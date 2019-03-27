2019-03-27T11:17:10+03:00
Спорт

Талисман Евро-2020 Скиллзи приехал знакомиться с Петербургом

На стадионе "Газпром Арена" озорного мальчишку встретил игрок «Зенита» Александр Ерохин
Лилия КОЗЛОВА
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Скиллз - официальный талисман Евро-2020Скиллз - официальный талисман Евро-2020Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербург прибыл долгожданный талисман самого ожидаемого спортивного события 2020 года – Чемпионат Европы по футболу. Сегодня, 27 марта, на поле стадиона «Газпром Арена» радостно выбежал Скиллзи, чтобы поприветствовать всех, кто жаждет поскорее начать болеть за свои сборные.

Скиллзи - это веселый и добродушный подросток, который обожает красивые трюки с мячом и любит посоревноваться в их исполнении. Скиллзи и есть тот самый талисман Евро-2020, который непременно будет заряжать всех спортивным настроением, полным надежд и сил на победы.

В Петербурге Скиллза встретил игрок "Зенита" Ерохин Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге Скиллза встретил игрок "Зенита" ЕрохинФото: Артем КИЛЬКИН

Встретил на поле «Газпром Арены» веселого мальчишку игрок сборной России и «Зенита» Александр Ерохин. Главный талисман Евро-2020 был одет в синий спортивный костюм с символикой чемпионата, а петербургский игрок в красную форму. Вместе они пробежались по пустому стадиону, поиграли в мяч и обсудили предстоящий чемпионат до которого остался еще год ожиданий.

Впервые талисман был представлен 24 марта в Амстердаме на «Йохан Кройфф Арене» перед отборочным матчем НидерландыГермания. Вслед за презентацией Скиллза УЕФА запускает кампанию «Теперь твой ход», в которой сможет принять участие любой европейский болельщик.

Талисман Евро-2020 и Ерохин сыграли "дружеский матч" Фото: Артем КИЛЬКИН

Талисман Евро-2020 и Ерохин сыграли "дружеский матч"Фото: Артем КИЛЬКИН

- Идея в том, чтобы собрать в команде Скиллза талантливых мальчишек и девчонок, которые умеют ярко и эффектно обращаться с футбольным мячом. Лучшие смогу стать официальными фристайлерами Евро-2020, - сообщили организаторы.

Принять участие в конкурсе может любой житель страны-хозяйки финальной стадии от 18 лет. Поэтому любителям футбола нужно не упустить свой шанс.

Напомним, что Евро-2020 пройдет в июне-июле 2020 года на 12 площадках. Петербург входит в число городов, которые примет три матча группового этапа 13, 17 и 22 июня, а также одну четвертьфинальную встречу 3 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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