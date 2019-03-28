2019-03-28T17:29:08+03:00
Общество

Старейшая пирожковая Петербурга подписала мировое с соседями, которые пытались ее выселить

На узаконивание вентиляции и пристройки «Хозяюшке» дали год [видео]
Анна ПОСЛЯНОВА
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Меньше, чем за месяц, горожане собрали семь тысячи подписей в защиту любимой пирожковойМеньше, чем за месяц, горожане собрали семь тысячи подписей в защиту любимой пирожковойФото: Олег ЗОЛОТО
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Пирожковую «Хозяюшка» на Московском проспекте, которая единственная в Петербурге сохранила рецепты и колорит шестидесятых, спасли. Вчера, 28 марта, директор Валерия Романова, которая руководит пирожковой с самого ее основания – с 1956 года! – подписала мировое соглашение с «Жилкомсервисом №2 Московского района».

Самая известная пирожковая Петербурга продолжит свою работу.

Ранее коммунальщикам пришлось подать на «Хозяюшку» в суд из-за анонимных жалоб на портал «Наш Санкт-Петербург». Кого-то из жителей старинного дома смутили вентиляция и пристройка пирожковой. Когда ЖКС попросил документы, предоставить их «Хозяюшка» не смогла, ведь все это добро – наследие середины прошлого века.

Заведение работает в очень востребованном месте Фото: Олег ЗОЛОТО

Заведение работает в очень востребованном местеФото: Олег ЗОЛОТО

Пирожковая оказалась под угрозой закрытия: без вентиляции и пристройки она просто не смогла бы работать. Тогда за «старейшину» петербургского-ленинградского общепита вступились горожане. Меньше, чем за месяц, они собрали семь тысячи подписей в защиту любимой пирожковой, а депутат Госдумы Сергей Боярский лично обратился к врио губернатора и попросил подойти к вопросу «ленинградского символа» неформально.

На церемонию подписания соглашения между «Хозяюшкой» и представителем ее соседей – «ЖКС №2 Московского района» – Александр Беглов пришел с букетом цветов. На розы и хризантемы Валерия Романова ответила чаепитием. За стол усадили и коммунальщиков, и главу районной администрации Владимира Ушакова, и Сергея Боярского. Приехал полакомиться пирожками и депутат Госдумы Виталий Милонов.

Вентиляционная труба идет по фасаду до самой крыши Фото: Олег ЗОЛОТО

Вентиляционная труба идет по фасаду до самой крышиФото: Олег ЗОЛОТО

– Давно не был в этой пирожковой, а вот в старые времена часто заходил, – признался Беглов и попросил налить «то самое» какао.

– У нас пироги настоящие, те, которые бабушки пекут, – приговаривала Валерия Николаевна, складывая градоначальнику пирожки еще и с собой, в пакетик (он взял 25 штук). – Без всяких добавок, красителей, ароматизаторов.

Антураж советского общепита здесь во всем Фото: Олег ЗОЛОТО

Антураж советского общепита здесь во всемФото: Олег ЗОЛОТО

Прежде, чем подписать заветную бумагу, Владимир Ушаков еще раз напомнил: проблема в вентиляции и пристроечке. Но тут же добавил, что «за март уже очень много сделано» в вопросе согласования этих объектов.

– С собственниками и их законными требования надо считаться, – отметил Беглов. – Думаю, мировое соглашение – тот консенсус, который даст возможность поработать и устранить замечания.

Теперь пирожковой нечего бояться в течение ближайшего года. Но до апреля 2020-го ей придется согласовать и при необходимости обновить вентиляцию и пристройку. Чтобы продолжить радовать своими пирожками весь Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU

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