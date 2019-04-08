Клещи в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2019 году: опасные районы на карте

В Петербурге все больше солнечных дней, а ночная и дневная температура в плюсе. Прогулки по паркам и лесочкам - одно из самых любимых занятий горожан. Но не будем забывать, что весна и лето - это пора кровососов. Клещи в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2019 году придут точно в срок, поэтому самое время вспомнить про самые самые опасные районы, а также о том, как себя обезопасить. Вместе со специалистами Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу разбираемся в том числе, когда ставить прививки и где оформлять страховку?

- Обычно клещи просыпаются при среднесуточной температуре воздуха +6...+8 градусов, - объяснили КП - Петербург в ведомстве. - Даже если тепло будет стоять всего пару дней, а потом снова похолодает, этого будет достаточно, чтобы разбудить голодных паразитов. Например, в 2018 году к концу первой декады апреля к врачам с жалобами на укусы клещей обратились восемь человек.

Если вы не делали прививку от клещевого энцефалита осенью, то ничего страшного! Обратитесь к медикам сейчас и спокойно езжайте на майские праздники на дачу в Ленобласть.

- По классической схеме вводят три вакцины, - объяснили в Роспотребнадзоре. - Первые две - с интервалом в месяц - защитят организм на год. Третья, сделанная через год, даст защиту еще на три. Другой вариант - экстренная вакцинация: две инъекции с интервалом семь или четырнадцать дней (зависит от вакцины). В любом варианте препарат начинает действовать лишь через две недели после второй дозы.

КЛЕЩИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНОБЛАСТИ В 2019 ГОДУ: САМЫЕ ОПАСНЫЕ РАЙОНЫ

- Курортный;

- Петродворцовый;

- Колпинский;

- Приморский;

- Красносельский:

- Пушкинский;

Клещи в Санкт-Петербурге в 2019 году: опасные районы на карте

- Тихвинский район;

- Всеволожский район;

- Выборгский район;

- Киришский район;

- Гатчинский район;

- Бокситогорский район.

Но и жителям других районов Санкт-Петербурга и Ленобласти расслабляться нельзя: кровососы активны везде, где зелено.

- В черте города опасности меньше, - объясняют в Роспотребнадзоре. - У нас не так много зеленых зон по сравнению с соседскими регионами, к тому же перед началом сезона городские сады и парки обязательно проходят обработку. В прошлом году из 15,5 тысячи покусанных петербуржцев более 1700 человек пострадали именно в городе, причем четверть - конкретно в Курортном районе. И, хотя никто из них не заболел, прививка лишней все же не будет.

Перед началом сезона городские сады и парки обязательно проходят обработку от клещей.Фото: Мария ЛЕНЦ

КОНКРЕТНО

ГДЕ СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ ОТ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА В 2019 ГОДУ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Прививку от клещевого энцефалита в Петербурге можно сделать бесплатно в районных поликлиниках по ОМС (отечественной вакциной) либо в большинстве коммерческих медицинских центров. Стоимость от 950 до 1500 рублей с учетом осмотра врача.

Вакцины от клещевого энцефалита для взрослых - ФСМЕ-Иммун Инжект, ЭнцеВир, Энцепур, Клещ-Э-Вак. Детей прививают ФСМЕ-Иммун Джуниором и Энцепуром Детским. Вообще их разрешено использовать с года, но лучше дождаться двух-трехлетнего возраста.

- Но есть пациенты, которые категорически против вакцин, - вздыхают врачи. - В этом случае мы можем посоветовать им защитить себя от присасывания клеща правильной одеждой. Собираясь на природу, обязательно наденьте кофту с длинными рукавами, штаны заправьте в ботинки или носки. Нигде не должно быть карманов, складок и швов - по минимуму. В идеале - комбинезон, лучше всего светлый - на нем заметнее паразиты. На ногах сапоги, которые плотно облегают ногу. На голове капюшон либо кепка, шапка - волосы должны быть заправлены под нее.

Одежду (не кожу!) обрабатываем специальными препаратами заранее, с вечера, в хорошо проветриваемом помещении. Средства могут быть акарицидные - они убивают клещей, или же репеллентные - они их отпугивают. Есть средства комбинированного действия. Кстати, есть и специальная одежда с уже обработанными вставками.

И обязательно раз в 30-40 минут осматривайте себя. Обращайте внимание на подмышки, шею, кожу за ушами и кожу головы. Вечером дома осмотрите паховые складки и область груди.

КАК ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ МЕДПОМОЩЬ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

Практически все уважаемые страховые компании сегодня предлагают страховые полисы на случай, если человека укусил клещ. Нужен ли он, вопрос, который должен решить каждый для себя сам. С одной стороны, медицинскую помощь при укусе клеща должны проводить бесплатно по полису ОМС: помочь его удалить, собрать эпидемиологический анамнез, сообщить, если клещ оказался переносчиком заболевания. При необходимости в течение 96 часов ввести иммуноглобулин.

Теперь о варианте, если вы застраховались. Стоит полис не так много: 200-500 рублей для взрослого человека, для детей дешевле. При этом в него можно включить сразу несколько человек. Удобно, если оформляешь на семью.

Как правило, страховые компании предлагают формат полиса ДМС: то есть, если наступил страховой случай, вас обеспечат врачебной помощью в любом регионе России, включая исследование клеща и экстренную иммунизацию. В полис (в зависимости от страховой компании) входит наблюдение специалистами в течение определенного времени после укуса, а при необходимости госпитализация, стационарное лечение, оплата лекарств, а также реабилитация и восстановление.

Некоторые компании предлагают на выбор вместо медицинской помощи денежную компенсацию. Она выплачивается в случае смерти или инвалидности человека, а также в случае его длительного лечения в стационаре.