урок мы должны усвоить навсегда...

В день годовщины той трагедии Следственный комитет отчитался: расследование некоторых эпизодов, связанных с пожаром, завершается. Около 100 следователей поминутно восстанавливали события того дня, провели ряд следственных экспериментов. Во время одного из них в зрительный зал, похожий на кемеровский усадили статистов вместе с экспертами — техниками, психологами, фоноскопистами. Нужно было изучить, как люди воспринимают информацию об эвакуации, насколько быстро могут сориентироваться и покинуть зал. Результаты этих экспериментов будут представлены суду вместе с другими материалами и станут частью ответов на вопросы «почему?» и «кто виноват?».

Сейчас к ответственности привлечены 15 человек, многие уже знакомятся с материалами и готовятся к суду. Но вернуть детей, задохнувшихся дымом в темноте кинозала, все это не в силах. «Папа, у нас дым, мы горим», «Мамочка, прощай, мы скорее всего погибнем», - эти последние телефонные звонки до сих пор звучат в сердцах их родных. Поэтому критически важно не допустить подобные трагедии в будущем.

МАССОВЫЕ ПРОВЕРКИ

Ответ на вопрос «что делать?» искали другие люди. Уже на следующий после трагедии день противопожарные службы МЧС вносили коррективы в планы проверок, включая в них все новые и новые объекты. Приоритет местам массового скопления людей - торговые центры, концертные залы, кинотеатры, спортивные сооружения. Нужно было дойти до каждого пожарного стенда, проверить пути эвакуации, пустить воду из всех пожарных гидрантов. За минувший год по всей стране прошло около 90 тысяч проверок соблюдения правил противопожарной безопасности. Выявлено более 300 тысяч нарушений, часть из которых можно устранить, как говорится, на месте. Но на 700 объектах несоответствия оказались такими, что их устранение возможно только в ходе реконструкции. И встает вопрос: прекращать деятельность или инвестировать в реконструкцию?

После проверок по решению судов была приостановлена эксплуатация более 450 объектов, среди которых кафе и рестораны, школы, общежития и даже детские сады. «Греция», «Новый», «Мир», «Метро», «Лидер», «Дисконтный», «Союз» в Севастополе, «Куб» во Владимире, «WEST» в Ростове-на-Дону, «Рассвет» в Новом Уренгое, - это названия временно закрытых торговых центров, список можно продолжать. Примечательно, что, не будь трагедии «Зимней Вишни», многие из этих сооружений с проблемами пожаротушения и эвакуации могли работать и дальше. Особенно это касается торговых центров: оказалось, что многие гигантские торговые площадки зарегистрированы как предприятия малого бизнеса, в 2016-2018 годах они «расслаблялись», попав под так называемые «надзорные каникулы». Об этом журналистам агентства Regnum на условиях анонимности рассказал один из сотрудников МЧС по Санкт-Петербургу. По словам спасателя, трагедия, подобная тому, что случилась в «Зимней Вишне», могла произойти в любом из этих центров.

Не прошел экзамен на противопожарную безопасность и крупнейший крытый манеж в Европе - спортивно-концертный комплекс «Петербургский». Проверяющие выявили многочисленные нарушения, причем такие как отсутствие возможности обеспечения эвакуационными путями посетителей комплекса и отсутствие средств вентиляции и дымоудаления можно устранить только путём реконструкции объекта.

СКК строился в 1979 году по строительным правилам и нормам 1966 года, когда требования безопасности были совсем другими. Но это оправдание, не отменяющее необходимость соблюдения правил, руководство спорткомплекса должно решить все проблемы до 01 сентября этого года.

- Большинство замечаний мы уже устранили, - сказал исполняющий обязанности директора СКК Андрей Абраменко, к которому мы обратились за комментарием. - Мы провели сигнализацию, заменили пожарные рукава… Но остается то, что побороть самостоятельно мы не в состоянии. Это касается эвакуационных входов и вентиляции. Входы нужно расширять, а вентиляцию менять полностью.

Понятно, что денег на такие крупные и затратные работы у предприятия нет.

По словам Андрея Абраменко, в связи с претензиями МЧС все мероприятия с большим скоплением людей в спорткомплексе были отменены. Проводятся только небольшие выставки-продажи, когда эвакуация займет считанные секунды.

- Например, сегодня у нас прошла выставка товаров из Индии, - сказал Андрей Абраменко. - Одномоментно на ней присутствовало максимум 11 посетителей. Плюс 15 продавцов.

Каким образом администрация справится с проблемами?

- Это будет ясно после технического обследования объекта, которое планируется на май, - говорит гендиректор Андрей Абраменко. - Специалисты будут обследовать несущие конструкции, кровлю и саму арену. И тогда и будет решаться, что целесообразно делать для полноценной работы СКК.

Не исключено, что потребуется масштабная реконструкция спорткомплекса, чтобы в 2023 году СКК смог принять матчи чемпионата мира по хоккею.

УРОК

Трагедий, подобных кемеровской, происходит немного. Последний крупнейший пожар произошел в 2009 году в Перми, в ночном клубе «Хромая лошадь», когда погибли 156 человек. Тогда тоже устраивали массовые рейды. Уволили ряд чиновников пожарной службы. Владельца клуба посадили почти на 10 лет, исполнительного директора – на четыре, арт-директора – на шесть. Но были не только пожары. В 2006 м обрушение кровли Басманного рынка в Москве унесло жизни 68 людей. Причина – «неправильная эксплуатация здания», ответственность возложили на директора рынка. А зимой 2004 го рухнула крыша столичного развлекательного центра «Трансвааль-парк», погибли 28 человек, из них 8 – дети. Причина – ошибка проектирования.

Чтобы избежать возможных трагедий контролирующие органы выносят предписания и закрывают аварийные объекты, ограничивают в них проведение мероприятий, связанных с большим скоплением людей.

Сразу после пожара в Кемерово представители МЧС, прокуратуры и других надзорных ведомств обошли 82 ТРК Санкт-Петербурга. По 14 объектам службы направили в прокуратуру предложения о приостановке их функционирования.

Тогда же частично был закрыт лофт-проект «Этажи» до устранения нарушений

Работа должна быть системной и постоянной.

Боль трагедии в «Зимней вишне» останется в нас навсегда. Основной урок, который мы все должны извлечь: цена соблюдения правил безопасности несоизмерима с ценностью человеческой жизни.