На Финском заливе спасли двух истощенных тюленят

У «Фонда друзей балтийской нерпы» прибавилось работы. Вместе с началом весны и тающим льдом на берегу Финского залива появились истощенные тюленята. Малыши явно потерялись и без мам им пришлось совсем туго. Но на помощь вовремя поспешили люди. Выходные весенние дни притянули к берегу залива отдыхающих. Во время прогулок люди заметили детенышей и сообщили о них в Центр реабилитации морских млекопитающих при Водоканале в Репино.

– Одного нашли местные жители в поселке Лебяжье. Это самец, детеныш серого тюленя. Он был в крайне истощенном состоянии. Но вес при этом был не 30-40 килограмм, как должен быть, а всего около 12 килограмм, – рассказала «КП-Санкт-Петербург» научный сотрудник «Фонда друзей балтийской нерпы» Елена Андриевская. – Конечно, самостоятельно выжить он не мог. Не успели мы довезти его до центра, как нам позвонили с еще одним тюленем.

Детеныша нашли у поселка Лебяжье. Фото: vk.com/sealrescue

Второго бедолагу увидели возле порта Бронка. Он оказался еще меньше – белек. Так называют тюленят, которые еще даже не начали линять. Белому пушистику всего около недели от роду. Детеныш из Лебяжьего тоже совсем маленький – около двух недель. Специалисты с точностью могут сказать, что оба они родились в марте.

– Сейчас они оба отсыпаются в карантинных боксах, состояние их пока достаточно слабое. Потому что они долго были без самки, она не успела их нормально выкормить, – добавляет Елена Андриевская.

Причиной тому, что малыши остаются одни, стала погода. Ластоногим зимой необходим крепкий лед.

– В этом году было очень мало льда на Финском заливе и на Ладоге. А мама должна их выкармливать на льду. Но, видимо, она не успела, потому что произошли подвижки льда. Особенно когда был сильный шторм, лед ломало – детеныши с самками расставались, – рассказала Елена Андриевская.

Специалисты говорят, что таких потерявшихся бедолаг сейчас очень много. И самостоятельно они выжить не смогут – им нужна помощь человека.

НА ЗАМЕТКУ

Как помочь потерявшимся тюленям

В основном потерявшихся малышей случайно находят люди, которые гуляют по берегу Финского залива. В «Фонде друзей балтийской нерпы» просят неравнодушных петербуржцев не пытаться отправить тюленят обратно в воду – им, обессиленным, там не выжить. И обязательно о своей «находке» сообщать в Центр по телефону: 8 (812) 699-23-99. Специалисты прибудут на место и помогут детенышам.