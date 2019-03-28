В Петербурге реставрируют особняк, где снимали фильм о Шерлоке Холмсе

Для реставрации Дачи Гаусвальд на Каменном острове специально выкупали старые избы Ленобласти – ради бревен. Ими заменили те деревянные конструкции, которые было уже не спасти. Для восстановления памятника архитектуры конца XIX века строители применили уникальные технологии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/699838" frameborder="0"></iframe> Реконструкция особняка Гаусвальд на Каменном острове: Глава Петербурга проверил, как идут работы.Полина ЖУКОВА

Известна Дача Гаусвальд не только тем, что в 80-е там снимали «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В двухтысячных про нее поговаривали как об архитектурном шедевре, который следующие поколения смогут увидеть только в кадрах из фильма или на фото. В 2011-м думали, что здание нужно разобрать: и аварийное состояние, и угроза обрушения конструкций, и грибок, сильно поразивший дерево. Однако сегодня уже ясно, что особняк спасен.

Во время реставрации выяснилось, что изначально цвет фасада был зеленым - его тоже решили восстановить.Фото: Полина ЖУКОВА

Дом находится в частной собственности. Владелец уже второй год занимается его реставрацией. Привлечены сотни рабочих, десятки узких специалистов. И средств на восстановление особняка инвестор не жалеет. Изначально он предполагал вложить в работы около 300 миллионов рублей, но по ходу строительства эта сумма увеличилась в несколько раз.

– Было мнение, что здание абсолютно не годится для реставрации и реконструкции. Но когда мы сделали все необходимые вскрытия внутри, то выяснили, что деревянные конструкции, фундаменты, кирпичная кладка – все находится в состоянии более чем удовлетворительном, – рассказал руководитель проекта реставрации особняка Гаусвальд Владислав Сысоев. – Для того чтобы сохранить все это, пришлось делать не совсем обычные вещи.

Исторический сруб Дачи Гаусвальд удалось спасти на 70%.Фото: Полина ЖУКОВА

Чтобы удержать деревянный сруб, для него сделали каркас из металла. А затем, попросту говоря, подняли его в воздух, чтобы укрепить фундамент. Исторический сруб удалось спасти на 70%, а стропильную систему – на 80%. А чтобы вернуть утраченные элементы, необходимы были исторические бревна.

– Мы брали дерево того же времени, что были здесь, потому что в отличие от современного, сухого, оно сохраняет свою форму, не трещит и позволяет с собой делать все, что угодно, – добавил Владислав Сысоев.

ПРИМЕТЫ ПРОШЛОГО

Ввернут особняку и первоначальный цвет – зеленый. Как выяснилось во время работ, именно такими были фасады при первых хозяевах.

Строителям на Даче Гаусвальд довелось почувствовать себя настоящими исследователями. Во время реставрации среди ветоши, в стенах, в кровле они находили самые необычные предметы. Среди них, например, фрагменты исторических обоев и изразцовой печи. Последние, кстати, уже отправили в мастерскую, где по ним и воссоздадут саму печь. Найдены были старинные письма и газеты.

– А на кровельной черепице мы нашли плитку, где была надпись 1941 года «Сегодня началась война». Даже дрожь проступает. Во время войны это было каким-то общественным зданием, – рассказал руководитель проекта реставрации особняка.

Особняк «сыграл» дом героини Ирэн Адлер в советском фильме о Шерлоке Холмсе.Фото: Полина ЖУКОВА

Пока Дача Гаусвальд стоит в лесах, но уже летом строители планируют завершить основные работы. А в декабре 2019-го здание введут в эксплуатацию.

СПРАВКА «КП»

Особняк был построен в 1898 году для жены булочного мастера Евгении Гаусвальд. После прихода Советской власти там разместилась детская колония имени Луначарского. Затем ее сменил санаторий-профилакторий Ленинградского металлического завода. В 1980-х особняк «сыграл» дом героини Ирэн Адлер в «Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона». Появился особняк и в качестве декораций к картинами «Летучая мышь» и «Дон Сезар де Базан». После распада СССР Дача Гаусвальд попала в частные руки, которые за ней не очень-то и ухаживали. А с 1994 года особняк так и стоял пустым, постепенно превращаясь в заброшенный.

СКАЗАНО

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов:

– Это хороший пример бережного отношения к нашему наследию. Собственник и подрядчик ответственно и по-отечески подошли к реставрации уникального памятника. Туристы привыкли видеть каменный Петербург, но его украшает и 271 памятник деревянного зодчества, каждый из которых находится под охраной. Кстати, первое здание в нашем городе – домик Петра – тоже было деревянным.