Петербуржец изрубил топором четыре вагона «Сапсана», чтобы выпустить пар

Разные люди расслабляются, снимают злость по-разному. Кто-то идет в бар на бокальчик красного, некоторые медитируют, катаются на машине по ночному городу, пьет валерьянку, кричат с балкона, ну или гладят кота. Житель Петербурга справился со стрессом другим способом. В ночь на пятницу, 29 марта, 26-летний парень так сильно психанул, что изрубил топором четыре вагона поезда.

- Транспортная полиция северо-западного округа возбудила уголовное дело в отношении 26-летнего мужчины, который повредил четыре вагона «Сапсана», - сообщила пресс-служба УТ МВД по СЗФО.

Молодой человек шел домой в ночное время недалеко от железнодорожной станции Славянка. Внутри него все бурлило и кипело, негативные мысли никак не выходили из головы. По всей видимости, день не задался.

Проходя мимо станции, он увидел пассажирский поезд, который совершил техническую остановку. И тут у него появилась идея. Придя домой, злость у мужчины так никуда и не улетучилась. Парень схватил топор и отправился обратно к станции.

Вернувшись к поезду, он начал наотмашь бить топором то по корпусу вагонов, то даже по рельсам. Пройдя так несколько метров, он исколотил четыре вагона, пока агрессивное состояние не спало и ему не стало легче.

На какую сумму выпустил пар петербуржец, пока что точно не установлено. Стоимость ремонта одного вагона обойдется в более чем 100 тысяч рублей.

В отношении нервного петербуржца возбуждено уголовное дело за вандализм. Ему грозит до трех месяцев ареста.