Bullet For My Valentine: презентация альбома «Gravity» в Санкт-Петербурге

Bullet For My Valentine были на пике в эпоху расцвета культуры эмо, но с тех пор давно избавились от славы кумиров девочек-подростков, превратившись в титанов современного металкора. Если говорить о мелодичном британском металкоре, то Bullet For My Valentine являются самыми яркими его представителями. Впрочем, этого бы скорее всего не случилось, если бы не было в ней прекрасного музыканта и певца по имени Мэтт Так, который великолепно использует чистый вокал и прекрасно преподносит его же в искажённом виде.

Популярной группа стала в 2005 году, когда вышла дебютная пластинка The Poison, и о Bullet For My Valentine узнал весь альтернативный мир. Вскоре альбом становится «золотым»и группа отправляется в мировое турне.Через два года после триумфального сольника в Москве валлийцы снова вернутся в Россию-в этот раз не только с самыми огненными композициями, но и с новым альбомом Gravity 2018 года в арсенале.