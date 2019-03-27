В массовой аварии на севере Петербурга пострадали трое взрослых и годовалый малыш

Серьезная авария произошла на севере Петербурга вечером 26 марта. Автомобиль выехал на встречную полосу. В результате на трассе столкнулись три машины.

«СРАЗУ БРОСИЛИСЬ НА ПОМОЩЬ»

ДТП произошло около девяти часов вечера на Выборгском шоссе, недалеко от Сертолово. Как рассказывают очевидцы, один из участников аварии, Mitsubishi Lancer, пытался обогнать ехавшую впереди иномарку. Однако маневр не удался.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/699474" frameborder="0"></iframe> В Санкт-Петербурге на Выборгском шоссе столкнулись три автомобиля.По предварительной информации пострадали 4 человека, в том числе ребёнок.

- Я двигалась параллельно с «Лансером», справа, - рассказывает Маргарита. - Его подкинуло на колее, после чего произошло лобовое с «Солярисом».

От удара машина отскочила и зацепила еще один автомобиль. На помощь пострадавшим поспешили проезжающие мимо водители. Еще до приезда скорой они помогли выбраться пассажирам из транспорта.

- Авария на глазах произошла, сразу бросились на помощь, - поделилась София. - До сих пор руки трясутся.

«МАШИНУ БРОСАЛО ПО ДОРОГЕ»

На место ЧП оперативно прибыли спасатели и скорая. Как сообщили «Комсомольской правде» в управление ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, травмы в аварии получили трое взрослых и годовалый малыш.

- Автомобилем «Mitsubishi» управлял водитель 1984 года рождения, - уточнили в ведомстве. - Пострадавший ребенок во время столкновения находился на заднем сиденье в специально оборудованном кресле.

Как предполагают очевидцы ДТП, причиной столкновения мог стать гололед.

- Ехал из Сертолово час назад, машину бросало по дороге, - пожаловался Валерий.

- Мы там в восемь вечера проехали. Тоже начало кидать. Там лед. Страшно, - поддержала его Екатерина.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранители. Они сообщают, что данному факту проводится проверка.