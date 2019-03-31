«Шоферы-убийцы»: Почему в мобильных сервисах такси работают пьяные водители, лишенные прав

"К нам приехал пьяный водитель". Такие жалобы ежедневно в такси поступают десятки. В лучшем случае водителя снимают с рейса. В худшем - поездка заканчивается аварией и гибелью пассажиров. Мобильное приложение такси с резвыми водителями, которые уже через несколько минут ждут вас у дома, теперь есть почти у каждого в телефоне. Но мало, кто знает, что перед тем, как шофер сел за руль и принял заказ, ни его ни его машину никто не проверяет. Это стало известно из расследования МВД. Как оказалось, от пьяного водителя-мигранта, лишенного прав, не застрахован никто...

ДОРОГА В РЕАНИМАЦИЮ

Молодая семья петербуржец - 26-летний Владимир и 21-летняя Светлана – в начале декабря 208 года возвращались на такси из больницы. Их шестимесячная дочурка упала с кровати и перепуганные родители решили вызывать скорую, переживая, что малышка сильно ушиблась. К счастью, все обошлось и ребят отпустили домой. Но кто бы знал, что той ночью лучше бы семья осталась в больнице…

- Я вызвал машину, предупредил оператора, что у нас полугодовалая девочка на руках, - вспоминает ночь с 5 на 6 декабря Владимир. - В итоге приехал 19-летний мигрант. Мало того, что у него стаж водительский меньше трех лет (я спросил), так еще и без детского кресла. На улице было очень холодно, дочка замерзла, ее нужно уже было кормить. Поэтому мы и решили с ним поехать. Хотя я как чувствовал, что не надо.

В аварии пострадали оба супруга, девушке пришлось сделать трепанацию черепа

Водитель оказался лихачем. На набережной Обводного канала таксист решил ударить по газам и пролететь на «красный». Но не успел. Легковушка с ребенком на полном ходу влетела во внедорожник «Инфинити».

- Я успел крикнуть только: «Ты куда?», после этого потерял сознание, - вспоминает Владимир. – Жена сразу же попала в реанимацию, лежала там неделею. Света могла умереть… У нее порвало селезенку, был перелом основания черепа, провели несколько операций. Теперь должны присвоить инвалидность. У меня у самого перелом височной кости и челюсти. К счастью, дочка не пострадала: жена держала ее на руках и приняла весь удар на себя.

Вот уже четвертый месяцы супруги каждый день мотаются по больницам. Владимир из-за травм не может вернуться на работу, чтобы кормить семью. На водителя возбудили уголовное дело и отправили в СИЗО. Но взыскать с 19-летнего мигранта нечего, у него ни рубля за душой.

Сама же компания-перевозчик попросту открестилась от своего работника. Якобы тот не был их сотрудником. Хотя и ездил на брендированной машине такси. Как такое возможно, «КП» разбиралась со следователями МВД.

Водитель такси вылетел на красный сигнал светофора.

«АГРЕГАТОРЫ НЕ НЕСУТ ЗА ВАС ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

Только за прошлый год в городе произошло 97 аварий, в которых петербуржцы получили тяжкий вред здоровью. Более 30 человек погибли. И в большинстве случаев за рулем такси оказывались нелегальные или пьяные водители. Некоторые из них были под наркотиками, без водительских прав или лишенные их. Часть из них и вовсе судимы. Причем не только за нарушение ПДД. Как оказалось, в такси вас может везти и отсидевший свой срок насильник.

Это стало ясно из анализа Управления по расследованию преступлений против безопасности движения ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Полицейские следователи сейчас вплотную взялись за нелегальных водителей и вскрыли целую схему черного бизнеса перевозчиков.

Водители не проходят осмотр перед выходом на работу Фото: "Дорожный инспектор"

- Популярные интернет-агрегаторы, такие как «Яндекс.Такси», «Гетт», «Везет», «Таксовичков», «Убер» и другие не несут никакой ответственности за водителей и машины, которые приезжают к вам на вызов, - поясняют в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – По документам юридически они не являются такси, они «оказывают информационные услуги». То есть выполняют функции диспетчеров. Услуга такси вам предоставляют партнеры, с которыми у них заключены соглашения. И им может стать любая организация или индивидуальный предприниматель, который закупил свой автопарк и получил лицензию на оказание услуг такси.

«ПОЧЕМУ ШОФЕРОВ НИКТО НЕ ПРОВЕРЯЕТ»

После получения лицензии владельцы такси идут на хитрости. И вместо того, чтобы набирать штат водителей, с которыми заключаются трудовые договоры, как это и должно быть, бизнесмены снимают с себя всю ответственность и сдают эти машины в аренду.

- При этом в договорах аренды компании, получившие лицензию, указывают, что работа в такси на этих машинах запрещена, а вся ответственность за ДТП и причинение вреда здоровью людям ложится только на водителя, - поясняют в полиции. – При этом они выдают шоферам машину, разукрашенную под «Яндекс.Такси», «Гетт», «Убер», «Везет» и «Таксовичков». Также арендаторам вручают планшет с программой, куда поступают заявки от пассажиров.

В аварии с такси погибли двое детей Фото: ДТП и ЧП Петербурга

То есть в цепочке от интернет-агрегатора такси до пассажира, вся ответственность за пассажира, саму машину и состояние водителя ложится только на шофера, который может выйти на работу после 12-часовой смены, вечеринки или вообще, приняв перед этим наркотики или алкоголь.

- Водитель такси становится арендатором, поэтому его никто не контролирует, - разводят руками силовики. – Хотя по закону перед выходом на смену шофер должен пройти обязательный медицинский осмотр, проверку технического состояния машины и получить обязательно путевой лист. За рулем такси может находиться водитель только с российскими правами, у которого стаж управления машиной уже более трех лет. Но в итоге с такой схемой работы все эти пункты игнорируются.

«НУЖНО МЕНЯТЬ ЗАКОН»

К слову, некоторые бизнесмены все же выдают путевые листы водителям такси. Но после аварий они попросту испаряются.

- Были случаи, когда официальный перевозчик после ДТП до приезда оперативных служб забирал у шофера путевые листы, предоставляя фиктивные договоры той самой аренды, подписанные задним числом, - поясняют в МВД. – Естественно, по этим документам перевозчик не несет никакой ответственности. В итоге отвечать за аварию зачастую приходится мигранту, который не может возместить ущерб. Тем не менее, несмотря на то, что перевозчики снимают с себя ответственность за ДТП, Управление по расследованию преступлений против безопасности движения ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области выделяет в отношении бизнесменов материалы, которые направляет в СКР для возбуждения уголовных дел по ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

За ДТП несут ответственность только водители такси

Сейчас в Госдуме уже рассматривают новый законопроект, который должен привести в порядок работу служб такси. Пока же сотрудники полиции призвали городские власти лишить лицензии недобросовестных предпринимателей.

- Работа такси не в полной мере отвечает требованиям безопасности и нуждается в принятии дополнительных мер на законодательном уровне, - говорится в обращении ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. – Соответствующее обращение уже направлено в правительство Санкт-Петербурга и Комитет по транспорту города.

Пока же любая служба такси, которыми пользуются горожане, может быть опасна.

Важно

Как выбрать безопасного перевозчика?

Сотрудники полиции подготовили для горожан памятку, по которым можно определить официального перевозчика:

1) Спросите у водителя разрешение на перевозку пассажиров и российские права, в них должен стоять стаж от трех лет.

2) На передней панели машины поищите табличку с информацией о перевозчике, водителе и организации, в которой он трудоустроен.

3) У шофера должен быть путевой лист, кассовый чек и квитанция, которая подтверждает оплату.