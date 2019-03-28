Это пешеходная зона: Петербуржец добился, чтобы на Малой Конюшенной улице не парковали машины

Последнюю неделю на Малой Конюшенной улице в Петербурге непривычно пусто. Пешеходы невольно подмечают: что-то изменилось. Дама лет пятидесяти вспоминает, что здесь всегда парковались машины, а теперь они исчезли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/699911" frameborder="0"></iframe> Петербуржец освободил Малую Конюшенную улицу от водителей-нарушителей.Надежда ФАТКУЛЛИНА

ЗНАК ЕСТЬ, А АВТО ВСЕ РАВНО СТОИТ

О том, что еще двадцать лет назад Малая Конюшенная получила статус пешеходной, многие уже забыли. Горожанам и туристам приходилось постоянно лавировать между припаркованными легковушками и грузовиками. Месяц назад на заставленную транспортом улицу обратил внимание Артур Стамбульцян. Мужчина работает в соседнем здании, поэтому часто проходит мимо или забегает на Конюшенную за кофе.

Раньше пешеходы наблюдали вот такую картину.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я путешествовал по европейским городам и заметил, что в историческом центре мало машин. На таких территориях человек чувствует себя гораздо безопаснее и комфортнее, - рассказывает Артур. - Однажды на Малой Конюшенной я заметил знак, который указывает на то, что зона считается пешеходной. Почему же здесь постоянно транспорт?

ПОДКЛЮЧИЛИСЬ ДРУЗЬЯ

Как бороться с обнаглевшими водителями, Артур не знал. Начал действовать интуитивно. Первым делом позвонил в службу экстренных вызовов «112» и указал сотрудникам на нарушение Правил дорожного движения.

- Специалисты отвечали, что заявка принята и жалобу они передадут правоохранителям. За все время я к ним обратился около тридцати раз, - рассказывает петербуржец. - Меня поддержали друзья. Нам казалось, чем больше жалоб будет от разных лиц, тем быстрее кто-нибудь отреагирует.

Одна из машин на Малой Конюшенной.Фото: Артем КИЛЬКИН

Мужчина также отправил обращения в администрацию Центрального района, прокуратуру и ГИБДД. Спустя несколько недель получил ответ сразу от двух госструктур.

«В ходе проверки обращения информация подтвердилась, - сказано в ответе. - Транспорт заезжает через открытые ворота арки дома 7. Будут приняты меры».

СВЕТИТ ШТРАФ

Ворота, о которых отчитались в ГИБДД, находятся в ведении ТСЖ «Невский 22-24». Управляет ими комендант, который следит за происходящим из небольшой будки в глубине двора.

Ни одного "прохлаждающегося" автомобиля замечено не было.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Я разговаривал с одним водителем, который припарковался на улице, - вспоминает Артур. - Он сказал, что решить этот вопрос с комендантом можно за деньги.

Сейчас ситуация в корне изменилась. На вопрос корреспондента «КП» о том, почему же нельзя проехать, тот раздраженно ответил:

- Почему-почему. Штраф семь тыщ! Ходят тут, работать спокойно не дают, все шерстят. Нажаловались те, у кого машин нет.

Около ворот висит знак, который напоминает: "Впереди пешеходная зона".Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Впрочем, есть и исключения. Как правило, его делают для жильцов дворов, к которым можно подъехать только через Малую Конюшенную, и организаций, расположенных на этой улице. Таких около десятка. В основном это кафе и рестораны. Правда, после «реформы» появился один минус: теперь сотрудники общепита сетуют, что им приходится разгружать товар за пять минут - дольше стоять нельзя.

Грузчикам приходится поторопиться. На пешеходной зоне долго стоять не разрешают.Фото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ КАЖДОГО

Несмотря на свой успех, продолжать бороться за остальные пешеходные зоны в городе Артур не намерен. Он объясняет, что люди должны быть сознательными и неравнодушным к тем проблемам, которые они замечают.

- Я увидел проблему и понял, что могу что-то сделать, - объясняет Артур. - Должно быть массовое понимание, что что-то не так. Гораздо лучше будет, если горожане, узнав о таком примере, будут тоже что-то делать.