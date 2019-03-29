Петербуржец едва не погиб после неудачного удаления зуба в частной стоматологии

27-летний Никита Блажин теперь будет отмечать свой второй день рождения. В феврале молодой человек едва не погиб после обычной процедуры - удаления зуба мудрости.

- Я с ноября наблюдался в частной клинике на Новочеркасской. Пошел туда по рекомендации знакомых, - рассказал Никита. - Хотел поставить брекеты, а еще - удалить зубы мудрости. Сначала все было нормально. Но после последней процедуры мне поплохело: поднялась температура, отекло горло, я не мог даже глотать! Когда позвонила администратор стоматологии справиться о моем самочувствии, я ей все рассказал, но странное дело: она лишь посоветовала выпить обезболивающее и все.

Парень несколько дней мучился от боли, звонил в злосчастную клинику и, когда наконец поговорил с врачом, услышал: «Выпейте нимесил». Но ничего не изменилось, а стало только хуже: шея опухла, боль в горле стала еще сильнее. Никита уже не мог открыть рот больше, чем на сантиметр. Когда понял, что дантист ему не поможет, вызвал «скорую». Молодого человека сразу увезли в отделение челюстно-лицевой хирургии одной из городских больниц. Дальше все как в тумане: наркоз, операция, реанимация…

- Врачи сказали, что еще два часа и я бы не выжил. Представляете? - вспоминает Никита. - Гной мог опуститься ниже и все! Могло произойти заражение крови. Думаю, всего этого, в том числе огромного шрама у меня на шее, можно было бы избежать…

Могло произойти заражение крови. А ведь всего этого, в том числе огромного шрама на шее, можно было бы избежатьФото: Личный архив героя публикации

ВРАЧИ В ШОКЕ

Позже выяснилось, то Никита не единственный пострадавший пациент этой клиники. Три года назад у другого петербуржца была точно такая же история: удалили зуб мудрости, пошло воспаление, закончилось все операцией. Еще одной женщине несколько лет назад буквально разворотили челюсть.

- У меня начал вылезать зуб мудрости, десна очень болела, и я решила обратиться в клинику рядом с домом, - рассказывает 30-летняя Алена. - Врач сделал снимок, сказал, что зуб нужно удалять, так как ему некуда расти. Сказал, что это займет пару минут. В результате в кресле я просидела около двух часов. Врач все никак не мог удалить зуб, звал коллег на консультацию. По итогу зуб остался на месте, он был весь разломан, десна вся изрезана, порвана губа и начали появляться гематомы на скулах. Дантист отправил меня в челюстно-лицевую хирургию. Там врачи были в шоке от такой «работы».

Зуб Алене в итоге все-таки удалили, но пришлось накладывать швы.

- После этого я две недели не могла встать с кровати, температура была под 40. Муж брал две недели больничного, чтобы ухаживать за мной. Около месяца я не могла даже приоткрыть рот, пила только бульон, - вспоминает женщина.

Алена оставила эту ситуацию без внимания, однако Никита решил предать историю огласке. Вместе с юристом он составил претензию и требует выплатить ему 5 миллионов рублей.

В самой клинике комментировать ситуацию отказываются.

- Мы работаем легально и не боимся никаких проверок, - только и сказал журналисту «КП» администратор.

ОФИЦИАЛЬНО

Пресс-служба Следственного комитета по Петербургу:

- Проводится проверка по информации об оказании одной из коммерческих структур, расположенной в Красногвардейском районе, стоматологических услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, в результате чего пострадали три человека. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.