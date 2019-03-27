«Куда пойдем работать? Непонятно». В Ленобласти закрывается завод «Форд»

Два из трех заводов «Форд» закрываются в России. Причина – реструктуризация, которую вызвало стабильное снижение продаж легковых автомобилей. Компания решила сосредоточиться на коммерческих легковушках – малотоннажных грузовиках. Их продолжат выпускать в Елабуге в Татарстане, где также делают двигатели. А вот от заводов во Всеволожске (Ленобласть) и Набережных Челнах (Татарстан) отказываются.

– Решение принято окончательно и бесповоротно, и пересмотру оно не подлежит: наш завод и завод в Набережных Челнах закрывают, – рассказал «Комсомолке» представитель первичной профсоюзной организации работников «Форд» во Всеволожске Михаил Сергеев. – Производство останавливается в апреле, а до конца июня большинство уволят по сокращению.

Власти взяли ситуацию под контрольФото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас на заводе во Всеволожске, который лихорадило забастовками весь прошлый год, трудится 969 человек, причем примерно пятьсот из них – жители Ленинградской области. С завтрашнего дня, 28 марта, официально начнет действовать приказ о простое, который продлится до 2 апреля. Тогда работники сядут с работодателем за стол переговоров.

– У нас есть целая программа если не спасению завода, то хотя бы по достойной компенсации для работников, ведь они треть жизни отдали этому предприятию, – пояснил «Комсомолке» председатель первичной профсоюзной организации Петербурга и Ленобласти Межрегионального профсоюза «Рабочая ассоциация» Игорь Темченко. - Работники требуют 24 оклада. Зная работодателя, он предложит пять – то, что они бы и так получили по закону.

– Не уверен, что договориться получится быстро и легко, – вздыхает Михаил Сергеев. – Наше предложение о двух годовых окладах в силе. Если на руках будет соглашение, то мы гарантируем выход из сложившейся ситуации комфортно, цивилизованно и без эксцессов.

Работникам предлагают любую помощь, вплоть до психологическойФото: Олег ЗОЛОТО

Из тысячи работников оставят лишь минимум, необходимый для технических вопросов: если не найдется покупатель, то завод придется консервировать.

– Куда пойдем работать, вообще непонятно, – констатируют заводчане.

Ответить на этот вопрос попытаются 5 апреля, когда коллектив завода встретиться с областными и городскими чиновниками в ДК Всеволожска.

– Для нас приоритетной задачей остается сохранение всех гарантий и обязательств перед трудовым коллективом, – поясняют в Администрации Ленобласти. – Государственная инспекция по труду будет следить за происходящим. Служба занятости готова предложить варианты каждому высвобождаемому работнику: в области двадцать тысяч вакансий, из них четыре тысячи – в обрабатывающей промышленности, в банке вакансий Всеволожской биржи труда – три с половиной тысячи мест. Сотрудники смогут получить госуслуги по содействию самозанятости, социальной адаптации, временному трудоустройству и психологической поддержке.

Предприятие либо продадут, либо законсервируютФото: Олег ЗОЛОТО

Еще до официального заявления власти региона предлагали предприятию поддержку: льготное налогообложение, субсидии на обучение сотрудников. Но экономическую ситуацию это, видимо, не спасло бы.

К слову, для экономики Ленобласти закрытие завода почти не несет убытков: завод отчислял в бюджет 150 миллионов рублей в год, что составляет лишь 0,1 процента всех доходов региона.

ОФИЦИАЛЬНО

Компания «Форд» в России: Официальные дилеры останутся

– Будущая стратегия бренда в России будет основана на производстве и продаже коммерческих автомобилей. В 2019 году прекращается производство легковых автомобилей, продажи оставшихся продолжатся до сентября. При этом сохраняется присутствие официальных дилеров и сервисных станций во всех ключевых регионах России. Все обязательства по гарантийному ремонту и сервисному обслуживанию легковых автомобилей будут выполнены в полном объеме.