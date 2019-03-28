2019-03-28T12:57:22+03:00
Политика

На защите России: В Петербурге спустили на воду новую подлодку «Петропавловск-Камчатский»

Сумбарина отправится на службу на Тихоокеанский флот
Лилия КОЗЛОВА
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Субмарину «Петропавловск-Камчатский» спустили на водуСубмарину «Петропавловск-Камчатский» спустили на водуФото: Артем КИЛЬКИН
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В четверг, 28 марта, в Петербурге состоялся торжественный спуск на воду первой в серии большой дизель-электрической подводной лодки «Петропавловск-Камчатский» для Тихоокеанского флота. На церемонии присутствовали работники АО «Адмиралтейские верфи», которые строили субмарину, ВМФ России, а также священник, который освятил лодку.

Подлодка «Петропавловск-Камчатский» проекта 636,3 для Военно-Морского флота является первой из шести кораблей. Заложена она была в июле 2017 года и сегодня наконец-то оказалась на воде. До конца 2019 года субмарину передадут заказчику – Тихоокеанскому флоту. Контракт на строительство шести кораблей был подписан в сентябре 2016 года в рамках реализации Минобороны плана по усилению боевой готовности российского флота.

Священник освятил корабль Фото: Артем КИЛЬКИН

Священник освятил корабльФото: Артем КИЛЬКИН

- У нас сегодня тождественный день. Лодка носит имя города воинской славы. Разрешите от имени военного совета поблагодарить «Адмиралтейские верфи», - заявил на церемонии начальник штаба, адмирал Сергей Репишев.

На торжественной церемонии играл оркестр, отдавали честь субмарине военные, а батюшка освятил корабль. Также, по старой традиции, на удачу, моряки разбили о корму подлодки бутылку шампанского.

Моряки разбили шампанское на удачу Фото: Артем КИЛЬКИН

Моряки разбили шампанское на удачуФото: Артем КИЛЬКИН

Дизель-электрические подводные лодки данного проекта модифицированы так, что имеют более высокую, по сравнению с предыдущими кораблями серии, боевую эффективность. Также улучшен комплекс торпедно-ракетного вооружения, информационно-управляющая система. Разумеется, скрытность подводной лодки и бытовые условия для нахождения экипажа тоже усовершенствованы.

Надо отметит, что строительство серии подводных лодок проходит с полной производственной нагрузкой. Для этого верфям даже понадобилось реконструировать предприятие. По завершении в «Адмиралтейских верфях» будет создан современный высокотехнологичный комплекс замкнутого цикла по строительству и ремонту неатомных субмарин, который позволит выпускать по четыре корабля каждый год.

Подлодка в ближайшее время поступит на служу ВМФ России Фото: Артем КИЛЬКИН

Подлодка в ближайшее время поступит на служу ВМФ РоссииФото: Артем КИЛЬКИН

Второй корабль из данной серии «Волхов» тоже в скором времени будет готов. Сейчас уже начал процесс стыковки блоков в единый корпус. Строительство еще двух субмарин «Магадан» и «Уфа» находится на стадии формирования блоков и проведения гидравлических испытаний. Пятая подлодка будет называться «Можайск», а имя шестой пока что держится в тайне.

ИСТОЧНИК KP.RU

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