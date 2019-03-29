В Финском заливе нашли подлодку «Семга», затонувшую в 1942-ом с сорока человеками на борту

76 лет субмарина, прозванная «Семгой», пролежала на дне Балтики, тая причину своего потопления: осенью 1942-го, несмотря на приказ, она так и не вернулась на базу, а сорок человек экипажа погибли. Теперь появился шанс узнать, что же произошло на самом деле. Подлодка найдена, и специалисты уже совершили первое погружение.

«СЕМГА» ИЗ РОДА «ЩУК»

Разведывательно-водолазная команда экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы» обнаружила очередную субмарину в Финском заливе, неподалеку от острова Большой Тютерс, еще в прошлом году. Исследователи спустились на глубину, провели фото– и видеосъемку. Но обработка материалов заняла несколько месяцев. Идентифицировать находку смогли лишь теперь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700026" frameborder="0"></iframe> Первое погружение к подлодке «Семга».Видео: Разведывательно-водолазная команда экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы»

Данные, собранные во время погружения (пока единственного), указывают на то, что это советская дизель-электрическая торпедная подлодка проекта «Щука» – Щ-308 «Семга».

«Семгу» заложили в 1930-ом на заводе в Горьком (ныне Нижний Новгород) и спустили на воду спустя пять лет. Тогда же, в 1935-ом, ее включили в строй Балтийского флота. В боях советско-финляндской войны подлодка не участвовала: она переживала капремонт и модернизацию в Ленинграде.

Подлодка погибла во втором боевом походе. Фото: www.sovboat.ru

22 июня 1941-го Щ-308 встретила под командованием капитана-лейтенанта Александра Маркелова в дивизионе в Ораниенбауме. В июле-августе «Семга» была в боевом походе в составе конвоя, направляющегося в Норчепингскую бухту. Поход начался с потопления танкера «Железнодорожник» и ожесточенной атаке авиации врага. Возможно, поэтому командир Маркелов старался уклониться атак, объясняя это малой ценностью целей.

Между тем, упущенных объектов для атак было достаточно. В конце концов, командир получил приказ атаковать любые цели. 5 августа «Семга» попыталась подбить конвой, но посчитала, что ее обнаружили, и вернулась на базу. Командира Маркелова решили отдать под трибунал.

ВТОРОЙ И ПОСЛЕДНИЙ

К концу августа 1941-го подлодка покинула Таллин и прибыла в Кронштадт. По пути она столкнулась с буксиром и повредила корпус, но это не помешало ей совершить сложнейший Таллинский переход: «Семга» подобрала и доставила на Котлин шестнадцать пассажиров и членов экипажа потопленных судов и кораблей. Всего в переходе участвовало 225 кораблей и судов, но дошли из них только 163.

В день установления блокады Щ-308 была на ремонте в Ленинграде. В последний день починки подлодка опять пострадала, от вражеской авиации. Работы возобновили. А при очередном переходе между Кронштадтом и Ленинградом подлатанная «Семга» села на мель и попала под артобстрел с берега.

За все невзгоды подопечной 20 октября 1941-го Маркелова приговорили к расстрелу. Приговор заменили штрафбатом. Затем Маркелова восстановили в звании и перевели в тральщики. Он прослужит всю войну и получит в награду ордена Отечественной войны I степени, Красной Звезды и Красного Знамени.

Лодка на месте «Авроры». Фото: www.sovboat.ru

А «Семга», простояв первую блокадную зиму в Ленинграде на ремонте (во время которого она вновь пострадала от разорвавшегося рядом снаряда), нашла себе нового командира. Им стал Иван Автамонов. Правда, ненадолго.

В июле 1942-го субмарина направлялась к острову Лавенсаари (ныне Мощный). Вдруг выяснилось, что она не готова к походу: у нее была отрицательная плавучесть, или, попросту говоря, она могла лишь тонуть. К тому же, еще на пути на Лавенсаари повредили горизонтальные рули. Лодку вернули в Кронштадт. Командира Автамонова сняли с должности. На его место назначили капитана Льва Костылева.

Лишь 18 сентября 1942-го «Семга» выдвинулась с Лавенсаари в свой второй боевой поход. 22 сентября она заняла позицию у острова Уте. А 20 октября командир сообщил, что лодка уничтожила три вражеских транспорта, но повреждена, и запросил разрешения вернуться. В радиограммах «Семге» дважды приказали возвращаться. Но субмарина исчезла. А вместе с нею пропал и весь экипаж.

Как погибла Щ-308? Есть несколько версий. Она могла стать жертвой финской субмарины «Ику Турсо», противолодочного корабля «Шифф-47» или финского сторожевого катера «VMV-2». Могли ее погубить и полученные повреждения, и мины заграждения «Насхорн», «Юминда» или «Зееигель».

ПОДОРВАЛАСЬ НА МИНЕ

Водолазы нашли «Семгу» 2 мая 2018-го опутанной рыбацкими сетями.

– Лодка лежит с сильным дифферентом на нос, кормовая часть поднята над грунтом, – описывают исследователи. – Вертикальный руль в положении «право на борт», горизонтальные рули в положении «на погружение». Кормовое орудие на месте, также закрыто сетями. Командирский и зенитный перископы выдвинуты на полметра-метр, командирский повернут в сторону

Уже после войны сети тральщиков разрушили ограждение рубки и погнули перископы.

– Предварительная причина затопления – подрыв на мине противолодочного заграждения «Зееигель», – подытоживают специалисты.

Первыми лодку на дне залива увидели приборы. Фото: Разведывательно-водолазная команда экспедиции «Поклон кораблям Великой Победы»

Подтвердить свои выводы «подводные разведчики» планируют в следующем сезоне, который стартует в мае. А к 75-летию Победы экспедиция задалась целью найти все подлодки, погибшие в Финском заливе во время войны. По подсчетам историков, в годы Великой Отечественной Балтфлот потерял 46 субмарин, 24 из них пропали без вести.

– Сезон ожидает насыщенным, – признается лидер команды Константин Богданов. – Будем оправдывать ожидания. Осталось еще пять пропавших без вести.

Задача экспедиции – не просто узнать о причинах гибели субмарин, но и зарегистрировать места гибели лодок как братские захоронения, создать их 3D-модели, доступные всем в сети. А главное, рассказать потомкам, где нашли покой их герои.

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