«Работали и не думали о смерти»: Как в окруженном фашистами городе родился Блокадный театр

В октябре 1942 года в осажденном городе – беспрецедентный случай в мировой истории! – открылся новый Городской театр, который зрители сразу окрестили Блокадным. Театр укреплял в человеке силу духа – и помогал выжить.

«ЗАСУЧИВ РУКАВА»

– В центральной «Правде» из номера в номер начали печатать отрывки новой пьесы Константина Симонова «Русские люди», – вспоминал артист Александр Янкевский. – Группа работников Ленинградского радио берет на себя инициативу создания радиоспектакля по этой пьесе. Актеров мало, каждому приходится играть по несколько ролей. Спектакль готов. В студии поставлены столы, стулья, микрофоны. Приглашена авторитетная комиссия.

К тому моменту все театры города, кроме Театра музкомедии, эвакуировали в глубь страны.

«В радиокомитет приходили заявки на чтение классической и советской литературы, – писала Ольга Берггольц. – В январе были особые передачи – «Чтения с продолжением». Был прочитан ряд отрывков из «Илиады» Гомера, а артист Александр Янкевский читал несколько дней подряд «Педагогическую поэму». Янкевский был очень плох, он почернел, еле дышал, но артисту страстно хотелось дочитать цикл. Из этих передач постепенно родился «Театр у микрофона». У микрофона артисты радиокомитета стали разыгрывать целые пьесы, преодолевая голод, слабость, быструю утомляемость».

Первые афиши. Фото: Предоставлено Драматическим театром имени В.Ф. Комиссаржевской

По итогам просмотра комиссией решили создать в Ленинграде театр из тех драматических актеров, что остались в городе. Худруком стал Сергей Морщихин.

– В начале мая вызвал меня Борис Иванович Загурский, он был тогда начальником Управления по делам искусств, и говорит: «Аким Анисимович, надо создать культурный отдых ленинградцам и воинам Ленинградского фронта. Надо привести в порядок сад

Сцена из спектакля «Фронт». Фото: Предоставлено Драматическим театром имени В.Ф. Комиссаржевской

Дворца пионеров и Театральный зал», – вспоминал директор Блокадного театра Аким Барский. – Сад представлял руины: эстрада была разобрана на дрова, в Летнем театре кресла отсутствовали – их, конечно, сожгли той страшной зимой, пол отсутствовал, портал и стены были подпилены, со стороны Екатерининского садика ворота были разрушены, клодтовские кони стояли у вырытых ям и не были закопаны.

– Нам дали помещение Театра комедии, оно было запущенное, сырое, холодное, – рассказывал Янкевский. – Пришлось самим, засучив рукава, приводить его в порядок.

«МОЛОДЫЕ, ГОЛОДНЫЕ, ХОЛОДНЫЕ»

18 октября под вывеской Городского театра показали спектакль «Русские люди». В труппу Блокадного театра вошли артисты радиокомитета, Театра драмы имени Пушкина, позже к ним присоединись работники Нового ТЮЗа, агитвзвода Дома Красной Армии, Театра Балтфлота.

– Открылись двери нашего театра для фронтовиков героя Ленинграда. Идет поставленный Зоне и Гориным спектакль «Русские люди», – описывал Александр Янкевский. – И в зале тоже русские люди в ватниках, шинелях, с автоматами – прямо с фронта или прямо на фронт.

Сцена из спектакля «Нашествие». Фото: Предоставлено Драматическим театром имени В.Ф. Комиссаржевской

Спектакль прочно вошел в репертуар театра. За год его показали шестьдесят раз, а зрителями стали 56 тысяч человек. Были в репертуаре и «Жди меня» Симонова, «Фронт» Корнейчука, «Нашествие» Леонова, «Женитьба Белугина» Островского, «Олеко Дундич» Ржешевского и Каца.

Выступления в Блокадном театре начинали в пять часов вечера, чтобы зрители успели вернуться домой до комендантского часа. По утрам проводили шефские спектакли для фронтовиков и заводчан. Порой выезжали с постановками в госпитали и на линию фронта.

«Мы, работники Ленинградского городского театра, даем два внеплановых спектакля, весь сбор с которых вносим на постройку самолета, – гласит резолюция 15 декабря 1942 года. – Вызываем присоединиться к инициативе нашего театра всех работников искусств г. Ленинграда».

Сцена из спектакля «Нашествие». Фото: Предоставлено Драматическим театром имени В.Ф. Комиссаржевской

В перерывах между репетициями и выступлениями артисты занимались уборкой, мытьем, чисткой, перебирали реквизит и костюмы.

– Декорации к спектаклю «Жди меня» делали сами, – вспоминал Янкевский. – Весь коллектив, вооружившись столярными, малярными и плотницкими инструментами, по ночам трудился над оформлением спектакля.

– Мы были молодые, голодные, холодные, не топили, репетировали в пальто, курили самосад, чтобы заглушить голод, – рассказывала Тамара Чистякова, работавшая в войну и много лет спустя осветителем в Театре имени Комиссаржевской. – Утром все вместе – и артисты, и технические работники – занимались ремонтом, а вечером шли репетиции. Работали и не думали о смерти.

«ДРУЗЬЯ-ФОНАРИКИ»

Периодически театральное действо прерывали артобстрелы и спуски в бомбоубежища, но после представление возобновляли.

– Однажды во время первого акта начался артиллерийский обстрел района. Поблизости ухнул снаряд, и погас свет. Сцена и зрительный зал погрузились во тьму, – вспоминал Янкевский. – Но не произошло никакой паники. Только небольшое замешательство на сцене: «Что делать?», «Как играть дальше?». И вдруг из тьмы зрительного зала на сцену прорезался яркий лучик карманного фонарика, за ним второй, третий... Они возникали, как звезды на небе. Свет массы карманных и аккумуляторных фонарей дал возможность доиграть акт до конца. Да, такое не забудется никогда! Когда на одном из спектаклей во время второго акта опять во время обстрела погас свет, актеры без всякого замешательства ждали помощи из зрительного зала. И помощь пришла: друзья-фонарики вспыхнули, спектакль продолжался.

Сцена из спектакля «Русские люди». Фото: Предоставлено Драматическим театром имени В.Ф. Комиссаржевской

Осенью 1943-го играть в помещении Театра комедии стало невозможно: в здании не было бомбоубежища, а «бомбежки и обстрелы стали еще коварнее». Тогда театр перевели на площадь Малого оперного театра. А еще спустя год театр разместился по нынешнему адресу, на Итальянской улице (в те годы она носила имя Ракова). Театр окрестили Ленинградским драматическим и через пятнадцать лет ему присвоили имя основательницы.

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