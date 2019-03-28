Здоровье купишь? Почему наши люди вместо больницы ходят в аптеку

ЗДОРОВЫЙ РАЗГОВОР с Марият Мухиной 00:00 00:00

«АПТЕЧНАЯ» ПОМОЩЬ

В современном мире сложилась странная ситуация. С одной стороны, люди начали относиться внимательнее к своему здоровью. Они чаще ходят к врачам, занимаются профилактикой болезней. С другой, вопросы хорошего самочувствия все чаще стали упираться в деньги. И к классическим видам медицинской помощи: неотложной, амбулаторной, и так далее, добавилась еще одна – аптечная. И речь идет вовсе не о том, что кому-то стало плохо у прилавка с лекарствами и ему нужно оказать первую помощь…

- Приходите вы в аптеку и, например, говорите, что у вас болит голова, - рассказала в эфире радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» доктор медицинских наук, основательница клиник «Оригитея», дерматолог, рефлексотерапевт, физиотерапевт, эксперт «Роскачества» Марият Мурадалиевна Мухина. - Вам фармацевт посоветует препарат. Вы его купите, выпьете, голова пройдет. То есть, аптекари консультируют пациентов, зная симптомы, но не учитывая причину, по которой они возникли. Они не ставят, и не могут ставить диагнозов. А ведь та же артериальная гипертензия (стойкое повышение артериального давления от 140/90 мм рт.ст. и выше -прим. авт.) может быть из-за избыточного веса, из-за заболевания почек, спазма сосудов, и так далее…

Ситуация критическая. Но человек не идет к врачу, чтобы обследоваться. Может нет времени, может денег. Он идет в аптеку и покупает лекарства, считая, что это быстрее и дешевле. В итоге теряет драгоценное время, когда заболевание можно было бы купировать в острой фазе. Ходит с симптомами месяц, два, три…

- А три месяца симптомов – это уже, между прочим, хронизация болезни и пожизненное лечение, - говорит Марият Мурадалиевна. – И в месяц тратить на лекарства пациент будет не меньше 5-7 тысяч рублей. Вот тебе и сэкономил.

К тому же неконтролируемое потребление лекарств не приведет к богатырскому здоровью. Напротив, только помешает организму активировать свои внутренние защитные силы. Но даже если мы не занимаемся самолечением, европейская классическая медицина: анализы, обследования, терапия, капельницы, процедуры - обойдется недешево.

БОЛИТ СПИНА? ПРОВЕРЬ СТОПЫ

Для примера возьмем самую распространенную проблему: болевой синдром в спине. Он есть у 70 процентов жителей мегаполиса.

- Чтобы понять причину болей, нужно понимать процессы, которые происходят в нашем организме, и как они взаимосвязаны, - объясняет Марият Мухина. - Все в организме направлено на кровоснабжение мозга. Есть зажимы и спазмы в спине? Они передаются в шейный отдел позвоночника. Сердце тут же начинает получать сигналы: кровь плохо проходит к мозгу, нужна усиленная прокачка. И качает кровь с повышенным давлением. Вот и причина гипертонии у многих людей старше 35-40 лет.

Теперь давайте посчитаем, во что обойдется традиционная медицина, если дело дошло уже до этой стадии. Препараты от давления – 600 рублей (если брать дженерики). Затем курс сосудистых капельниц – 10-15 тысяч рублей. К тому же вам назначат массажи, чтобы снять спазм. А это может быть ошибкой, если спазм – защитная реакция организма.

А теперь, допустим, мы идем другим путем. И, зная, что нагрузка на суставы всех конечностей и позвоночника формируется, начиная со стопы, проходим процедуру плантоскопии – это метод исследования при плоскостопии и других деформациях стоп. (стоит 1000-2000 рублей – прим.авт). По результатам обследования заказываем индивидуальные стельки – пусть еще 2000 рублей на год. И эти элементарные стельки уменьшат саму перспективу возникновения болей в спине. У вас выравнивается архитектоника всех суставов, уже не так страдает и изнашивается позвоночник, есть возможность не перегружать сердце.

Частью комплексного восстановления организма может стать и иглорефлексотерапия. Это методика, которая позволяет на ранних стадиях скорректировать ряд процессов в организме. В клинике Марият Мухиной работают по запатентованному ей методу золотой иглы. Это медицинский инструмент, который официально внесен в реестр Минздрава.

- Одной иглой мы устраняем все триггерные точки, - рассказывает Мухина. - Процедура стоит 800 рублей. Курса из пяти – хватает на год. Кроме того, есть пролонгированная рефлексотерапия. Мы используем оригинальные методики кетгут-терапии: ставим в точки специальные хирургически стерильные гипоаллергенные золотые нити. Они долго рассасываются и все это время воздействуют на точку.

КСТАТИ

Успешно рефлексотерапевты работают и с детьми. Иглорефлексотерапия лечит не только различные виды зависимости, но и сложные нарушения развития. Гиперактивность, рассеянное внимание, поведенческие деструктивные реакции – это тоже показания для работы с точками.

- У нас очень востребовано лечение аутизма и ДЦП, - рассказывает Марият Мухина. - Логоневроз, задержки речевого развития – очень много таких пациентов. К тому же всех таких детей до 12 лет мы лечим в формате благотворительности. И эффект просто удивительный. Только на фоне иглорефлексотерапии за два месяца девочка, которая с трудом говорила, стала декламировать стихи. А ребенок с тяжелейшим аутизмом за четыре месяца начал разговаривать, смеяться… Это очень мощная перспектива.

НА ЗАМЕТКУ

Акупунктура – официальный раздел медицины. Терапевтический эффект иглорефлексотерапии во всем мире был признан еще в начале 1980-х. А в 1991 году он официально появился и в России. Сам метод зародился в Китае более четырех тысяч лет назад. Это совсем другая философия лечения – организм учат мобилизовать собственные силы. Через воздействие на определенные точки можно облегчить течение болезней, которые считаются неизлечимыми, в том числе тяжелых психических и неврологических расстройств. Считается, что иглорефлексотерапия помогает при почти 250 различных заболеваний.

Поможет ли акупунктура при звоне в ушах? Для чего нужна метровая игла? Можно ли с одного раза вылечить энурез и как «иголки» связаны с нравственными критериями? Слушайте в программе «Здоровый разговор» на радио «Комсомольская правда».

Можно ли купить здоровье?.Почему важно вести здоровый образ жизни, начиная с детства и какие методики помогают даже в период весенней хандры оставаться бодрым и активным. Когда болезнь можно считать хронической, и что стопы могут сказать о вашем давлении. Об этом говорим в программе Здоровый разговор на радио Комсомольская правда с доктором медицинских наук, основательницей клиники Оригитея дерматологом, рефлексотерапевтом, физиотерапевтом, экспертом Роскачества Марият Мухиной.