И обвиненные, и пострадавшие по делу о гибели детей на Сямозере обжалуют приговор

Завтра, 28 марта, истекает десятидневный срок вступления приговора по делу о гибели четырнадцати детей на Сямозере в законную силу. Из шести обвиняемых виновными признали только троих.

За оказание небезопасных услуг директору парк-отеля «Сямозеро» Елене Решетовой и начальнику лагеря Вадиму Виноградову дали по девять с половиной лет колонии общего режима. Инструктора Валерия Круподерщикова признали виновным в оставлении в опасности, но за сроком давности заключать на восемь месяцев в колонию-поселение его не стали.

Вадим ВиноградовФото: Артем КИЛЬКИН

Семьи пострадавших и погибших детей, по решению Фемиды, должны получить с Решетовой в сумме 21,1 миллиона, с Виноградова – 18,085 миллиона, с Круподерщикова – 1,15 миллиона рублей.

За исключением оправданных – инструктора Павла Ильина и руководителей республиканского Роспотребнадзора Анатолия Коваленко и Людмилы Котович, – решение Петрозаводского городского суда не удовлетворило никого.

Елена РешетоваФото: Артем КИЛЬКИН

Родители погибших детей считают приговор слишком мягким. Представитель пострадавших Дмитрий Лапин ранее сообщал «Комсомолке», что намерен обжаловать решение суда в части оправдания сотрудников Роспотребнадзора, Ильина и частичного оправдания Круподерщикова (по факту оказания небезопасных услуг).

Не согласны с мнением судьи Александра Смирнова и обвиненные. Адвокат Круподерщикова Дмитрий Маслов уже подготовил бумаги, чтобы обжаловать решение. Главная цель – добиться отмены компенсаций пострадавшим.

Валерий КруподерщиковФото: Артем КИЛЬКИН

Представитель Вадима Виноградова – единственного из шести фигурантов, признавшего свою вину, – Валерий Логутов также был удивлен слишком суровым приговором его подзащитному и полным оправданием других. Раскаявшийся (хотя семьи погибших детей в это и не верят), Виноградов получил девять с половиной лет при максимальном сроке в десять.

– Я со своей стороны подал сегодня апелляционную жалобу, – сообщил «Комсомолке» адвокат Елены Решетовой Александр Шишков. – И по части сумм, и, в основном, по части срока. Елена Васильевна тоже со своей стороны подаст апелляцию, если еще не подала.

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