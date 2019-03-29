В Ленинградской области начался сезон клещей: в Лужском районе пострадала женщина

Весна - это время когда от зимней спячки просыпается вся природа. Но если распустившимся подснежникам и позеленевшим листочкам люди радуются, то появление комаров и тем более клещей вряд ли поднимет настроение кому-нибудь. А кровососы проснулись и нападают.

- 25 марта 2019 года на территории Лужского района Ленинградской области зарегистрирован первый пострадавший от клеща, - рассказал корреспонденту «КП-Петербург» Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Максим Черный.

Пострадавшей оказалась жительница Петербурга, которая приехала к себе на дачу. По счастью, никаких последствий для здоровья нападение клеща не имело. В Петербурге и Ленобласти вообще процент клещей-переносчиков инфекций не такой большой.

- Энцефалитных клещей, снятых с человека - меньше процента. Всего 0,6 являются инфицированными. В природе их больше - около 2 процентов, - рассказал специалист.

Но это не значит, что можно пренебрегать прививкой. В прошлом году зафиксировано больше шести тысяч случаев укусов человека клещами (6 296 если точно), и даже если полпроцента из них заразные, то это минимум 30 случаев в год.

Если вы нашли на себе присосавшегося клеща, то лучше обратиться к врачам. Насекомое надо отправить на исследование.Фото: Олег УКЛАДОВ

А ведь энцефалит может привести к серьезным проблемам со здоровьем и даже к смерти. Поэтому прививку тем, кто часто контактирует с природой - лесникам, сотрудникам загородных оздоровительных лагерей, да и просто дачникам делать надо обязательно.

- Еще можно успеть до начала самого пика активности клещей, который приходится на май. Надо сделать два укола в течение месяца. Это гарантия от заболевания, - сообщил Максим Черный.

Правда от боррелиоза прививок не делают, а его также переносят клещи. Тут путь один - бегом к врачу. Там клеща извлекут и проверят на инфекции. Если не повезет, то назначат укушенному лечение.

Самыми опасными районами в Ленинградской области с точки зрения нападения клещей считаются:

- Тихвинский район;

- Всеволожский район;

- Выборгский район;

- Киришский район;

- Гатчинский район;

- Бокситогорский район.

Впрочем, и жителям других районов Ленобласти расслабляться нельзя, ведь насекомые активны везде. В Петербурге же опасные зоны традиционны - Курортный, Петродворцовый, Пушкинский и другие «зеленые» районы.

Ну а что же делать, если вы все же обнаружили на себе присосавшегося клеща? Во-первых, лучше всего обратиться к врачу, но при умении можно достать насекомое и самостоятельно. Только аккуратно.

- Прежде всего клеща надо как можно быстрее удалить из тела. Если медпомощь далеко и вы понимаете, что пройдет долгое время, пока вам помогут, то паразита нужно извлечь. Главное - не оставить внутри его части, а вынуть целиком, - рассказал эксперт. - Для этого есть специальные щипцы.

Потом насекомое надо обязательно отдать на исследование. Ваше здоровье - в ваших руках.

И главное - не забывайте правильно одеваться - куртки, брюки и шапки должны закрывать максимальную поверхность тела, а также обрабатывать вещи специальным антиклещевым репеллентом.