2019-03-26T18:22:07+03:00
Досуг

Bullet For My Valentine: презентация альбома «Gravity» в Санкт-Петербурге

Уже 18 апреля Bullet For My Valentine представят в Санкт-Петербурге альбом «Gravity» в клубе А2 Green Concert
Степан СТЕПАНОВ
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Bullet For My Valentine.Bullet For My Valentine.
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Bullet For My Valentine были на пике в эпоху расцвета культуры эмо, но с тех пор давно избавились от славы кумиров девочек-подростков, превратившись в титанов современного металкора. Если говорить о мелодичном британском металкоре, то Bullet For My Valentine являются самыми яркими его представителями. Впрочем, этого бы скорее всего не случилось, если бы не было в ней прекрасного музыканта и певца по имени Мэтт Так, который великолепно использует чистый вокал и прекрасно преподносит его же в искажённом виде.

Популярной группа стала в 2005 году, когда вышла дебютная пластинка The Poison, и о Bullet For My Valentine узнал весь альтернативный мир. Вскоре альбом становится «золотым»и группа отправляется в мировое турне.Через два года после триумфального сольника в Москве валлийцы снова вернутся в Россию-в этот раз не только с самыми огненными композициями, но и с новым альбомом Gravity 2018 года в арсенале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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