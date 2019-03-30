Судьи против СКА и возвращения Коня: Самые яркие моменты матча с ЦСКА

«Комсомольская правда в Петербурге» собрала самые интересные события, которые окружали первый матч полуфинала Кубка Гагарина ЦСКА-СКА

Игорь Гурфинкель

Жук на удачу

Тренерский штаб СКА удивил составом на матч. Отсутствовали Патрик Херсли, Андрей Кузьменко, Николай Прохоркин – еще недавно незаменимые люди на площадке. Но, самое главное, не было и Павла Дацюка! А СКА без 40-летнего Волшебника и с ним – две разные команды.

Еще больше удивили персоны, их заменившие. Впервые с февраля на лед в официальном матче за армейцев вышел Андрей Зубарев. Правда, олимпийский чемпион Пхенчхана провел на льду…меньше всего времени среди защитников.

А еще одна фамилия игрока СКА и вовсе поставила в тупик! Кто такой Артем Жук и как он оказался в заявке на решающей игре ? В этом сезоне 18-летний форвард только дебютировал в молодежной хоккейной лиге. Почему вдруг решили его внести в заявку – большой секрет. Раскрыть его попытался официальный Твиттер СКА, в нем было написано: «На удачу». Единственное правдоподобное объяснение.

Капитанские рокировки

Дацюк – Кетов. Дацюк – Кетов. По ходу этого сезона у СКА четыре раз менялся капитан. Вернее, капитанская нашивка переходила из рук в руки между всего двумя игроками: Павлом Дацюком и Евгением Кетовым.

Первый раз самый титулованный игрок СКА (Дацюк) был «разжалован» по решению тренера, а дальше в дело стали вмешиваться травмы. Получил повреждение Кетов–«рулить» вновь стал Дацюк.

Казалось, он и закончит сезон на этой должности. Но теперь выбыл из строя Уральский Кудесник и вновь капитаном стал Кетов. Надолго?

Визуальная реальность

Слухи о благосклонности арбитров к невским армейцам оказались сильно преувеличены. В четверг судьи «украли» у СКА гол в исполнении Евгения Кетова - гол выглядел чистым.

Но главные арбитры матча Евгений Ромасько и Сергей Беляев после видеопросмотра отменили взятие ворот с анекдотичной формулировкой «визуальная помеха вратарю».

В момент броска на «пятачке» находился Антон Белов, который закрывал обзор голкиперу ЦСКА.Его вина заключалась в том, что он одним коньком находился в площади ворот и перекрывал обзор вратарю. Позднее, департамент КХЛ встал на сторону судей.

Вывод: решение очень спорное, и в НХЛ такую шайбу обязательно бызасчитали.

Много Коней не бывает

Талисман СКА все-таки попал на трибуны московского стадиона. И, как обычно, дирижировал фанатским десантом армейцев с Невы.

За это надо поблагодарить руководство «ЦСКА Арены», которое проявило благоразумие и разрешило «конные скачки» на стадионе. Ведь талисман москвичей просто Конь.

А ведь в последнее время маскотов клубов КХЛ«обложили санкциями». Того самого Коня-Огня в прошлом раунде плей-офф не пустили на матчи в Ярославле. А вчера «Авангард» отказал талисману «Салавата Юлаева» в возможности работать на матчах полуфинала Кубка Гагарина в Балашихе.

Дружеские объятия президентов

Казалось бы, ЦСКА и СКА – полные антагонисты, которые должны соперничать во всем. Ну, а уж во время битвы в плей-офф– тем более. Но, как оказалось, градус борьбы пока не перекинулся на самый «верх».

Президент СКА Геннадий Тимченко провел всю игру в ложе председателя наблюдательного совета ЦСКА Игоря Сечина. И даже после финальной сирены обнялся с ним. Что здесь не так? Например, представить в такой ситуации вместе сидящих и «воркующих» боссов «Реала» и «Барселоны» на «эль классико» невозможно. Народ, то есть болельщики, мягко говоря, не поймет. Соперники же!