В Ленобласти зиму проводили фестивалем «Этновесна»

У русских на проводы зимы принято жечь чучело и есть блины. Это называется Масленицей. Белорусы прощаются с холодами праздником «Гуканне Вясны» (зов весны. - Ред.). Они украшают деревья разноцветными лентами и фигурами птиц, вырезанными из яркого картона. Татары устраивают «Карга боткасы» - торжественное приветствие грачей. Считается, что именно эти птицы приносят с собой тепло.

В России так много народов, и у каждого есть свои традиции для проводов зимы. Пять лет назад в Ленобласти решили не выбирать какой-то один праздник, а устраивать фестиваль «Этновесна». В этом году гуляли в поселке Рахья Всеволожского района.

- Главная цель нашего фестиваля - показать все богатство и разнообразие традиций и обычаев народов, проживающих в регионе, - отметил руководитель Дома дружбы Ленинградской области Владимир Михайленко.

Представители разных народов получили возможность рассказать о своих уникальных праздниках. Например, в Израиле принято отмечать Новый год для деревьев (Ту би-шват) - пору, когда после зимней спячки просыпаются первые раннецветущие деревья. А литовцы еще с XVII века устраивают ярмарку народных ремесел, которая длится три дня. Чтобы узнать об этих и других традициях, жителям Ленобласти не обязательно отправляться в долгое путешествие, а достаточно было приехать в Рахью.

В Доме культуры организовали выставки национальных костюмов, лоскутного шитья, городецкой росписи. Все желающие могли полакомиться блюдами национальной кухни и купить изделия народного промысла.

Впрочем, сделать поделку на память можно было и своими руками. В рамках фестиваля провели мастер-классы по национальной вышивке, ткачеству, работе с берестой, росписи пасхальных яиц и изготовлению обрядовых кукол. И даже научили играть на кантеле и балалайке!

Ярким событием стал концерт с участием лучших профессиональных и самодеятельных коллективов из разных районов Ленобласти.

В областной универсальной научной библиотеке представили книжную выставку «Праздничная культура народов Ленинградской области» и продемонстрировали картины художников творческого объединения «Этновзгляд».

Отметим, что праздник проходил при поддержке Комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.