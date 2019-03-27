2019-03-27T16:29:15+03:00
Общество

В петербургских школах с переполненными классами предложили ввести вторую смену

С такой инициативой выступила Уполномоченный по правам ребенка Светлана Агапитова
Надежда ФАТКУЛЛИНААлександра МЕДВЕДЕВА
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Учителям непросто завладеть вниманием класса, когда в нем учится 40 человек.Учителям непросто завладеть вниманием класса, когда в нем учится 40 человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Вопрос о «перенаселенных» школах в Петербурге стоит остро. Известно, что в некоторых классах начальной школы количество учеников переваливает за сорок. Каким бы опытным ни был учитель, справиться с такой ордой непросто. Нужно каждому уделить время, убедиться в усвоении материала, а еще поддерживать дисциплину.

- Безусловно, в условиях подобной наполняемости сложно говорить об организации индивидуального подхода к ребенку или об инклюзивном образовании, - считает Светлана Агапитова. - Если брать средние цифры, то ситуация вырисовывается следующая: в одном классе начальной школы обучаются 28 человек, 26 человек – в средней, 25,4 человека – в старшей.Однако, когда ребенок учится в классе на 40 человек, родителей мало успокаивают рассказы о «средней температуре по больнице». Нельзя забывать и об усталости педагогических работников: чем больше детей в классе, тем сложнее обеспечить дополнительное психологическое сопровождение ребенка.

Во время выступления в Законодательном собрании Петербурга правозащитник отметила, что родители поддержали идею смещенного графика занятий. Для них гораздо важнее, чтобы в классе было не больше 25 человек, ребенок учился рядом с домом, не тратил время на длительные и утомительные поездки.

- У нас не хватает индивидуального подхода к ребенку в переполненных классах. Особенно в тех районах, где ведется массовая застройка, - настаивает омбудсмен. - Давайте спросим старшеклассников Выборгского района. Может быть, выспаться, сделать уроки и прийти в школу к двум часам для них лучше, чем сидеть с утра в переполненной школе?

НУЖНО СТРОИТЬ ШКОЛЫ

В родительском комитете к инициативе относятся настороженно. По словам председателя организации Михаила Богданова, такая система противоречит действующим нормам.

- У нас есть такое понятие, как внеурочная деятельность. Она входит в учебный план и по нормативам должна осуществляться во второй половине дня, - объясняет Богдан. – Раньше в Комитете по образования звучала четкая позиция, что второй смены в городе быть не может.

Кроме того, многие дети занимаются в кружках и секция. Переведи их в другую смену – и о дополнительном образовании и развитии можно забыть. Михаил Богданов предлагает бороться с переполненными школами другим способом, более гуманным для учеников.

-Все понимают причину этой проблемы. Строители возводят новые дома, но забывают о социальных объектах, - вздыхает Богданов. - Решить ее должен не Комитет по образованию, а Комитет по строительству. Нужно контролировать застройщиков, возводить новые объекты, возвращать здания садиков, отданные под коммерцию.

КСТАТИ

В конце января прошлого года президент Владимир Путин призвал власти отменить вторую смену во всех российских школах. Реформа должна завершиться к 2025 году.

ВОПРОС ДНЯ

А как вы к этому относитесь?

Максим РЫЖОВ, учитель года – 2016:

- Как учитель я могу сказать, что вторая смена не очень хорошо сказывается на деятельности образовательного учреждения, в том числе на учениках. Сразу встает вопрос, а чем заняты дети в первой половине дня? Во-вторых, это рабочий день самого учителя. Во сколько он должен начинаться и заканчиваться?

Николай ВАЛУЕВ, боксер, депутат Госдумы:

- Школ должно быть столько, чтобы все дети могли учиться в первую смену. Вторая смена - это не совсем хорошо для ребенка. Но у нас есть такие плотнонаселенные районы, где мест в школах просто не хватает, и приходиться переводить часть учеников на второю смену. Это вопросы к застройщикам, которых не обязали построить садики и школы.

Татьяна БУЛАНОВА, певица:

- Я бы хотела, чтобы мой ребенок учился в первую смену. Мы привыкли вставать рано, приходить в первой половине дня из школы, делать уроки и заниматься своими делами. Но у моей подруги сын учится во вторую смену, и им это удобно. Это дело привычки.

Анастасия МЕЛЬНИКОВА, депутат, актриса:

- Ко мне обращаются родители, которые не могут устроить детей в школу, особенно в ту, в которую они хотят. Мне кажется, что будет рационально, если в классах станет меньше детей. Но вопрос требует обсуждения. Ведь если введут вторую смену, то дети утром будут сидеть дома одни. А не всех можно оставить. И не у каждого родителя есть возможность присматривать с утра за детьми.

Иван КРАСКО, народный артист:

- Мои дети учатся платно во вторую смену. А после уроков они всю ночь играют в компьютерные игры и спят до обеда на следующий день. Это беда! Невозможно с ними справиться. Не знаю, поможет ли переход на обучение в первую смену. Мне кажется перестроить их уже невозможно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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