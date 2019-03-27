СКА - ЦСКА: Почему армейское дерби - самое скандальное и беспощадное в российском хоккее

Каждое большое армейское дерби всегда сопровождалось яркими сюжетами - драками, загадочными травмами и фантастическими поворотами в матчах. Вспоминаем историю личных встреч СКА и ЦСКА.

Деление на старшего и младшего братьев

Противостояние СКА и ЦСКА, конечно, началось не вчера. Принципиальными матчи стали сразу после того, как у одного общества появились две эти команды. Хотя в союзные времена их разделяла четкая иерархия. ЦСКА, гегемон советского и европейского хоккея, был «старшим армейским братом», СКА - заведомо «младшим». В 70-80-е годы СКА был часто командой несостоятельной, из которых ЦСКА, мог забрать любого приглянувшегося игрока. Ленинградцы Дроздецкий, Касатонов, Гусаров и Белошейкин звездами советского хоккея и олимпийскими чемпионами становились уже будучи московскими армейцами.

Обратная дорога считалась на «понижение». Считалось, что из ЦСКА в СКА отправляют в ссылку. Дебоширов, лентяев или любителей совмещать хоккей с увлечением алкоголем. Наверное, во многом эти слухи болельщики ленинградского клуба пересказывали друг другу, оправдывая неудачи своей команды.

От локальных пакостей к войнам олигархов

Впрочем, ужалить бессменного чемпиона СССР СКА при случае всегда старался. Особняком стоит победа, одержанная в апреле 1984-года в СКК имени В.И. Ленина. Среди хоккейных специалистов гуляет мнение, что удалось тогда обыграть не просто грозный ЦСКА, а его сильнейшую версию в истории отечественного хоккея! Перед встречей с одноклубниками из Ленинграда московские армейцы выиграли все 39 матчей чемпионата СССР подряд и шли на рекорд всех времен! Армейцам столицы за это сулили дополнительный отпуск и повышенные премии. Но в Ленинграде их фантастическая победная серия сенсационно оборвалась (1:3).

Нравы в советском хоккее были суровые, поэтому цена того поражения оказалась дорогой в прямом смысле слова. Сначала - на несколько часов разнос в раздевалке от тренера, потом - вместо обещанного отпуска нагоняй в Министерстве обороны. Но для СКА тот успех бы все-таки локальным.

А настоящие «армейские войны» начались уже спустя более, чем четверть чека. Когда сначала СКА благодаря Газпрому, а затем и ЦСКА при щедрой поддержке «Роснефти» ,зажили на широкую ногу. Скупая звезд не только по всей России, но подтягивая известных мастеров и из сильнейшей лиги мира - НХЛ. Вдумайтесь в эти цифры. Год назад в победном для России олимпийском Пхенчхане сборную представляли 15 хоккеистов игроков СКА и 8 – ЦСКА! На две команды - 23 хоккеиста, почти вся сборная!

Но вместе они были на Олимпиаде, а здесь все по-другому. Где большие деньги, там всегда - жесточайшая битва, всегда с интригами и скандалами.

Спасение СКА - достижение для избранных

За время существования КХЛ армейские команды на решающем этапе сезона (Кубке Гагарина) встречались пять раз. Первые три серии оказались за хоккеистами Северной столицы (4:1 – в 2012-м году, 4:0 – в 2014-м, 4:3 – в 2015-м), две последние – за москвичами (4:0 – в 2016-м, 4:2 – в 2018).

Самой иррациональной и таинственной до сих пор остается серия 2015-го года. СКА удалось совершил то, что за всю историю хоккея во всем мире случалось считанные разы, превратив 0:3 в серии в победные 4:3. Как это стало возможным — версии есть разные. Конечно, можно все объяснить героизмом СКА. Вторая версии более загадочная. Согласной ей, хоккеисты ЦСКА увлеклись запрещенными препаратами, допинг-пробы это показали. Пришлось срочно уходить в «тень» - сворачивать серию – во избежание скандала. И, совсем не случайно ни один игрок из столичного клуба не попал в ту весну в состав сборной на чемпионат мира (официальная версия – травмы).

Совместный рекорд и обида тренера

В прошлом сезоне серия СКА-ЦСКА снова сопровождалась странностями. Несколько ведущих игроков ЦСКА неожиданно заболели свинкой, что тоже породило разные слухи. Но на самом деле, судьбу серию решили «чемоданные настроения» главного тренера СКА Олега Знарка. Который после Олимпиады на что-то или на кого-то из руководства обидевшись, решил взять в карьере паузу. Известно об этом стало уже по ходу плей-офф - игрокам такой полунастрой передался быстро. Хотя лидер СКА Илья Ковальчук эмоции проявить успел, подравшись с игроком ЦСКА Пашнином.

Болельщики из Москвы поступок Илья оценили своеобразно, зарядив после драки скандирование «Ковальчук – свинья». Вспоминая спартаковское прошлое форварда.

Кстати, Кови «отличился» и в 2015-м. В первом матче полуфинальной серии он исподтишка ударил клюшкой по ноге лидера ЦСКА Александра Радулова.

А матч СКА-ЦСКА в декабре 2018 года вошел в историю уже по другой причине. Встреча давних принципиальных соперников на «Газпром Арене» стала первой в КХЛ на футбольном стадионе. И как следствие - был установлен рекорд посещаемости не только в КХЛ, но и вообще на хоккейных матчах нашей страны - 22 декабря стадион на Крестовском острове посетили 67 770 человек. Впрочем, это уже прошлое, а сейчас СКА с ЦСКА ждет настоящее. Армейское дерби, как всегда будет жарким. Лед плавится под ногами обеих команд - максимальные задачи стоят перед обеими. А в финал Кубка Гагарина выйдет одна.