2019-03-28T09:53:57+03:00
Общество

Настоящий герой: Школьник спас тонущую собаку из залива в Петербурге

Отважный мальчик бросился на помощь животному, которое не могло выбраться на лед
Лилия КОЗЛОВА
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13-летний мальчик с мамой спасли тонущую собаку в Петербурге13-летний мальчик с мамой спасли тонущую собаку в ПетербургеФото: СОЦСЕТИ
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Настоящие герои среди нас. Особенно это потрясает, когда силу духа и характера проявляют не взрослые люди, а дети. Так, накануне, 27 марта, 13-летний житель Петербурга спас из Финского залива тонущую собаку, которая никак не могла самостоятельно выбраться на лед. Храбрый школьник не задумываясь кинулся на помощь животному. А в это время прохожий мужчина просто стоял и смотрел на происходящее, как на развлечение.

Юный парень вместе со своей мамой гулял в парке Александрия в Петродворце. Тут они заметили недалеко от берега в Финском заливе собаку, которая провалилась под лед и предпринимала тщетные попытки выбраться на сушу.

- К несчастью, самостоятельно она этого сделать не могла, слабела и в итоге утонула бы, если бы не оказавшийся единственным настоящим мужчиной из окружающих 13-летний школьник, - рассказали очевидцы в социальной сети.

Мимо проходили люди, смотрели на тонущее животное, но никто никаких попыток помочь не предпринимал. Отважный мальчик бросился к собаке и быстро вытащил ее на лед. Вместе с мамой он вывел обессиленное животное на берег. К ним подбежали женщина с дочерью и предложили свою помощь, отвезти четырехлапую в ветеринарную клинику.

Спасенный пес отсыпается после тяжелого происшествия в приюте Фото: СОЦСЕТИ

Спасенный пес отсыпается после тяжелого происшествия в приютеФото: СОЦСЕТИ

Врачи осмотрели собаку – это оказалась возрастная девочка. У животного шок, порез на лапе, но в целом в порядке. Собака в ошейнике, но адресника на нем нет. Нет и чипа. Поэтому найти хозяев оперативно не удалось.

На данный момент собака находится в приюте. После тяжелого происшествия она поела и спит. Зоозащитники разыскивают для бедняжки старых или новых хозяев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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