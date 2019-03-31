2019-03-31T17:19:53+03:00
Общество

На Финском заливе спасли двух истощенных тюленят

Специалисты уже выхаживают маленьких ластоногих
Полина ЖУКОВА
Поделиться:
Малышу-тюленю, которому всего неделя от роду, нашли на берегу Финского залива. Фото: vk.com/sealrescueМалышу-тюленю, которому всего неделя от роду, нашли на берегу Финского залива. Фото: vk.com/sealrescue
Изменить размер текста:

У «Фонда друзей балтийской нерпы» прибавилось работы. Вместе с началом весны и тающим льдом на берегу Финского залива появились истощенные тюленята. Малыши явно потерялись и без мам им пришлось совсем туго. Но на помощь вовремя поспешили люди. Выходные весенние дни притянули к берегу залива отдыхающих. Во время прогулок люди заметили детенышей и сообщили о них в Центр реабилитации морских млекопитающих при Водоканале в Репино.

– Одного нашли местные жители в поселке Лебяжье. Это самец, детеныш серого тюленя. Он был в крайне истощенном состоянии. Но вес при этом был не 30-40 килограмм, как должен быть, а всего около 12 килограмм, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» научный сотрудник «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская. – Конечно, самостоятельно выжить он не мог. Не успели мы довезти его до центра, как нам позвонили с еще одним тюленем.

Детеныша нашли у поселка Лебяжье. Фото: vk.com/sealrescue

Детеныша нашли у поселка Лебяжье. Фото: vk.com/sealrescue

Второго бедолагу увидели возле порта Бронка. Он оказался еще меньше – белек. Так называют тюленят, которые еще даже не начали линять. Белому пушистику всего около недели от роду. Детеныш из Лебяжьего тоже совсем маленький – около двух недель. Специалисты с точностью могут сказать, что оба они родились в марте.

– Сейчас они оба отсыпаются в карантинных боксах, состояние их пока достаточно слабое. Потому что они долго были без самки, она не успела их нормально выкормить, – добавляет Елена Андриевская.

Причиной тому, что малыши остаются одни, стала погода. Ластоногим зимой необходим крепкий лед.

– В этом году было очень мало льда на Финском заливе и на Ладоге. А мама должна их выкармливать на льду. Но, видимо, она не успела, потому что произошли подвижки льда. Особенно когда был сильный шторм, лед ломало – детеныши с самками расставались, – рассказала Елена Андриевская.

Специалисты говорят, что таких потерявшихся бедолаг сейчас очень много. И самостоятельно они выжить не смогут – им нужна помощь человека.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь потерявшимся тюленям

В основном потерявшихся малышей случайно находят люди, которые гуляют по берегу Финского залива. В «Фонде друзей балтийской нерпы» просят неравнодушных петербуржцев не пытаться отправить тюленят обратно в воду – им, обессиленным, там не выжить. И обязательно о своей «находке» сообщать в Центр по телефону: 8 (812) 699-23-99. Специалисты прибудут на место и помогут детенышам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
«Родители требуют от нас образ монашки, а сами…»: признание уральской учительницы, выложившей откровенное фото в сеть
Дарья Снигирева поддержала уволенную коллегу из Барнаула и рассказала «КП-Екатеринбург» о придирках родителей учеников, зависти коллег и ухаживаниях старшеклассников
Александр Друзь о скандале в «Что? Где? Когда?»: «Давайте я вам анекдот расскажу…»
Магистр популярной на Первом канале игры рассказал журналистам «КП»-Екатеринбург, чем занимается, после того как его выгнали с проекта, почему не хочет писать вредные советы и как попасть в «Что? Где? Когда?»
Администрация губернатора Фургала душит инвесторов в ТОСЭР «Комсомольск»?
Территории опережающего социально-экономического развития на Дальнем Востоке были определены государством как одни из ключевых драйверов развития всего макрорегиона на перспективу ближайших десятилетий
Новости 24
Около 100 единиц техники задействуют в параде Победы в Петербурге
Апрель в Петербурге начнется с мокрого снега
Мигранты активно скупают доли в петербургских квартирах
Во дворе на улице Фаворского в Петербурге рухнуло дерево
«Зенит» сыграет с «Оренбургом» в лазурной форме
Охранник сгорел заживо в будке на парковке Пулково
Пострадавшая в ДТП на Невском умерла в больнице
СКА второй раз проиграл в серии с ЦСКА
Митянина: Состояние пострадавших в ДТП на Невском стабильно тяжелое
СКА вновь не смог взять Москву
В ночь на 31 марта север Ленобласти завалит снегом
Работу завода «Форд» во Всеволжске продлили до середины июня 2019 года
На автодороге Р-23 в Гатчинском районе ввели реверс
Подсветку Эрмитажа, телебашни и Большеохтинского моста выключат 30 марта ради «Часа Земли»
В Ленобласти «Ауди» загорелась после столкновения с «Газелью»
83-летний дедушка отдал мошенникам 300 тысяч рублей за кабельное телевидение
По факту ДТП с участием Genesis G70 на Невском проспекте возбуждено уголовное дело
Погода на выходные, 30 и 31 марта 2019 года в Санкт-Петербурге: Пришла весна