2019-03-27T14:22:49+03:00
Происшествия

Петербургский дизайнер выплатит 56 миллионов за ремонт, из-за которого покосился жилой дом

С лета 2017-го тридцать соседей мужчины живут в маневренном фонде
Анна ПОСЛЯНОВА
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Свиридов уверен, что замена прогнивших балок не могла привести к обрушениюСвиридов уверен, что замена прогнивших балок не могла привести к обрушениюФото: Олег ЗОЛОТО
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Дизайнеру из Петербурга, который якобы оставил без жилья тридцать человек, вынесли приговор. С мужчины взыщут более 56 миллионов рублей в счет ремонта дома, перекрытия которого провисли, по мнению Фемиды, из-за ремонта в его квартире.

34-летний дизайнер Александр Свиридов купил две «непригодные для проживания» квартиры на первом и втором этажах дореволюционного дома-памятника №57 по Каменноостровскому проспекту по сравнительно небольшой для исторического центра Петербурга цене – за шесть с лишним миллионов рублей. По инвестдоговору с властями, мужчина должен был привести их в порядок.

Со стороны никаких повреждений видно не было. Окна квартиры, где произошла авария, – на втором этаже справа Фото: Александр ГЛУЗ

Со стороны никаких повреждений видно не было. Окна квартиры, где произошла авария, – на втором этаже справаФото: Александр ГЛУЗ

Свиридов задумал превратить две квартиру в одну двухэтажную. Разработал проект, согласовал его со всеми инстанциями. Но когда дошло до дела, то рабочие наткнулись на гнилые балки. По проекту, их нужно было только укрепить: о гнили в актах властей не говорилось вовсе.

Тогда, на свою беду, Александр решил заменить балки. Изменение проекта обсудил с разработчиками. Днем 22 июля 2017-го здание покосилось.

Так выглядело место аварии Фото: СОЦСЕТИ

Так выглядело место аварииФото: СОЦСЕТИ

– В ходе капитального ремонта в одной из квартир дома частично обрушилась несущая колонна, в результате чего деформировались межэтажные перекрытия четырех вышерасположенных этажей, – сообщали в прокуратуре.

Тридцать соседей Александра до сих пор живут в маневренном фонде, дожидаясь, пока аварийный дом приведут в порядок. Сам Свиридов почти два года пробыл под домашним арестом (по другому адресу: прописаться на Каменноостровском он не успел): на дизайнера завели уголовное дело по факту «нарушения правил безопасности при ведении строительных работ».

В квартирах выше пошли трещины, из стен посыпались кирпичи Фото: СОЦСЕТИ

В квартирах выше пошли трещины, из стен посыпались кирпичиФото: СОЦСЕТИ

– Обвиняемый согласовал проект и получил разрешение на проведение работ, привлек рабочих по устной договоренности, самостоятельно руководил ремонтом, – пришли к выводу в ГСУ СК по Петербургу. – Он сам отдавал указания, при этом работы не соответствовали согласованному проекту. Также обвиняемый не организовал технический и авторский надзор.

Сам Свиридов уверяет, что замена балок никак не связана с деформацией: обрушился простенок, который вообще не соприкасался с ними. Он и часть специалистов, фигурировавших в судебном процессе, винят в ЧП общее состояние дома, в том числа аварийный фундамент.

Жители не вернулись в квартиры до сих пор Фото: Александр ГЛУЗ

Жители не вернулись в квартиры до сих порФото: Александр ГЛУЗ

Сегодня, 27 марта, в Петроградском районом суде Свиридову вынесли приговор. Мужчину наказали практически так, как и просило обвинение, – двумя годами ограничения свободы, двумя годами запрета строить и ремонтировать и астрономическим штрафом.

– Гражданский иск Жилищного агентства Петроградского района удовлетворен частично, на сумму 56 065 889 рублей 70 копеек, – сообщают в Объединенной пресс-службе судов Петербурга. – Гражданские иски потерпевших признаны по праву. Арест на имущество Свиридова сохранен.

Адвокат Свиридова Николай Полянский сообщал «Комсомолке», что такое наказание ожидаемо и что они намерены пождать апелляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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