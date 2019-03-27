Уже утром в четверг, 28 марта, жители поселка Мурино Всеволожского района Ленобласти проснутся горожанами. Решение о смене статуса сразу в трех чтениях приняли депутаты областного законодательного собрания.

Подготовка к этому велась несколько лет. Процедуру преобразования официально запустили минувшим летом. Прошли все круги инстанций: совет муниципальных депутатов «Муринского сельского поселения», общественные слушания, разрешение депутатов Всеволожского района, одобрение губернатора Ленобласти… Надеялись, что положительное решение примут в мае. Надежды оправдались на полтора месяца раньше.

- В год своего 270-летия поселок Мурино стал городом, а Муринское сельское поселение преобразовано в городское, - рассказали в пресс-службе Администрации Ленобласти.

Получить статус горожан – давняя мечта жителей Мурино. В прошлом году местная администрация даже запустила интернет-опрос. Мол, надо ли? За преобразование высказались 83,5 процента участников голосования.

- Конечно, результаты опроса юридической силы не имеют, но наглядно отразили мнение жителей, -говорят в областной администрации.

Да и с социально-экономической точки зрения Мурино уже давно не поселок. Напомним, населенный пункт, если в нем проживает не меньше 12 тысяч человек, уже может считаться городом. В Мурино же по данным на январь 2019 года было зарегистрировано более 42 тысяч жителей. Подчеркнем: это официальные данные. На самом деле тут живет не меньше ста тысяч человек. Причина в строительном бумена границе Петербурга и Ленобласти. Квартиры в Мурино стоят дешевле, чем в Петербурге, но под боком метро. И кажется, что ты живешь в большом городе.

«Площадь вводимого жилого фонда уже в прошлом году в 4 раза превысила объемы, которые планировалось ввести только к концу 2020 года», — это из пояснительной записки к законопроекту.

Да, есть моменты, в которых Мурино-поселок имел преимущество перед Мурино-городом. Во-первых, женщины не смогут работать на час меньше. Ряд жителей потеряют льготы по платежам за коммунальные услуги. А молодые медики, которые перед этим приехали в Мурино для начала профессиональной деятельности, потеряют право на получение «подъемного» миллиона рублей.

Практически не выигрывает в экономическом плане и муниципалитет: не меняются ни налоги, ни наполняемость бюджета. Напротив, появляются новые расходы, потому что Мурино берет на себя часть полномочий по архитектуре. Но при этом те же налоги, например, можно будет направлять не в бюджет региона, а на местные нужды, например, на ремонт дорог.

Что же тогда получает Мурино-город? В первую очередь, конечно, новый статус. Действительно, смешно, когда населенный пункт с сотней тысяч жителей называют поселком. Кроме того, изменятся нормы строительства – здесь смогут строить дома с большим количеством этажей.

Школы, садики, поликлиники, дороги – их в Мурино катастрофически не хватает. Конечно, от смены статуса по щелчку ничего не появится. Но можно будет ускорить развитие и строительство нужной социальной и транспортной инфраструктуры. У местной власти станет больше полномочий, у территории - самостоятельности и финансовой независимости.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил Аверин, урбанист: Ну какой из Мурино поселок?

- Такое решение напрашивалось давно. Ну какой из Мурино поселок? Тут даже метро есть. С этой точки зрения решение позитивное, возможно, нацеленное на решение ряда местных проблем, основная из которых, на мой взгляд, транспортная. Район перенаселен, а дорог не хватает. Возможно, в статусе города Мурино сможет развить сеть общественного транспорта.

Но я напомню, что жители Мурино, как и в свое время Кудрово, просились в Петербург. Мы действительно даже не воспринимаем их как территорию Ленобласти, скорей, как отдаленные спальные районы, ну, как те же Шушары. Если вы помните, местные жители даже петицию создавали: просили, чтобы их присоединили к Петербургу. Ведь большинство из них действительно горожане, которые просто купили квартиры там, где дешевле. Им нужна была петербургская прописка, выплаты, льготы, тарифы и так далее. Поэтому для таких людей это решение, скорее полумера, которая им лично ничего не дает.