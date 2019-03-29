Васильевский остров опутают сетью велодорожек

Совсем скоро в Северной столице должна появиться без пяти минут полноценная велозона. Об этом рассказал главный архитектор Петербурга Владимир Григорьев на VI Международном велоконгрессе.

Проект пока что носит статус пилотного. Его цель – создать на определенной территории максимально комфортные условия для велосипедистов, а потом посмотреть, что из этого выйдет. В качестве площадки для эксперимента выбрали Васильевский остров – район, больше всех остальных подходящий по площади, плотности населения и количеству достопримечательностей. Сеть велодорожек организуют за счет сужения автомобильных полос.

- Мы проанализировали 140 километров дорог. И выяснили, что за счет сокращения ширины полос можем безо всякого ущерба для автомобилистов и общественного транспорта освободить территорию площадью в 22 гектара, - рассказал Григорьев.

Из этих 22 гектар под велодорожки планируется отдать 13. Остальное выделят для обустройства дополнительных парковок, газонов, малых архитектурных форм и прочих «радостей пешехода».

Маршрут должен охватить практически весь Васильевский остров – больше двадцати улиц и все набережные, включая кусочек побережья Невской губы между Морским вокзалом и ЗСД. А самое главное – он должен получиться связным и замкнутым в противовес существующим дорожкам, которые по большей части ведут из ниоткуда в никуда.

- Мы надеемся начать работы уже этим летом, - отметил Григорьев. – Затраты, я думаю, выйдут минимальными – там всего-то и нужно, что счистить старую разметку и нарисовать новую. Если опыт окажется удачным – будем переносить его и на другие районы.

КОМПЕТЕНТНО

Павел ХУСУ, руководитель петербургского велосообщества: «Кататься пока не очень удобно»

- Сложностей с велодвижением у нас достаточно. Дорожек очень мало. Почти все они разрозненные и слепые – только на севере города в последнее время начало образовываться что-то похожее на единую сеть, по которой можно от Крестовского острова добраться почти до центра.

Не хватает велосипедных парковок, непонятно, кто ими должен заниматься. Районы кивают на муниципалитет, муниципалитет – на комитет по транспортной инфраструктуре, комитет – на районы. Получается замкнутый круг. Пока в Петербурге кататься на велосипеде не очень удобно.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Святослав ДАНИЛОВ, руководитель общественного движения автомобилистов «СПб Авто»: «Территорию выбрали удачно»

- Из-за сужения полос на Васильевском острове проблем у водителей не будет. Там не такое интенсивное движение, так что территория для пилотного проекта выбрана удачно. То же самое относится к Петроградскому району и частично к Центральному районам. Сложнее будет с Приморским, Фрунзенским и Выборгским районами, где есть широкие проспекты и магистрали с большим потоком авто. Там сужение полос, скорее всего, вызовет пробки.

ЦИФРА

237 километров – столько должна составить общая длина велосипедных маршрутов в Петербурге к 2021 году. Сейчас это примерно 115 километров.

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