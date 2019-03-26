2019-03-26T18:50:20+03:00
Спорт

Маркизио пожаловался Туктамышевой на пробки в Петербурге: Фигуристка взяла интервью у футболиста «Зенита»

Итальянский полузащитник рассказал спортсменке также о русской кухне [видео]
Петр КИБЕР
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Маркизио рассказал Туктамышевой о пробках и аспектах жизни в Петербурге. Фото: fc-zenit.ruМаркизио рассказал Туктамышевой о пробках и аспектах жизни в Петербурге. Фото: fc-zenit.ru
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Петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева сменила профессию и на время из спортсменки переквалифицировалась в журналистку. В новом качестве она взяла интервью у итальянского полузащитника «Зенита» Клаудио Маркизио.

- Что меня приятно удивило, – это город и люди, которые здесь живут. Я не мог себе представить, что Петербург окажется таким комфортным местом для жизни, - ответил Маркизио на вопрос Туктамышевой о том, чем ему нравится Петербург.

А вот самым негативным моментом стали пробки. Клаудио, раньше выступавший за «Ювентус» и живущий в небольшом городке в Италии, никогда не сталкивался с таким трафиком.

- Один раз дорога от тренировочной базы до дома заняла у меня четыре часа, - рассказал футболист.

Маркизио Петербург, Инстаграм, пробки / Туктамышева+.Елизавета Туктамышева беседует с Клаудио Маркизио, полузащитник ФК Зенит .

Впрочем, это единственное, чем недоволен футболист. Хотя неприятных инцидентов в Петербурге у него было достаточно. Собственно, уже на третий день пребывания в Северной столице у Клаудио пропал автомобиль.

- Клуб дал мне машину, - вспоминает Маркизио. - Вечером я приехал после тренировки в гостиницу, а утром не смог ее найти на месте. Подумал: «Неужели угнали. Потом решил, что я не в Неаполе и такого не может быть». В итоге оказалось, что припарковался у пешеходного перехода и автомобиль эвакуировали.

Рассказывать об этом работникам клуба было неудобно, но пришлось. В «Зените» все быстро поняли и забрали иномарку со штрафстоянки.

Ну, а в целом жизнь в Петербурге игрока устраивает. Маркизио с семьей ходит по музеям, пробует русскую кухню в ресторанах, наслаждается большим городом и радуется снегу, которого в Италии так мало. Особенно весной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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