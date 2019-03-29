«Конфликтов у нас нет». Власти якобы отказались от передачи Исаакиевского собора РПЦ

Сразу два «источника» – в Правительстве России и в Минкульте – сообщают, что от идеи передать Исаакиевский собор Церкви власти отказались.

– Тема закрыта, – цитирует слова одного из них РБК.

– Во-первых, чтобы церковь там нормально функционировала, никакая передача не нужна. Во-вторых, все стороны пришли к пониманию, что передача Исаакия не первостепенный вопрос, – приводит издание слова второго.

«Комсомолка» обратилась в Министерство культуры России и в РПЦ. Пока ситуацию вокруг Исаакия никто не прокомментировал. Более того, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле «не знают, что стало первоисточников публикаций».

– Но с самого начала мы говорили о том, что это прерогатива исключительно городская, региональная, и здесь какой-то точки зрения Кремля не требуется, – цитирует Пескова ТАСС.

В Комитете имущественных отношений Петербурга «Комсомолке» сообщили, что от РПЦ все еще не поступало заявки на передачу собора.

– Срок же распоряжения городских властей о передаче Исаакиевского собора РПЦ истек еще в прошлом году, в декабре, – сказали «Комсомолке» в ведомстве. – О подготовке новых документах по этому вопросу РПЦ или правительством города нам неизвестно. Но, согласно процедуре, начать рассматривать вопрос передачи собора возможно только после официального обращения РПЦ. Которого до сих пор не было.

ДОСЛОВНО

Юрий МУДРОВ, директор государственного музея-памятника «Исаакиевский собор»:

– Ни одного официального сообщения не было, а слухи я не комментирую. Информация взята из воздуха. Музей работает, как работал: хорошо, успешно. Принимаем туристов, реставрируем собор, издаем книги, делаем выставки, работаем с инклюзивными посетителями. Даже на инвалидных колясках людей на колоннаду поднимаем. Развиваемся. Церковные службы проходят утром и вечером, как и положено, и билеты на них покупать, конечно, не нужно. Конфликтов у нас нет ни больших, ни малых: напротив, на сегодня сложилась прекрасная модель сосуществования музея и собора как религиозного объекта.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Михаил АМОСОВ, депутат Законодательного собрания Петербурга:

– Если и правда «тема закрыта», то это результат сплоченных действий гражданского общества – всех, кто выходил на митинги, кто выражал несогласие в соцсетях, писал обращения властям. Если бы РПЦ ясно и публично заявило о снятии претензий на Исаакиевский собор, можно было бы окончательно вздохнуть спокойно. Пока этого нет. Что касается регулярных и праздничных служб – уверен, что город и РПЦ могут решить этот вопрос с уважением к нуждам верующих и при условии сохранения Исаакиевского собора как музея и как памятника. Но РПЦ молчит. Это молчание оставляет пространство для сомнений. А значит, тема закрыта не окончательно.