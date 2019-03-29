2019-03-29T16:23:13+03:00
Происшествия

В Петербурге налетчики в медицинских масках напали на больницу и похитили 200 тысяч рублей

Грабителей ищет полиция
Роман ЛЯЛИН
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Налетчиков объявили в розыскНалетчиков объявили в розыскФото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге двое неизвестных устроили налет на ... больницу. Преступники продумали план до мелочей. Переодевшись в санитаров, грабители в медицинских масках ворвались в учреждение в кабинет главного врача Сергея Щербака и напали на него. Глава больницы попытался дать отпор, но преступники оказались сильнее. В итоге налетчики вскрыли сейф, схватили деньги и скрылись.

- В полицию Курортного района поступила информация о том, что двое неизвестных злоумышленников ворвались в здание медицинского учреждения и похитили, по предварительным данным, около 200 тысяч рублей, - сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. - Сотрудники полиции оперативно выехали на место происшествия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на поиск и задержание злоумышленников.

Налетчиков ищет полиция Фото: телеграм-канал "112"

Налетчиков ищет полиция Фото: телеграм-канал "112"

К счастью, Сергей Щербаков не получил серьезных травм. Госпитализация ему не потребовалась. Двух других пострадавших осматривают их коллеги.

- Сейчас Сергей Григорьевич находится на рабочем месте, -сообщили "КП" в больнице. -Он делает обход. Произошедшее мы не комментируем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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