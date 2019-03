Alice In Chains: 18 июня, A2Green Concert

Концерт в Санкт-Петербурге пройдет 18 июня в клубе A2 Green Concert. Культовая американская группа «Alice in Chains» объявила о туре в поддержку нового альбома «Rainier Fog». Это третья пластинка группы без вокалиста Лейна Стейли. C момента его смерти прошло больше 15 лет, но фанаты не перестают ностальгировать по старому составу несмотря на то, что нынешнему вокалисту Уильяму Дювалю не занимать опыта и таланта. В 80-е он играл в хардкорколлективе «Neon Christ», в 90-е сочинил песню для поп-исполнительницы Дионн Фэррисс, которая позже получила номинацию «Грэмми».

На рубеже нулевых он был участником «Comes With The Fall» и уже после его распада присоединился к «Alice In Chains».«Rainier Fog» - высококлассная работа настоящих профессионалов. Джери Кантрелл говорит: «Мы не делали секрета из того, что нам есть, что сказать нашим новым альбомом. Музыканты группы потому не распространялись об этой работе, что понимали: она окажется чертовски сильной сама по себе,без наших словесных комментариев. Это работа такого рода, какую мы еще никогда не записывали,причем она соединяет в себе все музыкальные элементы, которые вы ожидаете от «Alice In Chains». Это своего рода запечатленная индивидуальность нашего коллектива...»

«Alice In Chains» прошли через боль и утрату и идут сейчас только вперед, в свое счастливое время! «Alice In Chains» впервые в России!

Стоимость билетов: от 2500 рублей.