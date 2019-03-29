Паника и слезы: Рейсовый автобус с пассажирами попал в массовое ДТП в Ленобласти

В районе железнодорожной станции Сосново Ленобласти утром в пятницу, 29 марта, произошла массовая авария. Столкнулись рейсовый автобус и два легковых автомобиля. Благо, все водители и пассажиры остались живы, однако из-за сильного удара многие пострадали. Журналист «Комсомольской правды – Петербург» в момент страшного столкновения оказалась в самом эпицентре событий.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700034" frameborder="0"></iframe> Пассажирский автобус попал в ДТП в Ленобласти.Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Мы ехали на рейсовом автобусе №859 до Приозерска. Выехали в 11 часов утра из Девяткино. Через час, поворачивая на остановку в поселке Сосново, произошел удар, люди повалились в проход, началась паника, - немного отойдя от шока, рассказала корреспондент.

Многим пассажирам автобуса стало плохо после аварииФото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Я не помню, кто виноват. Помню только удар и панику потом. Несколько человек с передних сидений не удержались и попадали в проход. Я пришла в себя только через две минуты. Вокруг плакали люди, пришлось выводить их на воздух, чтобы они тоже оклемались. Но там предстала страшная картина, - поведала журналист.

Выйдя из автобуса, пассажиры увидели две разбитые машины. Передняя часть золотистой «Сузуки» была разбита в хлам. В нескольких метрах от нее стояла побитая синяя «Рено Сандеро». Глядя на эти машины появился страх, что кто-то мог не выжить после такого удара.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700018" frameborder="0"></iframe> Рейсовый автобус попал в ДТП в Ленобласти.Надежда ФАТКУЛЛИНА

- Людей спасли подушки безопасности. Сильных повреждений вроде ни у кого нет, но многим просто плохо. От шока, от стресса.

Легковушки, как и автобус, сильно пострадалиФото: Надежда ФАТКУЛЛИНА

Кто именно стал виновником ДТП, пока достоверно сказать нельзя. ДПС и скорой еще нет на месте. Однако одна из версий, что «Сузуки» подрезала автобус, когда тот поворачивал на остановку. Тот начал выкручивать руль и у него вырвало рулевую тягу. В этот момент столкновение и произошло. Вдобавок ко всему, машина задела «Рено».

На данный момент водители и пассажиры немного пришли в себя. Некоторых забрали на следующем автобусе до Приозерска, кто-то остался ждать.