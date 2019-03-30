Опубликован момент смертельной аварии на Невском проспекте в Санкт-Петербурге
Ранее утро в Санкт-Петербурге закончилось страшной аварией на Невском проспекте. Около 7 часов на перекрестке произошло смертельное ДТП, в котором один человек погиб. В Сети уже появилось видео столкновения Genesis G70 и Volkswagen Polo на Невском проспекте. На кадрах ролика отчетливо видно, с какой космической скоростью гнал водитель дорогой иномарки. Мужчина торопился проскочить на мигающий красный, судя по всему, прибавил газа и, объезжая машины по встречной полосе, влетел в Volkswagen Polo. Удар пришелся на водительскую дверь - мужчина, который был за рулем Polo погиб мгновенно.
Момент столкновения Genesis G70 и Volkswagen Polo на Невском проспекте.Видео из группы vk.com/spb_today
Но это не все "жертвы" гонщика на Genesis G70. После того, как он столкнулся с Polo, его выбросило на тротуар. К счастью, на улице было не многолюдно, иначе пострадавших в этом ДТП могло быть значительно больше.
ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного.
- Водитель Genesis G70, два пассажираVolkswagen Polo и пешеход госпитализированы, - рассказали КП- Петербург в полиции. - Проводится проверка, возбуждено уголовное дело.
Genesis G70 и Volkswagen Polo получили серьезные повреждения. Фото: Юрий ЗЫКОВ
ИСТОЧНИК KP.RU