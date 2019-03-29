Малая родина: Столица водного поло

Эффективность киришской школы водного поло доказана не словом, а делом. Причем 16 раз. Именно столько лет подряд «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» становится чемпионом России. За результативность женскую команду даже можно внести в Книгу рекордов Гиннесса. Кириши же из маленького промышленного 50-тысячника выросли в столицу отечественного водного поло. «Комсомольская правда» попыталась разобраться, в чем секрет спортивного чуда.

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СПОРТКОМПЛЕКС «НЕФТЯНИК»

До спортивной арены международного уровня, построенной в 2004 году, в Киришах был один лишь 25-метровый бассейн. Но тренироваться в таком было, мягко говоря, тесновато. Теперь же город может принимать международные соревнования высшего уровня. В Киришах уже проводили мировую лигу и другие чемпионаты. По словам тренеров, это очень важно, ведь дети видят лучших игроков мира - им есть с кого брать пример.

В бассейне с пеленок

Детей в Киришах учат плавать еще в детском саду. Конечно, поплескаться в лягушатнике - это для малышей шалость. Но уже во втором классе уроки физкультуры не обходятся без заплывов от бортика к бортику. Тогда тренеры и начинают отбирать самых выносливых. С пятого класса ребята попадают уже в спортивные классы.

Поддержка болельщиков - лучший стимул для новых побед. В Киришах за своих болеют и взрослые, и дети. Фото: Владимир Ляшенко.

- В нашем коллективе двадцать тренеров, среди которых пять заслуженных тренеров России и один - Советского Союза, - рассказал ведущий специалист группы по водному поло спорткомплекса «Нефтяник» ООО «КИНЕФ» Геннадий Карпюк. - Главный тренер основной команды Александр Сергеевич Кабанов - двукратный олимпийский чемпион, чемпион Европы и мира.

Еще один легендарный ватерполист, бронзовый призер Олимпиады 1964 года Борис Никитич Попов, тоже руководит командой. Но не спортсменов, а тренеров.

Легендарный ватерполист Борис Никитич Попов в Киришах руководит командой тренеров.Фото: Илья КРУШЕВСКИЙ

- Помогаю им, подсказываю… Я дежурный, - скромничает Попов, которого недавно включили в Международный зал славы по водным видам спорта в номинации «Почетный тренер». - В чем секрет? В великолепных условиях! Таких нет больше нигде: ни в стране, ни в Европе. Вот в Златоусте играют. Там один бассейн 33 на 25 метров. А у нас целых три: 50 на 25 метров, 25-метровый на шесть дорожек, да еще и учебный. И все подходят для водного поло!

Борис Никитич - человек, который приводил нашу сборную к олимпийскому чемпионству. Под его руководством сборная СССР взяла золото на домашних олимпийских играх в Москве в 1980 году.

По словам наставника, одного таланта для успеха на водной арене недостаточно.

- Пять процентов - это божий дар, талант, а 95 - тяжелый труд. Тренер ты или спортсмен, надо гореть водным поло, жить им, - уверен он. - Если ты работаешь просто за зарплату - никакого результата не будет. Но к нам, к счастью, идут в основном патриоты водного поло, влюбленные в свое дело, чтобы стать чемпионами.

Выходной - это когда тренировка только одна

Лишь три участницы команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» родились не в Киришах. Но и они живут в городе так долго, что уже давно считают его родным.

- Наша команда единственная в стране имеет топовую позицию без иностранных игроков, - подчеркнул Карпюк.

Например, Екатерина Прокофьева переехала сюда в 2007 году, когда ей было шестнадцать лет. Сегодня нападающая «КИНЕФ-Сургутнефтегаза», капитан сборной России и обладательница двух кубков Евролиги 2017 и 2018 годов, упорно тренируется, чтобы поставить рядом еще одну награду. Уже в апреле в Киришах состоится «Финал четырех» кубка LEN Trophy. Вместе с командой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» за кубок сразятся итальянцы, венгры и испанцы. Что ж, им придется постараться.

- Студенты перед экзаменами кричат: «Халява, приди!» Мы в халяву не верим и легких путей не ищем, а оттачиваем мастерство, - поделилась секретом трехкратная чемпионка Европы и лучшая ватерполистка мира 2018 года. - Каждый день у нас по две тренировки. Конечно, есть два выходных, тогда тренировка всего одна… Но даже такие нагрузки выдерживаешь, они входят в привычку, когда есть цель быть лучшим.

Генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов поздравляет Екатерину Прокофьеву со званием лучшей ватерполистки мира 2018 года. Фото: Владимир Ляшенко.

«Кириши едины! «КИНЕФ» непобедимый!» - скандируют трибуны, вдохновляя любимую команду. В стенах родного бассейна болельщики, несомненно, являются хорошей поддержкой для команды «КИНЕФ-Сургутнефтегаз». И здесь возрастной ценз просто отсутствует. И дети и взрослые стараются не пропускать ни одной игры своих знаменитых земляков.

Кстати говоря, Кубок LEN Trophy Кириши примут в центре водного спорта спорткомплекса «Нефтяник». На трибунах соберутся не только отечественные и зарубежные поклонники этого вида спорта, но и главные фанаты ватерполисток - их родители, которые не пропускают ни одной игры. За Анастасию Симанович приходит поболеть вся семья: мама, папа и бабушка.

- Мы всегда на трибунах с флагом команды! Даже в Венгрию ездили, - рассказала мама Анастасии Евгения Николаевна.

В водное поло бронзовый призер Олимпиады-2016 попала благодаря печальному случаю.

- Когда Настя была маленькой, она чуть не утонула. Тогда мы отдали ее на плавание, а потом она занялась водным поло, - вспоминает мама. - Уверена, дочка сможет стать и олимпийской чемпионкой! В 2020 году за золотом поедем!

ИНТЕРЕСНО

По физической нагрузке водное поло считается вторым по сложности после гребли.

ФАКТ

Около 1100 детей занимается водным поло в 50-тысячных Киришах.

Соперницы плещутся в сторонке

Конкуренции в команде «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» не боятся. Ее, наоборот, ждут, ведь она подстегивает, заставляет работать над собой с еще большей силой. Однако из соотечественников бросить вызов киришским ватерполисткам пока некому. Чего уж там техника: состязаться с 16-кратным чемпионом психологически сложно… Но ведь победителями, как известно, не рождаются - за званием столицы водного поло кроется многолетняя история развития этого вида спорта в Киришах.

Конкуренции в команде «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» не боятся. Фото: Сергей Балашов.

Водное поло появилось в городе еще в 1974 году. Правда, только мужское. Женского поло тогда не было в принципе. Первый чемпионат мира по этому виду спорта среди женщин прошел в 1986 году, а отечественное первенство - в 1991 году. Киришские ватерполистки дебютировали на всероссийском турнире уже в сезоне 1993/94 года под названием «Факел». Тогда команда заняла последнее место. Но девчонки не сдались и год спустя поднялись на три строчки выше в турнирной таблице, а в 1996-м вошли в пятерку лучших. Затем (уже под современным названием) команда четыре года подряд завершала сезон на четвертом месте. С 2001-го по 2002-й «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» становился бронзовым призером чемпионата России.

И вот в 2003 году началась золотая серия, которая продолжается до сих пор.

Новый толчок к развитию водного поло в Киришах дало появление современного центра водного спорта с 50-метровым бассейном, отвечающим всем мировым стандартам.

Открытие спортивных мероприятий в Киришах - повод показать гостям национальный колорит. Фото: Владимир Ляшенко.

Более того, в сезонах 2016/17 и 2017/18 годов команда «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» выигрывала в «Финале четырех» женской Евролиги LEN, а в 2017-м победила в Суперкубке LEN.

ВЫ ЗНАЛИ?

Водное поло еще называют боксом под водой. Хотя спорт и считается малотравматичным - серьезных повреждений не бывает, но нередко игроки зарабатываю рассечения, ломают пальцы и носы.

Заплыв на олимп

В 2000 году, после политических протестов австралийских ватерполисток, женское поло включили в программу Олимпийских игр. Сегодня ни одни из них не обходятся без киришских чемпионок. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро выступили шесть игроков «КИНЕФ-Сургутнефтегаза». На Игры 2020 года планы еще более грандиозные.

- У нас сильнейшая команда в стране, поэтому как минимум половина играет за национальную сборную, - отметил Геннадий Карпюк. - Вряд ли в Токио будет меньше. Надеюсь, тренер возьмет еще больше игроков. Например, на чемпионате мира 1984 года в составе сборной СССР по футболу играл чуть ли не весь киевский клуб «Динамо».

Геннадий Иванович Карпюк. Фото: Владимир Ляшенко.

На вопрос о том, с помощью каких хитростей и трюков планируют обойти главного соперника - сборную США, Карпюк ответил, что ни в каких учебниках не описаны финты Месси или Роналду.

- У нас в команде есть звезды со своим фирменным стилем. Евгения Соболева - единственная 16-кратная чемпионка страны, - поделился он.

Но даже у лучших из лучших бывают маленькие кризисы. Не раз Соболева думала закончить с водным поло и заняться чем-нибудь другим.

- А если тренер покритикует - так вообще… - вспоминает Евгения. - Но рядом всегда были девчонки, которые поддерживали и убеждали, что нельзя сдаваться.

Здоровая агитация

Водное поло на российском телевидении показывают не так часто, как, например, в Венгрии. По словам Карпюка, рекламы все-таки не хватает.

- Когда по центральным каналам показывают чемпионаты мира и Европы по водному поло, интерес заниматься этим видом спорта резко возрастает. Водное поло полезно! Фигура будет, как у Аполлона! - уверяет Геннадий Карпюк.

В отличие от женской команды по водному поло, мужская не участвует в чемпионате России. Юноши, которых вырастили здешние тренеры, играют в лучших ватерпольных клубах России, выступают в Суперлиге за петербургскую «Балтику» и попадают в сборную.

- Организация спортивных классов, оборудованные залы, спортивные лагеря, соревнования - КИНЕФ многое делает, для того чтобы у детей была возможность заниматься спортом, - уверен Карпюк. - Ведь если не помогать ребенку, то не вырастишь чемпиона.

Благодаря многолетнему труду команды профессионалов, преданных фанатов водного поло в Киришах появилась уникальная школа, которая не только привила детям страсть к спорту и проложила им путь к мировой славе, но и заразила весь город, в котором не услышишь фразу: «Я не смотрел вчерашнюю игру ватерполисток».

Дирижировал этим оркестром энтузиастов (и продолжает делать это по сей день) генеральный директор ООО «КИНЕФ» Вадим Евсеевич Сомов. Без него не было бы ни этих медалей, ни счастливых лиц ребятишек, впервые попавших полосатым мячом в сетку.

КСТАТИ

Не спортом единым

Вадим Евсеевич уделяет внимание не только физической, но и культурной подготовке подрастающего поколения. При поддержке ООО «КИНЕФ» в Кириши приезжают с гастролями лучшие театры с премьерными спектаклями. Во Дворце культуры КИНЕФ на постоянной основе работает филиал Русского музея.

- На церемониях открытия турниров по водному поло мы стараемся показать зарубежным гостям русскую культуру, наш национальный колорит, - поделился заместитель генерального директора ООО «КИНЕФ» по социальному развитию Василий Валентинович Поздяев.