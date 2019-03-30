Зенит-Оренбург. 31 марта 2019: Прогноз на матч 21 тура чемпионата российской Премьер-Лиги по футболу

Статистика матчей «Зенита» с «Оренбургом» - наглядный пример обманчивости статистики. История встреч команд в Премьер-лиге пока ограничивается тремя играми и все три завершились победами «Зенита». Но это не тот случай, когда можно опираться только на цифры. Трижды (два в сезоне 2016/ 2017 и один в сезоне 2018/ 2018) сине-бело-голубые победили всего в один мяч и минимальными победы выглядели не только на табло. Каждый раз «Оренбург» оказывал титулованному сопернику упорное сопротивление и каждый раз создавал в атаке достаточно, чтобы претендовать хотя бы на ничью.

А еще вывеска «Зенит» - «Оренбург» - пища для ума любителям заговоров. Которые высказывать свои представления о закулисных делах в этом противостоянии начали сразу после того, как «Оренбург» появился в Премьер-лиге. Напомним, эти клубы финансируются одной госкорпорацией. Главный спонсор «Оренбурга» - компания «Газпром Добыча Оренбург», дочернее предприятие Газпрома, главного акционера «Зенита». Согласно теории любителей заговоров, этого «родства» достаточно, чтобы «младший брат» не очень упирался против с «брата старшего». Но ход матчей беспощадно выбивал почву для этой теории.

В матче 21 тура «Зенит» если и называется фаворитом, то лишь условно. И скорее формально – первая команда принимает десятую. На поле же все обещает получиться гораздо сложнее. Игра гостей «Газпром-Арены» после Нового года вызывает в основном положительные отзывы, а на что способен «Оренбург» в матче с фаворитом показал выезд в «Краснодар». Где ближайший (на тот момент) преследователь «Зенита» получил от дерзкого и организованного гостя две «пробоины», сыграв вничью. «Зенит» же, набрав в трех весенних матчах 7 очков, тем не менее продолжает оставаться одной из самых критикуемых команд чемпионата. Обе весенние победы сине-бело-голубых оказались минимальными по счету и неоднозначными по содержанию. С одной стороны – слаженный выход в атаку и красивые голы, с другой – провалы на своей половине и явные моменты у штрафной. А чем грозят в матче с «Оренбургом» вольности у своих ворот, могут рассказать футболисты «Краснодара».

Будет завтра и однозначный фактор против «Зенита». И визуальные наблюдения, и статистика убедительно показывают – после перерыва на матчи сборных фавориты играют очень тяжело. Причина этого банальна – две трети состава разъезжаются по своим сборным. В этот раз было все тоже самое. Пока «Оренбург» почти в полном составе готовился к игре в Санкт-Петербурге, «Зенит» больше недели тренировался без своих лидеров – вратаря Андрея Лунева, полузащитников Вильмара Барриоса и Кристиана Нобоа, без нападающего Артема Дзюбы. Причем, важнейшие в организации оборонительной и созидательной игры «Зенита», Барриос и Нобоа, вернулись в распоряжение Сергея Семака всего несколько дней назад. Дополнительный побочный эффект паузы на матчи сборных – потеря еще одного ключевого игрока, Далера Кузяева. Травмированный во встрече с Бельгией полузащитник, похоже, выбыл до конца сезона.

Впрочем, когда «Зенит» играет дома, этот фактор способен перекрыть многие проблемы. Аура и шумовая поддержка на «Газпром-Арене» порой вдохновляют по-особенному , помогая показывать отличный футбол и тех, от кого этого не очень и ждали. Как особенным испытанием становиться для любой команды выезд в Санкт-Петербург. Даже на тренировочный матч с австрийской «Аустрией» на «Газпром-Арене» собралось 35 тысяч зрителей. То ли будет с «Оренбургом»!

Прогноз: наиболее вероятный исход матча – минимальная победа «Зенита». (2:1)